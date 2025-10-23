▲非洲豬瘟警報再起！金門急查豬肉市面。（圖／記者鄭逢時翻攝）



記者鄭逢時、董美琪／金門報導

因應農業部公布台中市出現疑似非洲豬瘟案例，金門縣衛生局啟動防疫警戒機制，為維護市場秩序與保障民眾食的安全，已建立「例行與機動並行」的稽查制度，全面檢查市售豬肉攤、豬肉製品及餐飲場所之肉品來源。

衛生局指出，查核項目包括屠宰證明書、產地標示與溯源管理等，從10月1日至23日共完成46家次稽查，結果全數符合規定。未來將視疫情風險與稽查結果，適時擴大抽驗與稽查範圍，若查獲違規行為，將依法嚴懲、絕不寬貸。

衛生局強調，非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會感染人類，民眾無須過度恐慌。根據世界動物衛生組織（WOAH）資料，非洲豬瘟病毒不耐高溫，加熱至56℃70分鐘、或60℃20分鐘即可失活，70℃則可立即失活。只要購買來源清楚、標示完整的市售豬肉，就能安心食用。

此外，衛生局提醒，若食品業者刻意使用病死或不明來源的豬肉製品，可依《食品安全衛生管理法》處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。呼籲業者務必確保肉品來源合法、標示清楚，民眾則應選購信譽良好、包裝完整的產品，避免購買來路不明肉品，共同守護食品安全與消費信任。