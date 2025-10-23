輝達何時進駐北士科？　北市曝「終極目標」：明年6月電腦展簽約

▲社會民主黨籍台北市議員苗博雅質詢。（圖／苗博雅提供）

記者鄭佩玟／台北報導

新光人壽昨日宣布放棄北士科T17、T18地上權，將與北市府討論合意解約。社民黨台北市議員苗博雅今（23日）於議會質詢指出，現在新壽願意放手，民眾關心輝達能不能順利接手，提醒市府能先處理的相關流程要先啟動。台北市地政局長王瑞雲答詢回應，北市的「終極目標」是在明年6月2日的電腦展，與輝達簽約。

北市議會今日進行民政部門質詢，苗博雅表示，中央今年7月16日有回函指，區段徵收土地可以專案設定給特定對象，議會也通過相關法源，但還需要提計劃書給區段徵收及市地重劃委員會，時程上要多久？王瑞雲說，目的事業主管機關產業發展局已經準備上簽部份，重點還是在於何時能夠與新壽解約，兩清後才能啟動，市府目標希望能夠在明年6月的電腦展來簽約。

苗博雅痛批，前幾天看到報載，輝達希望明年5月能夠開工，如果明年6月才簽約，沒有達到輝達要的效率，台北市政府已經搞了5個月，到明年6月簽約，還要用8個月時間，這太久了。輝達一定希望要快，所以才請中央幫忙盤點其他縣市用地，台北市應該從「烏龜化身兔子」往前衝刺。王瑞雲則回，動工的話要把規劃設計送到都審會，時間上要看輝達。

法務局長連堂凱表示，北市一定是專案配合處理，希望明年電腦展時能塵埃落定。苗博雅表示，不管蔣萬安和黃仁勳共同簽約這些公關的策略，重點是盡量配合輝達，在他們希望的期程內順利進駐T17、T18，市府很多事可以平行進行，不要排成一前一後。

苗博雅提醒，市府要在電腦展與輝達簽約的公關策略他不管，只要求希望在輝達的期程內市府盡量配合，有很多可以平行進行的事情不要排前後，如產發局現在就可以寫計劃書；至於提送區段徵收及市地重劃委員會、都審會審議，都是市府的事情。王瑞雲說，這部分抓1.5至2個月可以完成。

苗博雅也說，T17、T18中間有條計畫道路，輝達想要取消合併程一塊基地，這部分要經過細部都市計畫變更，時程要多久？王瑞雲說，產發局今天已經啟動作業申請，希望兩個月內可以完成。苗博雅強調，目前該有的法源依據都有，希望依照法律授權持續推進，希望不要再有奇怪的變數發生，盡快定下來，市民才會安心。