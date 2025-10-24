　
生活

台中爆疑似非洲豬瘟！感染源不明　陳其邁建議停用廚餘餵豬

▲廚餘回收。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲因應豬瘟疫情，10月22日起禁止用廚餘養豬，廚餘由環保局統一回收。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

台中養豬場檢出非洲豬瘟，感染源仍待釐清。高雄市長陳其邁今（24）日表示，現階段不應預設任何前提，將各個可能感染源找出來，否則其他地方也可能受感染，由於廚餘來源複雜，他建議，未來全面停用廚餘餵豬，以保護養豬產業。

陳其邁表示，防疫的工作是中央、地方配合，像COVID-19，台灣可以說是全球防疫的模範生，其中最大的原因就是，不管是人民與政府，或者是地方政府與中央政府之間合作無間。防疫形同作戰，不能有任何的破口，非洲豬瘟的傳染力非常強，可能會影響到數千億台灣的養豬產業。

陳其邁表示，目前感染源並不清楚，到底是廚餘，或者是其他的工作人員？或者是其他豬場交叉感染，都還無法釐清。因此必須不預設任何前提，把所有各個可能的感染源找出來，不管任何的證據或者是機會，都必須趕快釐清，否則其他地方也有可能受感染。

▲▼高雄市衛生局攔截疑似非洲豬瘟問題肉品，並擴大豬肉履歷清查。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄市衛生局攔截疑似非洲豬瘟問題肉品。（圖／記者許宥孺翻攝）

陳其邁指出，防疫猶如與時間賽跑，昨天衛生局積極的把從養豬場，在經過彰化分銷，轉到高雄300公斤的豬肉攔截，第一時間調查掌握就立刻採取行動。在食品安全的部分，市府也加強肉品市場通路的稽查，務必落實肉品履歷。

在廚餘管控部分，陳其邁表示，廚餘餵豬長期被視為防疫漏洞之一，因來源複雜、消毒不易，環保局已管制廚餘場及掌握其來源並加強稽查，他建議，未來不再使用廚餘餵豬。

10/23 全台詐欺最新數據

480 1 6999 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

本土非洲豬瘟爆發台南廚餘不打烊週日照收全力維護防疫量能

本土非洲豬瘟爆發台南廚餘不打烊週日照收全力維護防疫量能

首例本土非洲豬瘟確診後，台南市環保局立即啟動應變，半天接獲逾20通民眾與業者詢問電話。考量連假期間餐飲業廚餘量暴增，環保局宣佈加開服務時段，週日也開放廚餘載運進場，確保清運不間斷，全力配合防疫。

轟卓榮泰要人民減少廚餘　國民黨：非洲豬瘟來襲卻在說教

轟卓榮泰要人民減少廚餘　國民黨：非洲豬瘟來襲卻在說教

馬祖北竿沙灘驚見海漂豬屍　採樣清消急焚燬

馬祖北竿沙灘驚見海漂豬屍　採樣清消急焚燬

藍委喊話非洲豬瘟防疫宣導很重要　陳駿季無奈：3千多萬被刪2千萬

藍委喊話非洲豬瘟防疫宣導很重要　陳駿季無奈：3千多萬被刪2千萬

賴清德曝昔多縣市不贊成禁廚餘養豬　她轟：防疫大漏洞就在總統府

賴清德曝昔多縣市不贊成禁廚餘養豬　她轟：防疫大漏洞就在總統府

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害
不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

