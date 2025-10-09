　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

美女發言人吳怡萱要生了！　柯文哲親錄祝福影片笑稱：盡快回崗位

記者郭運興／台北報導

民眾黨發言人吳怡萱今年6月透露自己要當媽了，希望孩子「吳花果」能平安、健康長大，期待年底相見。今（9日）吳怡萱在節目公布，「今天是最後一集，下禮拜就要暫別螢光幕，接下來希望好好順產，趕快歸隊」。特別的是，前民眾黨主席柯文哲也親錄祝福影片，片中幽默表示「我出來後發現東西都很貴，現在年輕人願意結婚生子都要替國家謝謝你們，希望妳盡快回來工作崗位，我們需要妳」，吳怡萱看完感動落淚，但也不忘提醒「阿北紅包等你喔」。

吳怡萱於民眾黨節目《民眾之聲》表示，前兩個禮拜因為身體不適的狀況，因此找人代班主持，有一些支持者會詢問是不是開始請產假了？跟各位說「今天是最後一集，從下禮拜開始就要暫別螢光幕，現在就是看一分少一分鐘」，但自己還是會回來的，接下來這段時間希望好好順產，順產完趕快歸隊。

發言人李頂立、張彤也帶著蛋糕、無花果進入攝影棚，祝福「吳怡萱媽咪生產順利，吳花果健康平安」，他們表示，「今天其實還有一個人沒有辦法到現場，但有一些話要跟妳講」。

接著，先是播出民眾黨副秘書長許甫的祝福影片，許甫表示「今天是一個喜事，因為暫別是為了新生，是為了可愛的吳花果，自己也準備了無花果乾，相信吳花果未來一定很天然、很自然，最重要的很健康，祝妳未來生產順利，一切都很順利」。

許甫在影片結尾驚喜表示，「最後的最後，相信在場的人都不知道，自己還準備了一個驚喜要給妳」，隨之播放的是前民眾黨柯文哲主席親錄的祝福影片，引起現場騷動。

▼柯文哲親錄祝福影片。（圖／翻攝自YouTube／民眾之聲）

▲▼。（圖／翻攝自YouTube／民眾之聲）

影片中，柯文哲表示，「陳智菡打電話告訴我說，妳錄完這集以後就要去準備生產了，第一，首先要謝謝妳這段時間替台灣民眾黨服務，因為擔任發言人，我們也沒有付多少錢，然後要做很多工作，壓力也很大，所以當然要先謝謝妳」。

柯文哲表示，「第二，現在年輕人願意結婚生子，這個都要替國家謝謝你們，因為我知道現在生活費還真的滿貴的，我出來以後發現好像東西都很貴，所以現在年輕人願意結婚生子都要非常的感激涕零」。

影片結尾，柯文哲強調，「第三點，希望妳產假結束後，盡快回來工作崗位，我們需要妳，總之，加油謝謝」！

吳怡萱看完該影片也感動落淚，她直言「你們應該最後處理的，這樣我要怎麼主持，自己很捨不得離開這個工作崗位，因為跟大家一起相處打拼，對抗綠色政權，是一種並肩作戰的感覺，突然之間要消失一陣子會捨不得，也怕大家忘記」。

吳怡萱表示，「自己看到柯文哲的感觸非常深，之前跟柯文哲說本來以為是要抱著孩子去迎接你出來，沒想到可以提前在外面跟大家並肩作戰，這個感觸是很深的，還好你提早出來了，阿北紅包等你喔，看夠不夠買奶粉、尿布」。

▼吳怡萱感動落淚。（圖／翻攝自YouTube／民眾之聲）

▲▼。（圖／翻攝自YouTube／民眾之聲）

▲▼。（圖／翻攝自YouTube／民眾之聲）

10/08 全台詐欺最新數據

高鐵上最吵的不是孩童　官方統計出爐
嬰幼兒「寧靜車廂」被舉牌提醒惹議 　高鐵：優化人員應對
台灣首入選米其林星鑰　4飯店奪「一星」
台灣「TOYOTA零關稅美規車」Camry、RAV4試算價曝
日本首度觀測「南海海槽震源區」地層下陷　地震機率上修60~9
快訊／台積電史上最強Q3！9月營收優於市場預期

民眾黨主席黃國昌近日遭週刊爆料養狗仔跟監政敵，今(9日)又傳出時任行政院秘書長、現任經濟部長龔明鑫也遭跟監，後續查出跟監車輛的租車人疑是黃的前助理。對此，律師黃帝穎表示，黃國昌狗仔醜聞持續炎上，指揮狗仔跟監政敵，既不是新聞媒體，更不是採訪，不受「新聞自由」保障，而是違反刑法及個資法的犯罪行為，涉犯非法攝錄他人非公開活動罪、違反個資法最重處五年徒刑。

吳怡萱柯文哲懷孕許甫民眾黨民眾之聲

