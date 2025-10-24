6人吃壽喜燒疑食物中毒　新光三越道歉：已要求下架

▲牛喜壽喜燒傳出疑似食物中毒事件。（圖／資料照）



記者許力方／台北報導

新光三越南西店「牛喜壽喜燒」傳出有民眾疑似集體食物中毒現象，出現腹瀉、發燒和嘔吐症狀急診，就醫通報人數已6人，隨即遭台北市衛生局勒令停業。新光三越23日晚間發道歉聲明，已主動要求該餐廳配合，下架有疑慮餐食。

衛生局指出，22日前往牛喜壽喜燒稽查，現場有冰箱內生牛肉、蔬菜盤未加蓋保存，已限期改善，如未改善，將依食安法處6萬至2億元罰鍰。截至23日，疑似食品中毒就醫通報人數累計6位，已令該餐廳停業。

▲衛生局稽查發現有冰箱內生牛肉、蔬菜盤未加蓋保存等缺失。（圖／台北市衛生局，下同）

新光三越23日晚間回應，始終以最高標準看待消費者權益，並如實執行有關食安檢驗等作業。道歉「已主動要求該品牌配合，下架停止販售具風險疑慮的餐食」，未來除持續加強內部稽核工作外，也將同步協請外部專業機構協助檢驗稽核。

新光三越強調，如消費者有疑慮，亦請與新光三越客服聯繫反映，新光三越將秉持嚴謹與負責的態度處理本事件，以保障消費者權益為第一優先。

當事網友指出，事發於20日晚間6點多，前往新光三越南西店B1牛喜壽喜燒用餐，隔天早上開始腹瀉、下午發高燒、晚上嘔吐，急診時已經燒到38.8度，且高燒不退，之後還在Google地圖評論發現有6個人的狀況一樣。