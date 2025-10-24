出國玩突中風！29歲正妹醒來「說話竟變泰國腔」　罕病真相曝

▲ 凱西起初需靠他人攙扶才能站立。（圖／翻攝自IG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國29歲女子凱西．沃倫（Cathy Warren）赴土耳其度假慶祝生日，旅遊期間突然中風，醒來後竟發現自己的英式口音完全消失，變成一口泰國腔，診斷出罹患極其罕見的「外國口音症候群」（Foreign Accent Syndrome， FAS） 。

綜合《每日郵報》等外媒，凱西去年9月與好友前往土耳其費特希耶，慶祝自己的28歲生日，原本打算出門享受大餐，未料步行前往餐廳途中突然劇烈暈眩，雙腿瞬間無力癱軟，「我們才剛拍了幾張照片，我突然就走不動了，我的腿不能動，朋友只好把我扶到躺椅上去找人求救。」

起初飯店人員誤以為她酒醉，直到病況持續惡化才緊急送醫，腦部掃描結果顯示她中風了。詭異的是，她清醒後不僅左半邊身體癱瘓，說話口音也徹底改變，從原本的漢普郡口音變得像她的泰籍母親一般。

她被診斷出罹患「外國口音症候群」，這種神經系統疾病會導致患者的語言節奏、語調產生變化，聽起來就像外國腔。

她在土耳其住院一個月後於去年10月返回英國，又住院2個月並復健3個月，才重新學會獨立行走。她也接受語言治療，口音至今仍未完全恢復，坦言這令她感覺「失去部分身分認同」，醫師則稱這種病症極為少見，無法保證是否能完全康復。