　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

6人吃壽喜燒疑食物中毒　新光三越道歉：已要求下架

▲牛喜壽喜燒插旗新光三越A8館。（圖／豊漁餐飲集團提供）

▲牛喜壽喜燒傳出疑似食物中毒事件。（圖／資料照）

記者許力方／台北報導

新光三越南西店「牛喜壽喜燒」傳出有民眾疑似集體食物中毒現象，出現腹瀉、發燒和嘔吐症狀急診，就醫通報人數已6人，隨即遭台北市衛生局勒令停業。新光三越23日晚間發道歉聲明，已主動要求該餐廳配合，下架有疑慮餐食。

衛生局指出，22日前往牛喜壽喜燒稽查，現場有冰箱內生牛肉、蔬菜盤未加蓋保存，已限期改善，如未改善，將依食安法處6萬至2億元罰鍰。截至23日，疑似食品中毒就醫通報人數累計6位，已令該餐廳停業。

▲▼6人吃牛喜壽喜燒疑食物中毒，遭勒令停業。（圖／台北市衛生局）

▲衛生局稽查發現有冰箱內生牛肉、蔬菜盤未加蓋保存等缺失。（圖／台北市衛生局，下同）

新光三越23日晚間回應，始終以最高標準看待消費者權益，並如實執行有關食安檢驗等作業。道歉「已主動要求該品牌配合，下架停止販售具風險疑慮的餐食」，未來除持續加強內部稽核工作外，也將同步協請外部專業機構協助檢驗稽核。

新光三越強調，如消費者有疑慮，亦請與新光三越客服聯繫反映，新光三越將秉持嚴謹與負責的態度處理本事件，以保障消費者權益為第一優先。

當事網友指出，事發於20日晚間6點多，前往新光三越南西店B1牛喜壽喜燒用餐，隔天早上開始腹瀉、下午發高燒、晚上嘔吐，急診時已經燒到38.8度，且高燒不退，之後還在Google地圖評論發現有6個人的狀況一樣。

▲▼6人吃牛喜壽喜燒疑食物中毒，遭勒令停業。（圖／台北市衛生局）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 1504 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
法官愛上「新婚女法助理」還互傳裸照　律師夫提告曝超心痛過程

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

6人吃壽喜燒疑食物中毒　新光三越道歉：已要求下架

廚餘被質疑是非洲豬瘟破口？卓榮泰喊話國人：食物吃光不要留廚餘

不用急！普發現金11／5開放預登記　身分證尾數分流先上路

普發現金10類人免登記直接入帳　財政部：11/12刷簿子就有1萬

明年4月新生兒也可領1萬！　財政部：領取時間延長到5月22日

日本新官房長官指「台灣為極重要夥伴」　外交部：高度肯定與歡迎

普發萬元來了！體恤災民辛苦　光復鄉郵局假日加班為災民服務

館長將參加大陸「光復台灣」活動　梁文傑：不覺得很重要

認明「10000.gov.tw」網站！　國人領1萬選「登記入帳」快速又方便

快訊／普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

客運內畫面曝光！司機怒吼「靠X」：要處理是不是　打到學生滿臉血

暖心瞬間！女駕駛見小貓受困馬路　立刻停車抱走救回一命

普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

桃園客運監視畫面曝光

新莊槍擊案

6人吃壽喜燒疑食物中毒　新光三越道歉：已要求下架

廚餘被質疑是非洲豬瘟破口？卓榮泰喊話國人：食物吃光不要留廚餘

不用急！普發現金11／5開放預登記　身分證尾數分流先上路

普發現金10類人免登記直接入帳　財政部：11/12刷簿子就有1萬

明年4月新生兒也可領1萬！　財政部：領取時間延長到5月22日

日本新官房長官指「台灣為極重要夥伴」　外交部：高度肯定與歡迎

普發萬元來了！體恤災民辛苦　光復鄉郵局假日加班為災民服務

館長將參加大陸「光復台灣」活動　梁文傑：不覺得很重要

認明「10000.gov.tw」網站！　國人領1萬選「登記入帳」快速又方便

快訊／普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

詭異女停車場「偷在車底塞錢」　被車主抓包竟扯：主管要來拿

「不是不良豬農！」台中豬場爆非洲豬瘟　兒子：沒想過害台灣產業

快訊／白宮發言人：川習會10/30將在南韓登場

6人吃壽喜燒疑食物中毒　新光三越道歉：已要求下架

勞斯萊斯「Phantom問世100周年」！推最頂級紀念款全球限量25輛

羅浮宮才被盜損失31億　法國又有博物館遭人破門偷走1790年金銀幣

打臉「產業空洞化說」！童子賢揭台灣優勢密碼：外移反強化競爭力

律師怒嗆桃園客運司機！追打高中生是流氓行為　呼籲家長告到底

愛快羅密歐「中型休旅＆跑房車將延長生產」！新世代保留燃油動力

普發1萬元「5種領取方式」　何時拿錢一次看

花花:「妖艷賤貨是誇獎」　曾莞婷樂稱：有一定姿色才能當！

政治熱門新聞

普發現金11／5預登記　採身分證尾數分流

快訊／普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

10類人免登記直接入帳　11/12就有1萬

認明「10000.gov.tw」網站！　國人領1萬選「登記入帳」快速又方便

不只痛毆學生！桃園客運司機「車上飆罵畫面」曝　他轟：司機問題較大

明年4月新生兒也可領1萬！　財政部：領取時間延長到5月22日

卓榮泰喊話國人：食物吃光不要留廚餘

美麗島民調／黨主席反感度黃國昌54.2%、鄭麗文33.2%　皆大於好感度

LIVE／發錢了！全民+1政府相挺　國人最快11月有望拿到1萬現金

美麗島民調／賴清德回到4成滿意度！　卓榮泰滿意度大漲6.3個百分點

韓國藝人閃兵直接引退　綠委點名逃兵大隊：應撤回三金獎項與獎金

快訊／普發1萬要來了！　總統府晚間公布總統令

6人吃壽喜燒吐瀉　新光三越道歉

鄭麗文稱「共機圍台是在保護台灣」　徐國勇：全台人民都不會接受

更多熱門

相關新聞

「知名壽喜燒」6人通報疑食物中毒　衛生局勒令停業

「知名壽喜燒」6人通報疑食物中毒　衛生局勒令停業

有民眾到新光三越南西店「牛喜壽喜燒」用餐，出現腹瀉、發高燒和嘔吐症狀緊急送急診。台北市衛生局晚間表示，截至10月23日，就醫通報人數累計6位，符合停業標準，衛生局隨即令該餐廳暫停作業。至於抽驗食材及環境檢體結果，預計於1至2週出爐後，屆時將綜合研判是否為確定食品中毒事件。

「知名壽喜燒」已5人疑食物中毒就醫

「知名壽喜燒」已5人疑食物中毒就醫

多人吃完壽喜燒上吐下瀉　業者：食材初步查驗符合規範

多人吃完壽喜燒上吐下瀉　業者：食材初步查驗符合規範

多人吃完「知名壽喜燒」上吐下瀉、發燒急診　北市衛生局將稽查

多人吃完「知名壽喜燒」上吐下瀉、發燒急診　北市衛生局將稽查

新光天母周年慶會員點數換好料

新光天母周年慶會員點數換好料

關鍵字：

新光三越壽喜燒食物中毒

讀者迴響

熱門新聞

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

同住1年沒發現屍體！男殺女友藏陽台7年

坤達閃兵…柯佳嬿被出征「幫掩護，真會演」本人親回

普發現金11／5預登記　採身分證尾數分流

快訊／普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

Andy控家寧「聯手知名男星抹黑」　怒掀恐怖內幕

10類人免登記直接入帳　11/12就有1萬

台中法官不倫已婚女法助遭自家人認證！

桃園客運司機「不信投18元」他乖乖下車　同學幫嗆被暴揍

普發1萬怎麼領？最快7天到手懶人包

認明「10000.gov.tw」網站！　國人領1萬選「登記入帳」快速又方便

賭博案又多1人！NBA急發聲明

桃園工廠惡火奪2命！網拍夫妻疑受困葬身火海

1日4震中部人想起921　縣府發文

更多

最夯影音

更多
還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害

還原桃園客運司機、學生互毆經過！逃票爭議引爆　雙方互告傷害
不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

不捨女兒淋雨　父開車接送返程病發身亡！最後一通電話打給愛女

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

潛水遇海龜主動靠近啃頭　原來是頭髮誤認成海草XD

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

「憤怒鐵拳」畫面曝！彰化暴走男怒砸超商　發洩代價要花80萬

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

自爆驗過染色體是「XXY」雙性人　金髮Yuki法庭撂流利中文拒認罪

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面