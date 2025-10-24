又漂來！7年178例岸邊豬屍　管碧玲曝海巡SOP：假設每隻都是非洲豬瘟

▲海委會主委管碧玲透露，海巡處理岸際豬屍的SOP，是以「假設每一隻豬屍都可能是非洲豬瘟斃死豬 」為原則。（圖／翻攝自Facebook／管碧玲）

實習記者石嘉豪／台北報導

台中市一處養豬場的死亡豬隻日前驗出「非洲豬瘟」陽性反應，但台中市府拖近半個月才採樣檢體，遭輿論質疑慢半拍，錯失防疫黃金期。對此，海委會主委管碧玲今（24日）在臉書分享，海巡單位為防堵非洲豬瘟，7年來處理岸邊豬屍的SOP，管碧玲強調，海巡一絲不苟，以「假設每一隻豬屍都可能是非洲豬瘟斃死豬」的原則處理，未來會持續堅守崗位做下去。

管碧玲表示，正當全國矚目，全力圍堵台中非洲豬瘟疫情擴散之際，「昨日馬祖又漂來一隻豬屍」，這已經是2018年開始防堵非洲豬瘟以來，海巡在邊境管理方面，處置的第178個案例。

管碧玲說明，海巡處理岸際豬屍的原則是，「假設每一隻豬屍都可能是非洲豬瘟斃死豬」，在出發前會穿好全副防護隔離衣，抵達現場確認為病死豬的時候，會先封鎖現場，然後通知防檢疫單位到現場採樣檢體。

管碧玲進一步說明，待採檢體作業完成後，再由防疫單位評估，是要就地焚燒掩埋或帶回去處理，不過，有一些腐爛太嚴重、無法採樣檢體，就都是直接就地焚燒掩埋。

管碧玲強調，簡言之，「穿防護衣→封鎖現場→通知檢疫單位→採樣檢體→焚燒→掩埋」，這整個過程，就是海巡過去7年，為了防堵非洲豬瘟，在發現岸際病死豬時的處置SOP。

以昨日馬祖北竿鄉芹壁沙灘發現豬隻屍體案的案例來看，管碧玲透露，海委會接收到的回報是，金馬澎分署通報，下午3時44分，馬祖巡防區接獲民眾報案，於北竿芹壁沙灘發現疑似豬隻屍體，接著在下午3時50分，北竿巡邏組「著防護裝備」抵達現場，確認為豬隻屍體，即實施現場管制。

管碧玲指出，北竿巡邏組在確認為豬隻屍體時，也通報了連江縣政府產業發展處、馬祖檢疫站派員到場處置，此外，也已向非洲豬瘟中央災害應變中心通報。

管碧玲說，後續在晚上8時29分，金馬澎分署通報，下午17時30分馬祖檢疫站人員抵達現場實施檢體採樣，並於晚上8時10分完成消毒、焚燒及掩埋作業，全案由金馬澎分署持續管制檢驗結果。

管碧玲直指，大家會發現，民眾看到海漂到岸際的豬屍，知道要通知海巡，有防疫的意識，面對處置過程耗時，管制現場也要避免流浪動物咬食豬屍而帶菌。

此外，管碧玲表示，即使在豬屍已經完成採樣焚燒掩埋後，回報的訊息也還沒結束，因為任何一個案例，海巡都會管制到最後檢驗結果，確認陰性或陽性時，才算結案，海巡也才會「結報」，至於海巡署的勤務指揮中心，就是每一個豬屍案例，最高指揮中心，並即時彙報給長官幹部管制案件。

最後，管碧玲說，非洲豬瘟的防堵，是很多人默默地努力獲致的成果，海巡在這個部分，一絲不苟，馬祖的案例是民眾聯防，其他如果是海上漂流撈起，或岸際巡邏查獲，沒有人看到，海巡就默默處置，精確執行每一個動作，7年了，海巡會持續加強做下去，堅守崗位。

