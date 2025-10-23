雲林啟動3000萬防疫專案！張麗善下令全縣總動員防豬瘟

記者游瓊華／雲林報導

國內出現首起疑似非洲豬瘟病例，防疫警報再度響起。雲林縣長張麗善今（23）日臨危召開「非洲豬瘟緊急應變會議」，現場氣氛凝重。她火速拍板啟動3,000萬元防疫專案，指示縣府各局處全線動員，從消毒、移動管制到化製廠監控全面加強，誓言要在病毒逼近前築起最後防線。

▲張麗善縣長主持非洲豬瘟緊急應變會議，現場氣氛嚴肅。（圖／記者游瓊華翻攝）

「雲林是養豬重鎮，這一仗，輸不得！」她語氣堅定，聲聲叮嚀在場官員與防疫人員絕對不能鬆懈。這場緊急會議在縣動植物防疫所三樓召開，張麗善親自坐鎮指揮，副縣長謝淑亞、秘書長曾元煌及海巡署、肉品市場等單位全數列席。會中由防疫所長廖培志與畜產科長謝詠丞報告國內疫情發展與防疫策略，與會人員神情嚴肅。

張麗善明確指示，目前雲林尚未出現疫情，但「寧可防過頭、不能放鬆一秒」。她立即啟用農發基金3000萬元作為防疫、清消與應變經費，要求農業處主動向中央爭取更多資源，確保防疫工作不斷鏈。並進一步指出，中央若啟動豬隻移動控管，豬隻可能15天內無法出貨，將重創肉品市場。她要求農業處與肉品市場進行沙盤推演，評估屠宰量能、冷凍運儲能力，避免大量豬隻滯銷導致市場崩盤。

縣府也將向中央爭取價格平衡與補貼方案，替豬農守住生計，穩住市場供需。防疫所同時針對化製車防疫進行強化，規劃所有進入雲林的化製車輛須行駛台61線，並於指定地點完成定點消毒。縣府也協調消防局與環保局設立消毒站，確保外來車輛經過全面清潔，避免病毒夾帶入境。縣內三所化製廠將要求車輛「二度消毒」，防堵任何可能的感染破口。

農業處補充，縣內1,203場養豬場皆列入防疫重點對象，已備妥足量消毒水定期發放，要求業者每週落實清潔與消毒作業，防治所將持續抽查稽核，確保「每一頭豬、每一寸地都不留死角」。張麗善也再度公開呼籲中央，「痛定思痛」，應徹底禁止廚餘養豬，加速推動飼料化養殖轉型，協助豬農升級設備，讓產業邁向零廢棄與永續發展。

她強調，化製廠與堆肥廠的設施也應同步改善，避免動物殘渣成為疫情風險源，「這不只是防疫，這是產業的轉骨時刻。」雲林縣府表示，非洲豬瘟防疫是一場全民戰役，縣府已全力進入戒備狀態，並將依疫情發展滾動修正防疫策略，守住雲林豬農的生計，也守護全民餐桌上的安心豬肉。

▲雲林縣政府啟動3000萬元防疫專案，展現全縣戒備決心。（圖／記者游瓊華翻攝）