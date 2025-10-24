　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「不再養豬了」非洲豬瘟害破產豬農超慘　兒回工地當板模工

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲陳姓豬農說，這次疫情讓他損失慘重，形同破產。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟，陳姓豬農今天（24日）受訪表示，他也不樂見這種情形發生，這次疫情讓他損失慘重，形同破產，他還說，接手養豬事業10多年的兒子，現在也準備重回工地做工，否則實在沒辦法生活下去了。

陳姓老翁說，該養豬場原是他經營，做了30多年，行動不便後就交棒給兒子，兒子也已做了10多年，陳翁說，現在豬場已完全清空，之後也不會再養豬。

陳翁說，他們養豬養了這麼久，沒有遇到這種事情過，過去以每公斤0.5元至1元購買廚餘餵豬，但這次不知道是吃到什麼東西，竟爆發疫情。

記者今天下午前往陳翁住處，兒子並不在家。陳翁表示，兒子今天去詢問朋友，看有沒有工作做，打算重回工地做板模，否則家裡的人無法生活。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲豬場已經淨空。（圖／記者白珈陽攝）

陳翁的兒子昨天受訪時表示，父親養豬超過35年，自己原先從事板模工作，後來返鄉協助經營。他強調家中是以畜牧為生，絕非不負責任的飼養，也沒有要危害台灣的豬肉產業，「只是想救豬，真的不是不良豬農」。

兒子表示，14日檢疫人員首次到場時，因為父親認為豬隻已投藥控制，暫時拒絕採樣。過去業界遇到類似症狀，也多以藥物先行治療。豬群在初期確實有稍微改善，沒想到幾天後又開始惡化。

他指出，豬隻起初每天死個5、6頭，後來增加到7、8頭，最嚴重的一天甚至暴斃22頭，眼見情況失控，才趕緊主動通報，並在20日主動要求檢驗及解剖。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 1 6999 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／美駐日大使館旁濺血！男持雙刀狂砍　警員當場受傷
「不再養豬了」非洲豬瘟害破產豬農超慘　兒回工地當板模工
遭桃園客運司機狂毆！　高中生現況曝
「30歲應有300萬存款」富邦女神慘遭炎上！　委屈還原始末
國旅住宿被爆「要自帶大浴巾」　觀光署：一次性備品才不提供
收紅包讓遺體插隊「挑吉時火化」!　殯葬所員工慘了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「不再養豬了」非洲豬瘟害破產豬農超慘　兒回工地當板模工

阿兵哥行車糾紛毆人！打到刑警小隊長還弄壞4萬眼鏡　白目下場曝

被桃園客運司機狂毆！學生現況曝　鼻梁受傷免開刀請假靜養中

按摩師和客人聊天！不爽同事嗆「你閉嘴」　養生館秒變擂台

溪州天圓宮傳竊案竊！壯賊2天拜摸走3面金牌　下手前先拜關公

才爆非洲豬瘟！馬祖北竿沙灘驚見海漂豬屍　採樣清消急焚燬

精實立體救災訓練　高市特搜隊攜手空勤總隊強化協同救援

收紅包讓遺體插隊「挑吉時火化」3年收賄50萬　殯葬所員工慘了

按摩回答「之前有這次沒有」　男客挨罰1500元提告仍慘輸

15藝人閃兵連環爆！最高檢出手：情節重大者從嚴從速偵辦

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

暖心瞬間！女駕駛見小貓受困馬路　立刻停車抱走救回一命

普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

桃園客運監視畫面曝光

被拍牽手各務孝太！宋宋鬆口關係　Yuri笑：40歲之後才可以認愛

「不再養豬了」非洲豬瘟害破產豬農超慘　兒回工地當板模工

阿兵哥行車糾紛毆人！打到刑警小隊長還弄壞4萬眼鏡　白目下場曝

被桃園客運司機狂毆！學生現況曝　鼻梁受傷免開刀請假靜養中

按摩師和客人聊天！不爽同事嗆「你閉嘴」　養生館秒變擂台

溪州天圓宮傳竊案竊！壯賊2天拜摸走3面金牌　下手前先拜關公

才爆非洲豬瘟！馬祖北竿沙灘驚見海漂豬屍　採樣清消急焚燬

精實立體救災訓練　高市特搜隊攜手空勤總隊強化協同救援

收紅包讓遺體插隊「挑吉時火化」3年收賄50萬　殯葬所員工慘了

按摩回答「之前有這次沒有」　男客挨罰1500元提告仍慘輸

15藝人閃兵連環爆！最高檢出手：情節重大者從嚴從速偵辦

凶狠拜年創下4.58高收視！　懷秋、黃鐙輝《角頭》」比下郭忠祐

快訊／美駐日大使館旁濺血！男持雙刀狂砍　警員當場受傷

外媒曝「宇宙橘」變色原因：千萬不用擔心會遇到

淡化美韓貿易分歧！李在明APEC前遞橄欖枝：歡迎川普「締造和平」

「不再養豬了」非洲豬瘟害破產豬農超慘　兒回工地當板模工

陸「偽娘網紅」羅大美被害案宣判　兇手搶劫殺人數罪併罰判死刑

雙11電商大戰！Coupang酷澎狂撒品牌獨家優惠　WOW 會員「不限金額免運」成亮點

BLACKPINK沸騰高雄　旅宿業直指台中觀光罩門

林凡唱《犀利人妻》主題曲掀回憶殺！　後台遇「瑞凡、薇恩」當眾搶人

阿兵哥行車糾紛毆人！打到刑警小隊長還弄壞4萬眼鏡　白目下場曝

【崩潰了QQ】文大生風雨狂揮壞傘　結果下秒傘被風吹走

社會熱門新聞

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

豬場爆非洲豬瘟　豬農兒：沒想害台產業

遭司機追打　學生姑姑點名詹江村道歉

28頭豬完整流向曝光「全賣給散客」！

台中法官不倫已婚女法助遭自家人認證！

律師批桃客司機流氓！籲家長告到底

女子停車場塞錢　被抓包竟扯：主管要來拿

台中商辦大樓男墜22樓慘死

桃園工廠惡火奪2命！網拍夫妻葬身火海

台中傳食物中毒！13人吃完午餐上吐下瀉

差點進高雄市場！疑非洲豬瘟豬肉遭攔截

桃客「劉姓司機」曾罵乘客犯賤　法官判無罪

15藝人閃兵連環爆！最高檢出手：情節重大者從嚴從速偵辦

即／27歲女11樓墜落社區中庭　全身重創送醫不治

更多熱門

相關新聞

軍人行車糾紛打到偵查隊小隊長

軍人行車糾紛打到偵查隊小隊長

住在台中一名廖姓職業軍人與時任第一警分局偵查隊小隊長趙男，日前發生行車糾紛，廖男竟然當街徒手攻擊趙男，遭處拘役50日。趙姓小隊長提出包含4萬2500元的眼鏡費用，總計60萬元民事求償。法院近日判賠6萬餘元，全案可上訴。

台中爆非洲豬瘟　陳其邁建議停用廚餘餵豬

台中爆非洲豬瘟　陳其邁建議停用廚餘餵豬

本土非洲豬瘟爆發台南廚餘不打烊週日照收全力維護防疫量能

本土非洲豬瘟爆發台南廚餘不打烊週日照收全力維護防疫量能

轟卓榮泰要人民減少廚餘　國民黨：非洲豬瘟來襲卻在說教

轟卓榮泰要人民減少廚餘　國民黨：非洲豬瘟來襲卻在說教

馬祖北竿沙灘驚見海漂豬屍　採樣清消急焚燬

馬祖北竿沙灘驚見海漂豬屍　採樣清消急焚燬

關鍵字：

非洲豬瘟台中豬農破產疫情

讀者迴響

熱門新聞

遭控聯手家寧抹黑Andy　陳零九深夜反擊了

被高中生姑姑點名！詹江村：我要道歉什麼？

Sandy搭機出包「所有乘客都在等她」！

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

豬場爆非洲豬瘟　豬農兒：沒想害台產業

坤達閃兵…柯佳嬿被出征「幫掩護，真會演」本人親回

遭司機追打　學生姑姑點名詹江村道歉

韓國遊客「掃光賣場不起眼1物」！妹子看傻了

快訊／普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

10類人免登記直接入帳　11/12就有1萬

《棒棒堂》毛弟0存款「繳不出卡費」淚求救

三商壽出售「買家」確定了！　總額480億超預期

抖音美女網紅癌逝　袁小小享年38歲

賭博案又多1人！NBA急發聲明

同住1年沒發現屍體！男殺女友藏陽台7年

更多

最夯影音

更多
還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害
不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面