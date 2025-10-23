　
限制誘發動作療法訓練　南投醫院助中風者提升手部功能

▲限制誘發動作療法。（圖／衛福部南投醫院提供）

▲「限制誘發動作療法」助中風患者重拾手部功能　提升生活自理能力。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

中風是台灣主要的致殘原因之一，許多患者因偏癱導致手部動作受限，影響日常生活自理能力與生活品質；為提升中風後的復健成效，衛福部南投醫院復健科積極推廣「限制誘發動作療法」，協助患者有效改善手部功能、重拾自信與獨立生活。

南投醫院復健科職能治療師郭恩芸說明，「限制誘發動作療法」（Constraint-Induced Movement Therapy, CIMT）以科學實證為基礎，其核心概念為暫時限制患者健側肢體的使用，藉此誘發患側肢體、進行反覆且有目的性的動作訓練；透過密集練習與功能性任務活動，可大幅增加患側肢體的使用頻率，促進腦部神經迴路的重組與功能恢復。

▲「限制誘發動作療法」助中風患者重拾手部功能　提升生活自理能力。（圖／衛福部南投醫院提供）

臨床研究顯示，接受CIMT治療的中風患者不僅在上肢肌力、靈活度與協調性方面有顯著進步，也能在穿衣、進食、拿取物品等日常活動中展現更高的自主性；南投醫院近年推行此療法的成果顯示，多數患者在完成治療後3至6個月內，仍能持續維持並進一步提升手部功能。

郭恩芸表示，限制誘發動作療法能幫助患者突破對健側手的依賴，讓受損的手臂重新參與生活，不僅提升生活品質，也減輕家庭照護的壓力與負擔；她同時強調，CIMT必須由專業治療師評估與監督，並依照個別患者的功能狀態與耐受度，量身訂製治療計畫，才能達到最佳成效。

中風、心臟病非突發　研究揪4大風險：超過99%患者有警訊

中風、心臟病非突發　研究揪4大風險：超過99%患者有警訊

男子疲累以為中暑　竟缺血性腦中風

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得
陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達抵達機場

