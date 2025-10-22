　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

愛心點亮病房！慈善基金會百萬病床捐若瑟醫院　守護孩子健康

▲林思宏醫師返鄉出席若瑟醫院病床捐贈儀式，愛心守護偏鄉兒童。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲林思宏醫師返鄉出席若瑟醫院病床捐贈儀式，愛心守護偏鄉兒童。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

「讓孩子有張能安心睡的床，對偏鄉醫療來說，是最溫柔的力量。」天主教若瑟醫院今（22）日舉行兒科病床捐贈儀式，現場瀰漫著一股安靜卻深刻的感動。由「林思宏X5醫師慈善基金會」捐贈的16張全新兒科專用病床，總價值約100萬元，象徵著醫療公益的一份承諾，也為雲林偏鄉病童帶來更安全、舒適的治療環境。

儀式沒有鋪張，但每一張床都沉甸甸地代表守護。林思宏醫師是雲林莿桐人，聽到若瑟醫院正進行兒科整修計畫，心裡立刻想，這是該回家的時候。他談到，基金會自2020年成立以來，一直關注婦幼醫療與偏鄉健康照護，「這些孩子的病，不該因為出生地不同而多受一分苦。」林思宏強調，這16張床，不只是醫療設備，而是一份安心，希望透過實際行動，讓孩子感受到被呵護與被看見。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據統計，截至2025年9月，雲林縣18歲以下兒童約有9萬0302人，全縣卻僅台大雲林分院與若瑟醫院設有兒科病房，醫療資源極度稀缺。若瑟醫院在有限資源下仍堅守崗位，每月兒科急診接診近千人，其中超過13％來自台西、四湖、麥寮等偏鄉地區。

院長卓瑩祥感性表示，非常感謝林思宏醫師與基金會的幫助，新的病床能大幅改善兒科住院照護品質，也讓我們團隊有更多信心面對挑戰。」他強調，若瑟雖然不大，但始終堅持提供24小時兒科夜間急診服務，「我們守的，是雲林孩子的一口氣。」

走過70年的若瑟醫院，從創院初期的簡陋病舍，到如今煥然一新的兒科病房，不只是空間翻新，更是理念升級。新的病床、整修後的病室，以及持續投入的醫療團隊，都讓這座小鎮醫院成為偏鄉醫療的一道微光。一位小病童的母親悄聲說：「有這樣的醫生、有這樣的醫院，做父母的真的比較放心。」那句話像風一樣輕，卻成了全場最真實的註腳。

▲林思宏醫師返鄉出席若瑟醫院病床捐贈儀式，愛心守護偏鄉兒童。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲全新的病床，象徵雲林偏鄉醫療再升級。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


►聽Podcast #我在案發現場

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 6184 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付
快訊／生技美魔女竊密爆案外案　調查局組長被帶走
日本發生規模5.1地震！　最大震度4
網紅婉晴證實媽逝世後首露面！　嘆太信人遭出賣
快訊／7縣市豪大雨特報！　4地紅色警戒
大雨狂炸！5座墓碑崩落天坑　棺材出土畫面曝
快訊／新壽同意放手T17、T18　蔣萬安18:00出面回應
快訊／乾杯宣布停售豬五花　八方雲集擬推雞肉鍋貼、水餃
台中「奪命電梯」曝光！　違規增設先罰6萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

爽用到明年！LINE「5款免費貼圖」啾波麻糬、胖古人

快訊／文化大學明天持續遠距教學　行政人員居家上班

陽明山土石流「休旅車被沖下山」她嚇：朝我們撞！網怒喊蔣不聽

好味小姐斷片被尪硬做「夫妻的事」　網轟婚內性侵！遭炎上急道歉

快訊／7縣市豪大雨特報！4地紅色警戒　下到明早

吃全素！他找5家餐廳「新人1句話傻眼」　網吵翻：不想麻煩人

快訊／乾杯宣布停售「豬五花」　八方雲集擬推雞肉鍋貼、水餃

非洲豬瘟入侵警戒升　雲林教育處調整校園營養午餐供應原則

優渥設計以愛築室　為臺北少年觀護所打造溫馨輔導空間

非洲豬瘟到底多可怕？毒理專家嘆：老實說「你不是豬你不懂」

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

修杰楷、陳柏霖、ENERGY全認了　閃兵風暴炸到金鐘血流成河　王大陸害團滅？「藝人閃兵就該死」

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

裝高血壓閃兵！　修杰楷、書偉各50萬交保

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

爽用到明年！LINE「5款免費貼圖」啾波麻糬、胖古人

快訊／文化大學明天持續遠距教學　行政人員居家上班

陽明山土石流「休旅車被沖下山」她嚇：朝我們撞！網怒喊蔣不聽

好味小姐斷片被尪硬做「夫妻的事」　網轟婚內性侵！遭炎上急道歉

快訊／7縣市豪大雨特報！4地紅色警戒　下到明早

吃全素！他找5家餐廳「新人1句話傻眼」　網吵翻：不想麻煩人

快訊／乾杯宣布停售「豬五花」　八方雲集擬推雞肉鍋貼、水餃

非洲豬瘟入侵警戒升　雲林教育處調整校園營養午餐供應原則

優渥設計以愛築室　為臺北少年觀護所打造溫馨輔導空間

非洲豬瘟到底多可怕？毒理專家嘆：老實說「你不是豬你不懂」

【廣編】南京東路老透天蛻變！都更典範「富品．南京」22層地標登場

屏東檢警攜手強化蒐證力　迎接國民法官法擴大適用新挑戰

數千隻「粉紅膠狀生物」沖上海灘！　美專家一看驚呼：很罕見

relame 15上市日公開！限量秒殺《冰與火之歌》聯名機要搶要快

江坤宇還原三呎線判決當下　對方感覺已放棄：他跳得很遠

爽用到明年！LINE「5款免費貼圖」啾波麻糬、胖古人

快訊／文化大學明天持續遠距教學　行政人員居家上班

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

挺台參與IPU！　巴拉圭眾議長：台灣人民有發聲權利

台南前議長郭信良重劃區貪污案二審改判無罪　大逆轉理由曝光

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

生活熱門新聞

快訊／今起全國豬隻禁宰禁運5天！疑非洲豬瘟養豬場195隻全撲殺

快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

快訊／非洲豬瘟入侵台灣！台中首現疑似案例　邊境嚴守7年破防

蔣萬安臉書清晨遭灌爆　上班族轟「淹水怎麼出門」

非洲豬瘟可怕在哪？「9大QA」一次看懂

閃兵案連環爆「其實是王大陸耍笨」　她笑曝始末

日本人三餐吃白飯卻沒糖尿病　醫曝原因

北台國家警報連發　強風巨浪告警：請遠離

台男星「因4字」閃兵！陳柏霖老粉：拒看了

快訊／國內疑爆重大動物傳染病　農業部10:00緊急記者會說明

剛開園就爆虐兒！高雄幼兒園遭終止契約

如颱風天！　今早「塞車塞到爆」汐止人一片哀嚎

于朦朧經紀人傳潛逃來台「現蹤西門町」

更多熱門

相關新聞

豬肉將暫停交易5天！雲林肉品市場調派冷凍車因應

豬肉將暫停交易5天！雲林肉品市場調派冷凍車因應

台中梧棲一處養豬場疑似爆發非洲豬瘟病例，引發全台養豬業者震驚，農業部除了進行緊急撲殺、清消外，同時宣布自今(22日)中午12時起，全國豬隻禁運、禁宰5天，並禁止使用廚餘養豬。對此，雲林縣肉品市場總經理黃加安表示，截至今午前已進場2080頭豬隻，僅針對上午進場豬隻進行屠宰、拍賣，並配合防檢署派駐的獸醫師檢驗，確保肉品安全。

2025虎尾毛巾節登場　打造雲林品牌亮點

2025虎尾毛巾節登場　打造雲林品牌亮點

四湖鄉治水工程啟動　防洪升級護農田村落

四湖鄉治水工程啟動　防洪升級護農田村落

雲二監照顧服務員班　16人全通過檢定

雲二監照顧服務員班　16人全通過檢定

幣安發起虛擬資產慈善計畫

幣安發起虛擬資產慈善計畫

關鍵字：

雲林若瑟醫院捐贈兒科病床

讀者迴響

熱門新聞

日排球王子高橋藍爆偷吃AV女神河北彩伽！

快訊／今起全國豬隻禁宰禁運5天！疑非洲豬瘟養豬場195隻全撲殺

快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

快訊／坤達認罪了！「偽造高血壓」閃兵

小S全家包場大安區餐廳！

坤達涉閃兵「KID經典表情」被瘋傳！　結巴轉頭求救

坤達閃兵恐影響工作！吳宗憲鬆口《玩很大》未來動向　

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

早和經紀人討論閃兵！坤達沒自首慘被拘提上銬

她搭船鞋子驚見精液　軍人坦承：我射的

快訊／非洲豬瘟入侵台灣！台中首現疑似案例　邊境嚴守7年破防

表面溫和實則非常固執三大星座！

快訊／新壽T17、T18確定合意解約　最快16：30正式向外說明

安心亞親揭和阿Ken真實關係

快訊／坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

更多

最夯影音

更多
三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面