台中豬肉加工品流入新北　「468公斤賣給餐飲業」全數用罄

▲台中養豬場傳出感染非洲豬瘟，市府連夜撲殺195隻豬。（記者／台中市政府提供）

生活中心／綜合報導

台中一家養豬場檢出非洲豬瘟陽性，新北市衛生局表示，疑混有該案場售往彰化肉品加工廠的豬肉，流入新北約688公斤，其中468公斤已售出，供應給餐飲業，未供給學校。

台中梧棲區一家養豬場檢出非洲豬瘟陽性，有28頭豬出貨流向市面，其中3頭豬由彰化縣加工廠分切後流向新北、雲林等6縣市。農業部強調，28豬隻於上市前均已接受屠宰場層層把關檢查，食用安全無虞。

新北市衛生局指出，疑似混有台中屠宰後售往彰化肉品加工廠的豬肉，流入新北市共約688公斤，其中220公斤未售出，已要求業者即刻停止販售，其餘已售出。根據中央社報導，衛生局人員接受電訪指出，售出的468公斤供應給餐飲業且全數用罄，未供給學校。

▲農業部強調市售豬肉都安全無虞。（圖／農業部提供）

新北動保處發布新聞表示，市長侯友宜昨天晚間7時30分召開非洲豬瘟災害應變中心第2次會議，召集農業局、動保處、衛生局、環保局、警察局、教育局等15局處，連假期間防疫備戰。

侯友宜強調，3天內要全面掌控新北66廚餘場餵飼狀況，以及確認107場養豬場健康情況，各局處每天下午4時需回報防疫執行情形。

屠宰場禁宰禁運期間，每天皆有2名防疫人員駐場督導車輛清消、確保場區自主消毒。樹林警分局在23日0時起在樹林肉品市場、德勝屠宰場路口巡檢，全面管制禁止運豬車輛載運及進入新北。

環保局全面撤除垃圾車廚餘養豬桶，強化廚餘清運轉焚化處理，截至23日已進焚化廠28車次，共131.74公噸。