美女發言人吳怡萱要生了！　柯文哲親錄祝福影片笑稱：盡快回崗位

記者郭運興／台北報導

民眾黨發言人吳怡萱今年6月透露自己要當媽了，希望孩子「吳花果」能平安、健康長大，期待年底相見。今（9日）吳怡萱在節目公布，「今天是最後一集，下禮拜就要暫別螢光幕，接下來希望好好順產，趕快歸隊」。特別的是，前民眾黨主席柯文哲也親錄祝福影片，片中幽默表示「我出來後發現東西都很貴，現在年輕人願意結婚生子都要替國家謝謝你們，希望妳盡快回來工作崗位，我們需要妳」，吳怡萱看完感動落淚，但也不忘提醒「阿北紅包等你喔」。

吳怡萱於民眾黨節目《民眾之聲》表示，前兩個禮拜因為身體不適的狀況，因此找人代班主持，有一些支持者會詢問是不是開始請產假了？跟各位說「今天是最後一集，從下禮拜開始就要暫別螢光幕，現在就是看一分少一分鐘」，但自己還是會回來的，接下來這段時間希望好好順產，順產完趕快歸隊。

發言人李頂立、張彤也帶著蛋糕、無花果進入攝影棚，祝福「吳怡萱媽咪生產順利，吳花果健康平安」，他們表示，「今天其實還有一個人沒有辦法到現場，但有一些話要跟妳講」。

接著，先是播出民眾黨副秘書長許甫的祝福影片，許甫表示「今天是一個喜事，因為暫別是為了新生，是為了可愛的吳花果，自己也準備了無花果乾，相信吳花果未來一定很天然、很自然，最重要的很健康，祝妳未來生產順利，一切都很順利」。

許甫在影片結尾驚喜表示，「最後的最後，相信在場的人都不知道，自己還準備了一個驚喜要給妳」，隨之播放的是前民眾黨柯文哲主席親錄的祝福影片，引起現場騷動。

▼柯文哲親錄祝福影片。（圖／翻攝自YouTube／民眾之聲）

影片中，柯文哲表示，「陳智菡打電話告訴我說，妳錄完這集以後就要去準備生產了，第一，首先要謝謝妳這段時間替台灣民眾黨服務，因為擔任發言人，我們也沒有付多少錢，然後要做很多工作，壓力也很大，所以當然要先謝謝妳」。

柯文哲表示，「第二，現在年輕人願意結婚生子，這個都要替國家謝謝你們，因為我知道現在生活費還真的滿貴的，我出來以後發現好像東西都很貴，所以現在年輕人願意結婚生子都要非常的感激涕零」。

影片結尾，柯文哲強調，「第三點，希望妳產假結束後，盡快回來工作崗位，我們需要妳，總之，加油謝謝」！

吳怡萱看完該影片也感動落淚，她直言「你們應該最後處理的，這樣我要怎麼主持，自己很捨不得離開這個工作崗位，因為跟大家一起相處打拼，對抗綠色政權，是一種並肩作戰的感覺，突然之間要消失一陣子會捨不得，也怕大家忘記」。

吳怡萱表示，「自己看到柯文哲的感觸非常深，之前跟柯文哲說本來以為是要抱著孩子去迎接你出來，沒想到可以提前在外面跟大家並肩作戰，這個感觸是很深的，還好你提早出來了，阿北紅包等你喔，看夠不夠買奶粉、尿布」。

▼吳怡萱感動落淚。（圖／翻攝自YouTube／民眾之聲）

