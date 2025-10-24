「不再養豬了」非洲豬瘟害破產豬農超慘　兒回工地當板模工

▲陳姓豬農說，這次疫情讓他損失慘重，形同破產。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

台中梧棲一處養豬場爆發非洲豬瘟，陳姓豬農今天（24日）受訪表示，他也不樂見這種情形發生，這次疫情讓他損失慘重，形同破產，他還說，接手養豬事業10多年的兒子，現在也準備重回工地做工，否則實在沒辦法生活下去了。

陳姓老翁說，該養豬場原是他經營，做了30多年，行動不便後就交棒給兒子，兒子也已做了10多年，陳翁說，現在豬場已完全清空，之後也不會再養豬。

陳翁說，他們養豬養了這麼久，沒有遇到這種事情過，過去以每公斤0.5元至1元購買廚餘餵豬，但這次不知道是吃到什麼東西，竟爆發疫情。

記者今天下午前往陳翁住處，兒子並不在家。陳翁表示，兒子今天去詢問朋友，看有沒有工作做，打算重回工地做板模，否則家裡的人無法生活。

▲豬場已經淨空。（圖／記者白珈陽攝）



陳翁的兒子昨天受訪時表示，父親養豬超過35年，自己原先從事板模工作，後來返鄉協助經營。他強調家中是以畜牧為生，絕非不負責任的飼養，也沒有要危害台灣的豬肉產業，「只是想救豬，真的不是不良豬農」。

兒子表示，14日檢疫人員首次到場時，因為父親認為豬隻已投藥控制，暫時拒絕採樣。過去業界遇到類似症狀，也多以藥物先行治療。豬群在初期確實有稍微改善，沒想到幾天後又開始惡化。

他指出，豬隻起初每天死個5、6頭，後來增加到7、8頭，最嚴重的一天甚至暴斃22頭，眼見情況失控，才趕緊主動通報，並在20日主動要求檢驗及解剖。