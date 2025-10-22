愛心點亮病房！慈善基金會百萬病床捐若瑟醫院　守護孩子健康

▲林思宏醫師返鄉出席若瑟醫院病床捐贈儀式，愛心守護偏鄉兒童。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

「讓孩子有張能安心睡的床，對偏鄉醫療來說，是最溫柔的力量。」天主教若瑟醫院今（22）日舉行兒科病床捐贈儀式，現場瀰漫著一股安靜卻深刻的感動。由「林思宏X5醫師慈善基金會」捐贈的16張全新兒科專用病床，總價值約100萬元，象徵著醫療公益的一份承諾，也為雲林偏鄉病童帶來更安全、舒適的治療環境。

儀式沒有鋪張，但每一張床都沉甸甸地代表守護。林思宏醫師是雲林莿桐人，聽到若瑟醫院正進行兒科整修計畫，心裡立刻想，這是該回家的時候。他談到，基金會自2020年成立以來，一直關注婦幼醫療與偏鄉健康照護，「這些孩子的病，不該因為出生地不同而多受一分苦。」林思宏強調，這16張床，不只是醫療設備，而是一份安心，希望透過實際行動，讓孩子感受到被呵護與被看見。

根據統計，截至2025年9月，雲林縣18歲以下兒童約有9萬0302人，全縣卻僅台大雲林分院與若瑟醫院設有兒科病房，醫療資源極度稀缺。若瑟醫院在有限資源下仍堅守崗位，每月兒科急診接診近千人，其中超過13％來自台西、四湖、麥寮等偏鄉地區。

院長卓瑩祥感性表示，非常感謝林思宏醫師與基金會的幫助，新的病床能大幅改善兒科住院照護品質，也讓我們團隊有更多信心面對挑戰。」他強調，若瑟雖然不大，但始終堅持提供24小時兒科夜間急診服務，「我們守的，是雲林孩子的一口氣。」

走過70年的若瑟醫院，從創院初期的簡陋病舍，到如今煥然一新的兒科病房，不只是空間翻新，更是理念升級。新的病床、整修後的病室，以及持續投入的醫療團隊，都讓這座小鎮醫院成為偏鄉醫療的一道微光。一位小病童的母親悄聲說：「有這樣的醫生、有這樣的醫院，做父母的真的比較放心。」那句話像風一樣輕，卻成了全場最真實的註腳。

▲全新的病床，象徵雲林偏鄉醫療再升級。（圖／記者游瓊華翻攝）