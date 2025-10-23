多人吃完「牛喜壽喜燒」上吐下瀉　業者：食材初步查驗符合規範

▲牛喜壽喜燒。（圖／豊漁餐飲集團提供）

記者黃士原／台北報導

有民眾到新光三越南西店「牛喜壽喜燒」用餐，出現腹瀉、發高燒和嘔吐症狀緊急送急診。對此，業者表示，已於第一時間主動配合衛生局展開全面查驗，內容包含食材來源、保存條件與現場作業流程，同時也呼籲身體不適的客人與他們聯絡。

有名網友在社群上說明，10月20日晚間6點43分到新光三越南西店B1牛喜壽喜燒用餐，10月21日早上開始腹瀉，下午開始發高燒，晚上10點開始吐，且高燒不退到急診時，已經燒到38.8度，10月22日出院後回家吃了退燒藥，還是燒燒退退。

他也提到，Google評論有6個人的狀況一樣，且一起去吃的朋友現在也在急診室，已經通報衛生局。該文下方也有網友回應10月20日晚餐時間在牛喜用餐，也發燒腹瀉。

對此，豊漁餐飲集團表示，昨日下午3點半左右接獲衛生局至現場稽查時，方得知有民眾反映牛喜壽喜燒南西館用餐後出現身體不適情形，已於第一時間主動配合衛生局展開全面查驗，內容包含食材來源、保存條件與現場作業流程。

豊漁餐飲集團提到，目前初步查驗結果顯示，相關食材（含蛋液）保存均符合食品安全規範。其中，蛋品為合法登錄牧場直送，具完整檢驗證明文件，現場蛋液亦依規保存；衛生局已帶回樣品持續檢驗中，本公司將持續追蹤並配合主管機關說明後續結果。

由於該門市採現場點餐制，無法取得顧客聯絡資訊，豊漁餐飲集團呼籲當日用餐後若有不適狀況的顧客，請盡快跟他們聯繫，以利進一步關懷與協助釐清相關情形。