問題豬肉運往高雄！衛生局長親率隊攔截「300公斤還在車上」

▲問題豬肉運往高雄，高雄市黃志中親率隊攔截。（圖／記者賴文萱翻攝，下同）

記者賴文萱、吳奕靖、閔文昱／高雄報導

台中市日前通報疑似非洲豬瘟案例，彰化縣一間肉商疑將相關批次豬肉轉售至高雄。高雄市政府衛生局今（23）日下午接獲彰化縣衛生局通報後，立即展開緊急追查，確認該批豬肉共30件、約300公斤仍在物流貨車上，尚未流入市面。衛生局長黃志中傍晚親自率隊趕往大榮貨運轉運站現場封存，並穿著全罩式防護衣，與農業局動保處人員共同執行全面清消及移動管制。

這批疑似問題豬肉運抵高雄後，因收貨業者已提前接獲通知，當場拒收退回，確認貨品並未落地。現場查獲貨車上除30件豬肉外，還有蝦子15件（約150公斤），全車立即被拉起封鎖線，車輛與廠區同步進行清消，駕駛也一併防疫處理，確保疑似問題肉品未接觸其他貨品。

除了攔截問題豬肉，高雄市政府食安小組今日也同步展開全面稽查行動。由黃志中局長統籌，結合衛生局、行政暨國際處消保官、經發局、農業局及動保處等跨局處人力，兵分多路稽查餐飲業者、市場攤商、超市、團購店面及東南亞批發通路等，共計稽查299家，全數合規、未發現使用來路不明豬肉產品。

黃志中局長表示，非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會感染人類，且病毒不耐高溫，加熱56℃70分鐘或60℃20分鐘即會被殺死，70℃以上更能迅速失活。國內屠宰場均設有駐場獸醫師逐隻檢查，市售肉品皆經屠宰檢驗合格，民眾只要選購來源清楚的豬肉並充分煮熟即可安心食用。

他強調，若業者蓄意使用病死豬肉作為食品原料，將依《食品安全衛生管理法》第15條及第44條規定，處6萬元以上、2億元以下罰鍰。衛生局也呼籲業者務必保存合法肉品來源單據，民眾若有疑慮可撥打（07）713-4000轉食品衛生科檢舉。