限制誘發動作療法訓練　南投醫院助中風者提升手部功能

「限制誘發動作療法」助中風患者重拾手部功能 提升生活自理能力。

記者高堂堯／南投報導

中風是台灣主要的致殘原因之一，許多患者因偏癱導致手部動作受限，影響日常生活自理能力與生活品質；為提升中風後的復健成效，衛福部南投醫院復健科積極推廣「限制誘發動作療法」，協助患者有效改善手部功能、重拾自信與獨立生活。

南投醫院復健科職能治療師郭恩芸說明，「限制誘發動作療法」（Constraint-Induced Movement Therapy, CIMT）以科學實證為基礎，其核心概念為暫時限制患者健側肢體的使用，藉此誘發患側肢體、進行反覆且有目的性的動作訓練；透過密集練習與功能性任務活動，可大幅增加患側肢體的使用頻率，促進腦部神經迴路的重組與功能恢復。

臨床研究顯示，接受CIMT治療的中風患者不僅在上肢肌力、靈活度與協調性方面有顯著進步，也能在穿衣、進食、拿取物品等日常活動中展現更高的自主性；南投醫院近年推行此療法的成果顯示，多數患者在完成治療後3至6個月內，仍能持續維持並進一步提升手部功能。

郭恩芸表示，限制誘發動作療法能幫助患者突破對健側手的依賴，讓受損的手臂重新參與生活，不僅提升生活品質，也減輕家庭照護的壓力與負擔；她同時強調，CIMT必須由專業治療師評估與監督，並依照個別患者的功能狀態與耐受度，量身訂製治療計畫，才能達到最佳成效。