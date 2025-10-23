　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

雲林啟動3000萬防疫專案！張麗善下令全縣總動員防豬瘟

記者游瓊華／雲林報導

國內出現首起疑似非洲豬瘟病例，防疫警報再度響起。雲林縣長張麗善今（23）日臨危召開「非洲豬瘟緊急應變會議」，現場氣氛凝重。她火速拍板啟動3,000萬元防疫專案，指示縣府各局處全線動員，從消毒、移動管制到化製廠監控全面加強，誓言要在病毒逼近前築起最後防線。

▲張麗善縣長主持非洲豬瘟緊急應變會議，現場氣氛嚴肅。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲張麗善縣長主持非洲豬瘟緊急應變會議，現場氣氛嚴肅。（圖／記者游瓊華翻攝）

「雲林是養豬重鎮，這一仗，輸不得！」她語氣堅定，聲聲叮嚀在場官員與防疫人員絕對不能鬆懈。這場緊急會議在縣動植物防疫所三樓召開，張麗善親自坐鎮指揮，副縣長謝淑亞、秘書長曾元煌及海巡署、肉品市場等單位全數列席。會中由防疫所長廖培志與畜產科長謝詠丞報告國內疫情發展與防疫策略，與會人員神情嚴肅。

張麗善明確指示，目前雲林尚未出現疫情，但「寧可防過頭、不能放鬆一秒」。她立即啟用農發基金3000萬元作為防疫、清消與應變經費，要求農業處主動向中央爭取更多資源，確保防疫工作不斷鏈。並進一步指出，中央若啟動豬隻移動控管，豬隻可能15天內無法出貨，將重創肉品市場。她要求農業處與肉品市場進行沙盤推演，評估屠宰量能、冷凍運儲能力，避免大量豬隻滯銷導致市場崩盤。

縣府也將向中央爭取價格平衡與補貼方案，替豬農守住生計，穩住市場供需。防疫所同時針對化製車防疫進行強化，規劃所有進入雲林的化製車輛須行駛台61線，並於指定地點完成定點消毒。縣府也協調消防局與環保局設立消毒站，確保外來車輛經過全面清潔，避免病毒夾帶入境。縣內三所化製廠將要求車輛「二度消毒」，防堵任何可能的感染破口。

農業處補充，縣內1,203場養豬場皆列入防疫重點對象，已備妥足量消毒水定期發放，要求業者每週落實清潔與消毒作業，防治所將持續抽查稽核，確保「每一頭豬、每一寸地都不留死角」。張麗善也再度公開呼籲中央，「痛定思痛」，應徹底禁止廚餘養豬，加速推動飼料化養殖轉型，協助豬農升級設備，讓產業邁向零廢棄與永續發展。

她強調，化製廠與堆肥廠的設施也應同步改善，避免動物殘渣成為疫情風險源，「這不只是防疫，這是產業的轉骨時刻。」雲林縣府表示，非洲豬瘟防疫是一場全民戰役，縣府已全力進入戒備狀態，並將依疫情發展滾動修正防疫策略，守住雲林豬農的生計，也守護全民餐桌上的安心豬肉。

▲張麗善縣長主持非洲豬瘟緊急應變會議，現場氣氛嚴肅。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲雲林縣政府啟動3000萬元防疫專案，展現全縣戒備決心。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 1504 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
認明「10000.gov.tw」網站！　國人領1萬選「登記入
快訊／又查出1隻！嘉義縣「流入2頭瘟豬」　攤販已全部賣光
快訊／普發現金1萬來了！　預登記、領取時間曝光
AIT賀電鄭麗文當選國民黨主席　「美台合作關係當前更顯重要」
LIVE／普發1萬來了！行政院最新說明
日籍YTR揪「台灣人很急」3大瞬間　他看傻
碰過才知道！「1資訊」最好列入遺囑　她崩潰：比遺產難解
母子同時失蹤案大逆轉！警循線找到兒子　母親卻被裝袋棄屍

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

非洲豬瘟警報再起！　金門急查豬肉市面

雲林啟動3000萬防疫專案！張麗善下令全縣總動員防豬瘟

6天熱血！114全運會謝幕雲林　11面金牌見證地主榮耀

斗六打造「能散步的城市」　兩大路段即將動工

台中爆發疑似非洲豬瘟　陳亭妃要求農業部檢討SOP

NBA轉播權悄更迭　何昱奇籲籲運動部整合：共享才是共榮

林俊憲拋「里政三願景」：打造韌性城市　從基層治理升級開始

「外送專法」三黨爭相表態　民眾質疑：全民買單的政治秀

無人機也學會救溺！　台南打造溺者影像資料庫訓練AI辨識系統

偏鄉也要防災力　楠西消防分隊深入協會宣導火警地震自救術

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

臺灣搶當「亞洲那斯達克」 亞洲創新籌資平臺正式啟航

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

台中驚爆非洲豬瘟！市府昨晚下令全面撲殺　盧秀燕說話了

坤達閃兵在機場遭拘提　恐丟《玩很大》主持棒　Energy全團免役真相揭曉！Toro全說了

坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

非洲豬瘟警報再起！　金門急查豬肉市面

雲林啟動3000萬防疫專案！張麗善下令全縣總動員防豬瘟

6天熱血！114全運會謝幕雲林　11面金牌見證地主榮耀

斗六打造「能散步的城市」　兩大路段即將動工

台中爆發疑似非洲豬瘟　陳亭妃要求農業部檢討SOP

NBA轉播權悄更迭　何昱奇籲籲運動部整合：共享才是共榮

林俊憲拋「里政三願景」：打造韌性城市　從基層治理升級開始

「外送專法」三黨爭相表態　民眾質疑：全民買單的政治秀

無人機也學會救溺！　台南打造溺者影像資料庫訓練AI辨識系統

偏鄉也要防災力　楠西消防分隊深入協會宣導火警地震自救術

館長將參加大陸「光復台灣」活動　梁文傑：不覺得很重要

非洲豬瘟警報再起！　金門急查豬肉市面

認明「10000.gov.tw」網站！　國人領1萬選「登記入帳」快速又方便

問題豬肉運往高雄！衛生局長親率隊攔截「300公斤還在車上」

《間諜家家酒》合作家具品牌！176萬日圓沙發、安妮亞側殼椅亮相

坤達閃兵昔「體驗一日檢察官」　6年前《木曜》片段被挖

又查出1隻！嘉義縣「流入2頭瘟豬」　攤販已全部賣光

快訊／普發現金1萬來了！　11／5開放預登記、最快11／12可拿到手

YTR彼得爸與蘇珊媽影片遭詐騙盜用！　報警結果超無奈：正義無法伸張

羅伯斯狂讚大谷翔平「地表最強」　「有他在永遠有取勝機會」

坤達道歉「讓大家失望了」 承諾全力面對、配合調查

地方熱門新聞

非洲豬瘟哪來？養豬場餵小吃店廚餘

19台室外機狂排熱氣　寶雅後巷住戶抗議

高雄魯肉飯名店宣布休6天　撐不住全台豬肉禁宰

與那國町小學來台畢旅　東大門夜市海嚐美食

消費熱潮點燃全城！台中購物節送百萬現金＋好宅一戶

耗資2.6億！高雄「東九道之驛」淪蚊子館

馬太鞍溪「新堰塞湖」夜間9點溢流

東北季風來襲　心血管患者4時段最危險

質詢火藥味！台南藍營實驗秀光電板泡水庫水封存3個月驗真相

桃園龜山區一帶停電　台電冒雨搶修中

校事會議檢舉成案浮濫嚇跑青師

NBA轉播權悄更迭　何昱奇籲籲運動部整合

即／宜蘭擴大停班停課！再增頭城2里

不再只是元寶型　曾筱喬「玩水餃」造型百變

更多熱門

相關新聞

快訊／非洲豬瘟堵破口　海關4路出手加大查核

快訊／非洲豬瘟堵破口　海關4路出手加大查核

因應國內通報疑似非洲豬瘟案例，財政部關務署今（23）日指出，將從4面向強化邊境管制，即日起責成各關增加高風險旅客行李、貨物及郵包開箱率；並由一級主管率隊每週至少2次專案查緝，視需要洽邀防檢署檢疫犬隊共同執行，全力把關，防堵非洲豬瘟疫情。

追非洲豬瘟肉品流向　食藥署長：一起當食安超人

追非洲豬瘟肉品流向　食藥署長：一起當食安超人

桃園攔截405kg疑豬瘟後腿肉　全在冷凍庫

桃園攔截405kg疑豬瘟後腿肉　全在冷凍庫

台中爆發疑似非洲豬瘟　陳亭妃要求農業部檢討SOP

台中爆發疑似非洲豬瘟　陳亭妃要求農業部檢討SOP

廚餘養豬是「縣市政府」決定！　綠委曬公文打臉：不該散播謠言

廚餘養豬是「縣市政府」決定！　綠委曬公文打臉：不該散播謠言

關鍵字：

非洲豬瘟雲林縣防疫緊急應變豬農

讀者迴響

熱門新聞

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

桃客司機爆打學生　血流滿面倒地慘況曝

爆一夜情排球男神　AV女神凌晨道歉了

慈父豪雨接送女兒上學　返程突病發車內身亡

最辣菇農掀衣抽出內在美　粉絲暴動

百萬YTR生完雙胞胎9天後「緊急住院」

日女台灣行全靠ChatGPT　一下機傻眼了

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

小S全家包場大安區餐廳！

黃仁勳沒回信　新壽讓北士科交涉過程曝

即／非洲豬瘟警戒！　台中衛生局曝「28豬隻流向3縣市」

坤達閃兵…柯佳嬿被出征「幫掩護，真會演」本人親回

快訊／普發1萬要來了！　總統府晚間公布總統令

快訊／中信金出手！　董事會通過三商壽併購價碼

即／彰化1豬隻10天前「已販售完畢」　流向6縣市

更多

最夯影音

更多
《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得
陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達抵達機場

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面