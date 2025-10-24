比運動更燃脂！　日媒揭「瘦身家事榜首」3天腰圍狂減7.5公分

圖文／鏡週刊

追求窈窕身材是許多女性的畢生課題，若能不靠嚴苛飲食控制與激烈運動便能減重，無疑是個令人振奮的好消息。日本一項調查指出，從事日常家務所消耗的熱量可能高於健身運動，這項論點認為，只要每日勤奮地擦拭地板、整理居家物品和烹飪等，即使不刻意節食也能成功瘦身。某電視節目為此邀請一位不常做家事胖女生親自參與測試，連續3天做家事以觀察其身體產生的變化。此外，專家也將揭曉「最能有效燃燒卡路里的家事」排行榜。

根據日本醫師工藤孝文提供的數據，人體每日的總熱量消耗中，從運動中獲得的佔比極低，僅0－5%，然而運動以外的身體活動卻貢獻了25－30%，因此歸納出「做家事比做運動更容易消耗熱量」的結論。

為驗證該論點的準確性，節目《それって!?実際どうなの課》邀請女諧星餅田コシヒカリ參與測試，她當時體重重達99.1公斤，腰圍粗達116公分，平日鮮少運動或做家事，且日常飲食充滿高油高糖，生活模式極度不健康。節目組要求她在維持原有飲食與作息的條件下，連續做家事3天，包括收納衣櫃、清理雜物、居家打掃、準備三餐等，藉此觀察3天後其身體各項指標的轉變。

實測結束後，餅田的體重減輕了0.5公斤，腰圍縮小了7.5公分，而上腹、下腹以及大腿尺寸也減少4.5公分。以一種無需限制飲食或激烈運動的短期減肥法來說，這樣的成效令人振奮。日本醫師工藤孝文解釋，人體脂肪分為內臟脂肪與皮下脂肪，內臟脂肪容易堆積也更容易被燃燒，因此做家務能有效消除多數囤積於腹部的內臟脂肪。

至於最能燃脂的家務類型的排行榜中，排名最高的是「整理房間」，能消耗126卡路里，其次是「晾曬衣物」（105卡路里），接著是「掃地」（100卡路里），「拖地」和「清潔浴室」則同為92卡路里。

更多鏡週刊報導

飲食清淡、週跑3回女副總減肥仍卡關 營養師指點「3大關鍵」體重狂降

譚敦慈曝獨門煮飯秘訣不升血糖 名醫激推「飯前一動作」半年狂瘦24公斤

台灣人肥胖原因並非吃太多澱粉 醫師曝從1物下手