台中爆疑似非洲豬瘟！感染源不明　陳其邁建議停用廚餘餵豬

▲因應豬瘟疫情，10月22日起禁止用廚餘養豬，廚餘由環保局統一回收。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

台中養豬場檢出非洲豬瘟，感染源仍待釐清。高雄市長陳其邁今（24）日表示，現階段不應預設任何前提，將各個可能感染源找出來，否則其他地方也可能受感染，由於廚餘來源複雜，他建議，未來全面停用廚餘餵豬，以保護養豬產業。

陳其邁表示，防疫的工作是中央、地方配合，像COVID-19，台灣可以說是全球防疫的模範生，其中最大的原因就是，不管是人民與政府，或者是地方政府與中央政府之間合作無間。防疫形同作戰，不能有任何的破口，非洲豬瘟的傳染力非常強，可能會影響到數千億台灣的養豬產業。

陳其邁表示，目前感染源並不清楚，到底是廚餘，或者是其他的工作人員？或者是其他豬場交叉感染，都還無法釐清。因此必須不預設任何前提，把所有各個可能的感染源找出來，不管任何的證據或者是機會，都必須趕快釐清，否則其他地方也有可能受感染。

▲高雄市衛生局攔截疑似非洲豬瘟問題肉品。（圖／記者許宥孺翻攝）



陳其邁指出，防疫猶如與時間賽跑，昨天衛生局積極的把從養豬場，在經過彰化分銷，轉到高雄300公斤的豬肉攔截，第一時間調查掌握就立刻採取行動。在食品安全的部分，市府也加強肉品市場通路的稽查，務必落實肉品履歷。

在廚餘管控部分，陳其邁表示，廚餘餵豬長期被視為防疫漏洞之一，因來源複雜、消毒不易，環保局已管制廚餘場及掌握其來源並加強稽查，他建議，未來不再使用廚餘餵豬。