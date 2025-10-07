起床突全盲如黑布遮住！竟是罕見「眼中風」　醫神助恢復視力0.3

▲台中一名阿伯起床時突然一片黑，竟然是視神經中風。（圖／豐原醫院提供）



記者許權毅／台中報導

台中一名70歲阿伯阿偉曾開過白內障手術，近日一早起床突然眼前一片黑，幾乎全盲，嚇得趕緊就醫。經醫師檢查後，發現竟然是罕見的「視神經眼中風」，經院方搶救視神經灌流、高壓氧治療後，目前視力已經恢復到約0.3左右，重點也在於有及早治療，才能及時改善病情。

豐原醫院眼科醫師呂姿瑢說，此類突發性視力喪失常被民眾俗稱為「眼中風」，實際上臨床診斷依成因區分，可涵蓋視網膜動脈阻塞、靜脈阻塞，及缺血性視神經病變，視神經中風為急性視神經灌流不足所致，常見的致病因素為代謝症候群、心血管疾病、阻塞性睡眠呼吸中止症，或服用特定藥物。

[廣告]請繼續往下閱讀...

呂姿瑢說，視神經眼中風常發生於50歲以上族群，尤其是清晨起床時，典型症狀包括單眼突發性視力模糊、視野缺損、視覺變暗或如同有黑布遮住的感覺，若有視神經盤結構異常，也可能因眼球壓力急速變化而導致。

呂姿瑢表示，眼中風治療現行並無單一的有效治癒方式，因病因不同，病癒後仍有差異。有慢性疾病史的中高齡族群，應定期接受眼底檢查，尤其患有糖尿病、高血壓或血脂異常者，建議進行視神經與視網膜評估，任何單眼突發性視力模糊或視野變化，都應及早就醫。

豐原醫院高壓氧中心主任蔡政龍提到，視神經灌流不足導致細胞缺氧，視神經細胞功能便會迅速惡化，透過高壓氧治療，能夠在高壓環境下提高血液中氧氣的溶解度，使氧氣濃度提升約10倍，有助於缺血的神經細胞恢復功能，減少進一步損傷。