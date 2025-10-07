強盜殺人還性侵孕婦！「中山之狼」死囚徐偉展中風後求再審

記者吳銘峯／台北報導

曾經駕駛偷來的計程車，夥同表弟等人，在台北市中山區搭載夜歸女子，洗劫並載到山區性侵的「中山之狼」徐偉展。當時犯案連孕婦都不放過，還因此殺害一名女子，最後徐男於2011年間遭判死刑定讞。徐男羈押至今超過28年，律師團為他聲請再審。他因為中風，坐著輪椅出庭，庭上也無法完整陳述，透過律師表示，已經執行很久了，希望能快點放出去。

▲中山之狼徐偉展請求再審。（圖／記者吳銘峯攝）

徐男為憲兵退役，體格壯碩、身手矯健。他在1996年10月間，夥同表弟潘姓少年偷了一部計程車，而後在台北市士林區搭載一名從KTV離開的柯姓女子，表弟則躺在後座假裝醉倒。柯女上車後，遭2人聯手制伏，載到新店山區，被洗劫身上財物後，殘忍殺害，棄屍山林間。

隔了3日，2人又夥同另一名賴姓少年犯案，在中山區連續載了2名女子，到新店山區囚禁，其中還有一名是懷孕3月的婦人。3人輪流性侵女子，徐男因迷信殺害孕婦會有厄運，未動手殺人。由於3人犯案地點均在台北市中山區，警方以「中山之狼」犯罪集團稱呼徐男等人。

沒多久，警方在執行臨檢勤務時，意外逮捕無照騎乘機車的潘姓與賴姓少年，2人供出主謀為當時24歲的徐男。徐男透過女友、姊姊們的接濟，潛逃5個月，最後於1997年3月間遭捕羈押。案件進入法院審理程序後，法院自一審到更十審全都將徐男判處死刑，全案於2011年3月間，最高法院將徐男判處死刑定讞、潘姓表弟則遭判刑20年定讞。

2024年的憲法法庭113年憲判字第8號判決做出後，人權團體為目前等待執行的36名死囚全數聲請再審、非常上訴。其中徐偉展聲請再審的部分，高等法院7日開庭審理。

10多年未曾出現在鏡頭前的徐偉展，從當年被捕的24歲青年，到現在羈押超過28年，已經是53歲的中年男子。他坐著輪椅，由兩名法警推入法庭內。據了解，他在獄中得了重聽，後來又中風，因此行動不便，對於法官的問話聽不清楚，自己也不能完整陳述，都由律師代為表達。

庭訊中，徐偉展律師指出，因憲法法庭113年憲判字第8號判決，要求法院仔細審酌死刑的教化可能性、再社會化可能性，因此依照憲法法庭112年憲判字第2號判決要旨，以及《刑事訴訟法》第420條第1項第6款，發現再審的新事實、新證據為由，請求高院重啟再審程序。

法官最後詢問徐偉展還有什麼需要陳述，他附耳在律師耳朵上說了幾句，律師表示，徐偉展說自己已經執行很久了，希望能早點放出去。法官諭知全案候核辦。徐偉展還押時，記者拍照時，他閉眼閃躲照相機閃光燈，另外對於提問，也完全不回答。