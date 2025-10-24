　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

又漂來！7年178例岸邊豬屍　管碧玲曝海巡SOP：假設每隻都是非洲豬瘟

▲海委會主委管碧玲透露，海巡處理岸際豬屍的SOP，是以「假設每一隻豬屍都可能是非洲豬瘟斃死豬 」為原則。（圖／翻攝自Facebook／管碧玲）

▲海委會主委管碧玲透露，海巡處理岸際豬屍的SOP，是以「假設每一隻豬屍都可能是非洲豬瘟斃死豬 」為原則。（圖／翻攝自Facebook／管碧玲）

實習記者石嘉豪／台北報導

台中市一處養豬場的死亡豬隻日前驗出「非洲豬瘟」陽性反應，但台中市府拖近半個月才採樣檢體，遭輿論質疑慢半拍，錯失防疫黃金期。對此，海委會主委管碧玲今（24日）在臉書分享，海巡單位為防堵非洲豬瘟，7年來處理岸邊豬屍的SOP，管碧玲強調，海巡一絲不苟，以「假設每一隻豬屍都可能是非洲豬瘟斃死豬」的原則處理，未來會持續堅守崗位做下去。

管碧玲表示，正當全國矚目，全力圍堵台中非洲豬瘟疫情擴散之際，「昨日馬祖又漂來一隻豬屍」，這已經是2018年開始防堵非洲豬瘟以來，海巡在邊境管理方面，處置的第178個案例。

管碧玲說明，海巡處理岸際豬屍的原則是，「假設每一隻豬屍都可能是非洲豬瘟斃死豬」，在出發前會穿好全副防護隔離衣，抵達現場確認為病死豬的時候，會先封鎖現場，然後通知防檢疫單位到現場採樣檢體。

管碧玲進一步說明，待採檢體作業完成後，再由防疫單位評估，是要就地焚燒掩埋或帶回去處理，不過，有一些腐爛太嚴重、無法採樣檢體，就都是直接就地焚燒掩埋。

管碧玲強調，簡言之，「穿防護衣→封鎖現場→通知檢疫單位→採樣檢體→焚燒→掩埋」，這整個過程，就是海巡過去7年，為了防堵非洲豬瘟，在發現岸際病死豬時的處置SOP。

▲海委會主委管碧玲透露，海巡處理岸際豬屍的SOP，是以「假設每一隻豬屍都可能是非洲豬瘟斃死豬 」為原則。（圖／翻攝自Facebook／管碧玲）

▲海委會主委管碧玲透露，海巡處理岸際豬屍的SOP，是以「假設每一隻豬屍都可能是非洲豬瘟斃死豬 」為原則。（圖／翻攝自Facebook／管碧玲）

以昨日馬祖北竿鄉芹壁沙灘發現豬隻屍體案的案例來看，管碧玲透露，海委會接收到的回報是，金馬澎分署通報，下午3時44分，馬祖巡防區接獲民眾報案，於北竿芹壁沙灘發現疑似豬隻屍體，接著在下午3時50分，北竿巡邏組「著防護裝備」抵達現場，確認為豬隻屍體，即實施現場管制。

管碧玲指出，北竿巡邏組在確認為豬隻屍體時，也通報了連江縣政府產業發展處、馬祖檢疫站派員到場處置，此外，也已向非洲豬瘟中央災害應變中心通報。

管碧玲說，後續在晚上8時29分，金馬澎分署通報，下午17時30分馬祖檢疫站人員抵達現場實施檢體採樣，並於晚上8時10分完成消毒、焚燒及掩埋作業，全案由金馬澎分署持續管制檢驗結果。

管碧玲直指，大家會發現，民眾看到海漂到岸際的豬屍，知道要通知海巡，有防疫的意識，面對處置過程耗時，管制現場也要避免流浪動物咬食豬屍而帶菌。

此外，管碧玲表示，即使在豬屍已經完成採樣焚燒掩埋後，回報的訊息也還沒結束，因為任何一個案例，海巡都會管制到最後檢驗結果，確認陰性或陽性時，才算結案，海巡也才會「結報」，至於海巡署的勤務指揮中心，就是每一個豬屍案例，最高指揮中心，並即時彙報給長官幹部管制案件。

最後，管碧玲說，非洲豬瘟的防堵，是很多人默默地努力獲致的成果，海巡在這個部分，一絲不苟，馬祖的案例是民眾聯防，其他如果是海上漂流撈起，或岸際巡邏查獲，沒有人看到，海巡就默默處置，精確執行每一個動作，7年了，海巡會持續加強做下去，堅守崗位。

▼海委會主委管碧玲透露，海巡處理岸際豬屍的SOP，是以「假設每一隻豬屍都可能是非洲豬瘟斃死豬 」為原則。（圖／翻攝自Facebook／管碧玲）

▲▼海委會主委管碧玲透露，海巡處理岸際豬屍2k7SOP流程，是以「假設每一隻豬屍都可能是非洲豬瘟斃死豬 」為原則。（圖／翻攝自Facebook／管碧玲）

10/23 全台詐欺最新數據

480 1 6999 損失金額(元)

又漂來！7年178例岸邊豬屍　管碧玲曝海巡SOP：假設每隻都是非洲豬瘟

高雄「全面禁」廚餘養豬！未來改用飼料

高雄「全面禁」廚餘養豬！未來改用飼料

高雄市長陳其邁今（24）日受訪時，指出廚餘防疫漏洞，建議未來廚餘去化，不再使用廚餘餵豬。高雄市農業局隨後公布，為防堵非洲豬瘟疫情，全市4家以廚餘餵飼養豬場，未來將全面輔導改以飼料餵飼，即便未來尋獲感染源頭，疫情清零後也不再使用廚餘餵豬，以確保養豬產業穩定發展與供應安全。

台中豬肉加工品流入新北　「468公斤賣給餐飲業」全數用罄

台中豬肉加工品流入新北　「468公斤賣給餐飲業」全數用罄

非洲豬瘟害他破產老豬農：兒子工地找工作

非洲豬瘟害他破產老豬農：兒子工地找工作

台中爆非洲豬瘟　陳其邁建議停用廚餘餵豬

台中爆非洲豬瘟　陳其邁建議停用廚餘餵豬

本土非洲豬瘟爆發台南廚餘不打烊週日照收全力維護防疫量能

本土非洲豬瘟爆發台南廚餘不打烊週日照收全力維護防疫量能

管碧玲非洲豬瘟海巡署海巡豬瘟海委會

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害
潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

