生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／高雄開第1槍！宣布全面禁止廚餘養豬　市府輔助轉型設備

▲廚餘回收。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲因應豬瘟疫情，10月22日起禁止用廚餘養豬，廚餘由環保局統一回收。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市長陳其邁今（24）日受訪時，指出廚餘防疫漏洞，建議未來廚餘去化，不再使用廚餘餵豬。高雄市農業局隨後公布，為防堵非洲豬瘟疫情，全市4家以廚餘餵飼養豬場，未來將全面輔導改以飼料餵飼，即便未來尋獲感染源頭，疫情清零後也不再使用廚餘餵豬，以確保養豬產業穩定發展與供應安全。

陳其邁今日表示，廚餘餵豬長期被視為防疫漏洞之一，因來源複雜、消毒不易，短期內因應防疫策略暫停廚餘餵豬，中長期則是協助地方政府強化廚餘去化，評估推動輔導業者停用廚餘餵豬的管理策略，作為防疫措施來保護國家畜牧產業。

針對高雄養豬產業的部分，農業局盤點全市共計391場養豬場，全數完成電話訪查及現場防疫稽核，結果均符合規範，未發現異常。

▲高雄養豬場未來不再使用廚餘餵豬。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄養豬場經過防疫稽核都符合規範。（圖／記者許宥孺翻攝）

另針對4家取得「廚餘再利用許可」的養豬場，農業局派員逐場稽查，確認均已全面停止廚餘餵飼行為，改以飼料取代，為防堵疫病可能經由廚餘傳播風險，未來將全面輔導豬農轉型，改以飼料餵養，農業局承諾，針對轉型部份所需設備給予補助，降低損失。

因應非洲豬瘟防疫工作，目前高雄市已全面禁止廚餘養豬，同步強化廚餘再利用業者與運輸車輛的稽查輔導，嚴格控管廚餘來源、運輸及去化流程，並與環保單位協調合作，協助業者妥善處理廚餘，確保廚餘去化過程安全無虞，防堵病毒可能入侵畜牧體系。

▲高雄養豬場未來不再使用廚餘餵豬。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄養豬場未來不再使用廚餘餵豬，改用飼料餵養。（圖／記者許宥孺翻攝）

農業局強調，防疫工作需產官民三方共同努力，呼籲養豬業者切勿餵飼廚餘，應落實人員、車輛出入控管與場區消毒作業，共同守護高雄市及全台豬隻產業安全。

10/23 全台詐欺最新數據

