全運會選手之夜人氣爆棚！雲林「金、銀、銅」全入袋　霹靂舞項目首登場登場嗨翻賽場

▲選手之夜晚間，雲林縣立田徑場湧入滿滿人潮，民眾熱情揮舞螢光棒，現場氣氛嗨到最高點。（圖／全運會提供，以下同）

地方中心／雲林報導

為期六天的114年全國運動會於10月18日晚間在雲林縣正式揭開序幕，當晚開幕式在雲林縣立田徑場華麗登場，「選手之夜」演唱會星光歌手輪番上陣，為比賽揭開序幕。隨著音樂熱浪退去，競技場上的戰況也日益升溫，地主隊雲林縣代表隊已在各項目積極搶分。

▲女團幻藍小熊以勁歌熱舞炒熱氣氛，青春能量滿點，現場粉絲尖叫聲此起彼落。

主隊是否把獎牌留在雲林也受到關注！雲林縣代表隊在跆拳道58公斤級決賽，選手黃卓乘逆轉勝，為縣隊摘下首面金牌。舉重女子55公斤級賽事中，選手莊倚淇也以總成績187公斤成功摘金。而首次納入本屆賽程的霹靂舞男子五對五項目中，雲林隊經過九回合對決，以6比3擊敗新北市，成功奪下銅牌，為該項目拿下首面獎牌。這些初步成績不僅為雲林隊注入動能，也為後續田徑、團體球類等項目的奪牌戰打下良好基礎。

▲雲林縣代表隊跆拳道選手黃卓乘在58公斤級決賽奪金，為地主隊摘下全運會首面金牌。

隨著比賽進入尾聲階段，10月22日後至10月23日多項決賽將密集登場，包括田徑短跑、4×100公尺接力、3×3籃球決賽、水上開放水域賽等。官方提供的決賽查詢平台已開放，選手與觀眾可即時掌握對戰表與成績。

雲林隊在跆拳道、田徑、武術、團體球類與霹靂舞等項目皆有實力派選手在列。教練團表示，目前已進入「最後備戰階段」，目標將現有氣勢轉化為更多獎牌數。

▲雲林霹靂舞男子五對五代表隊在九回合激戰中以6比3擊敗新北市，奪下銅牌，成為本屆霹靂舞項目的首面獎牌得主。

全運會賽程進入關鍵！重點項目備戰中，雲林隊擬穩步衝刺。身為地主的雲林縣代表隊而言壓力不小；主場優勢帶來支持，也伴隨期待與壓力。從跆拳道金牌、舉重金牌、霹靂舞銅牌，到即將展開的田徑與團體賽事，每一場比賽、每一位選手都承載家鄉期盼。雲林隊將以更穩定的表現回應支持，也讓這座城市的體育實力被看見。