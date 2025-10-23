　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

全運會選手之夜人氣爆棚！雲林「金、銀、銅」全入袋　霹靂舞項目首登場登場嗨翻賽場

▲▼雲林,全運會,霹靂舞,跆拳道,黃卓乘,金牌,幻藍小熊。（圖／全運會提供）

▲選手之夜晚間，雲林縣立田徑場湧入滿滿人潮，民眾熱情揮舞螢光棒，現場氣氛嗨到最高點。（圖／全運會提供，以下同）

地方中心／雲林報導

為期六天的114年全國運動會於10月18日晚間在雲林縣正式揭開序幕，當晚開幕式在雲林縣立田徑場華麗登場，「選手之夜」演唱會星光歌手輪番上陣，為比賽揭開序幕。隨著音樂熱浪退去，競技場上的戰況也日益升溫，地主隊雲林縣代表隊已在各項目積極搶分。

▲▼雲林,全運會,霹靂舞,跆拳道,黃卓乘,金牌,幻藍小熊。（圖／全運會提供）

▲女團幻藍小熊以勁歌熱舞炒熱氣氛，青春能量滿點，現場粉絲尖叫聲此起彼落。

主隊是否把獎牌留在雲林也受到關注！雲林縣代表隊在跆拳道58公斤級決賽，選手黃卓乘逆轉勝，為縣隊摘下首面金牌。舉重女子55公斤級賽事中，選手莊倚淇也以總成績187公斤成功摘金。而首次納入本屆賽程的霹靂舞男子五對五項目中，雲林隊經過九回合對決，以6比3擊敗新北市，成功奪下銅牌，為該項目拿下首面獎牌。這些初步成績不僅為雲林隊注入動能，也為後續田徑、團體球類等項目的奪牌戰打下良好基礎。

▲▼雲林,全運會,霹靂舞,跆拳道,黃卓乘,金牌,幻藍小熊。（圖／全運會提供）

▲雲林縣代表隊跆拳道選手黃卓乘在58公斤級決賽奪金，為地主隊摘下全運會首面金牌。

隨著比賽進入尾聲階段，10月22日後至10月23日多項決賽將密集登場，包括田徑短跑、4×100公尺接力、3×3籃球決賽、水上開放水域賽等。官方提供的決賽查詢平台已開放，選手與觀眾可即時掌握對戰表與成績。

雲林隊在跆拳道、田徑、武術、團體球類與霹靂舞等項目皆有實力派選手在列。教練團表示，目前已進入「最後備戰階段」，目標將現有氣勢轉化為更多獎牌數。

▲▼雲林,全運會,霹靂舞,跆拳道,黃卓乘,金牌,幻藍小熊。（圖／全運會提供）

▲雲林霹靂舞男子五對五代表隊在九回合激戰中以6比3擊敗新北市，奪下銅牌，成為本屆霹靂舞項目的首面獎牌得主。

全運會賽程進入關鍵！重點項目備戰中，雲林隊擬穩步衝刺。身為地主的雲林縣代表隊而言壓力不小；主場優勢帶來支持，也伴隨期待與壓力。從跆拳道金牌、舉重金牌、霹靂舞銅牌，到即將展開的田徑與團體賽事，每一場比賽、每一位選手都承載家鄉期盼。雲林隊將以更穩定的表現回應支持，也讓這座城市的體育實力被看見。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 1504 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
桃園網拍倉庫大火！夫妻疑受困　兒焦急：聯絡不上
八點檔男星「二度就業」近況曝光！3個月前剛認0工作：面試被回
遭嗆「錢都不會算」狂揍學生？同行司機逆風相挺：內情沒這麼單純
快訊／台中27歲女「11樓墜落社區中庭」　全身重創死亡
快訊／南投規模4.3地震　9縣市有感「最大震度3級」
7-11系統大當機「只能付現」　祭「咖啡半價」補償
快訊／1豬隻10天前「已全數販售完畢」　流向6縣市
多人吃完壽喜燒上吐下瀉　業者：食材初步查驗符合規範

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

樂舞行動劇暨文化講座11/1登埔里　結合樂舞、戲劇及演講

竹市北門市場開幕一週人氣旺　市府提醒民眾留意交管資訊

香山綜合休閒運動館營運滿月　落實竹市一區一運動中心目標

Global Mall屏東20週年慶再加碼　滿3千送5百00超值回饋

非洲豬瘟本土爆！台南市議員憂滷肉飯遭殃　黃偉哲：高溫烹調無食安疑慮

質詢火藥味！台南藍營實驗秀2.0　光電板泡水庫水封存3個月驗真相

全運會選手之夜人氣爆棚！雲林「金、銀、銅」全入袋　霹靂舞項目首登場登場嗨翻賽場

「典範卓越、風華再現」　2025台南工會領袖暨會務人員出爐

中市爆非洲豬瘟！　黃偉哲急召防疫會議啟動高規格整備力守台南畜牧

南投「用青春玩創意」10／25壓軸登場　邀青年藝起玩街區

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

臺灣搶當「亞洲那斯達克」 亞洲創新籌資平臺正式啟航

台中驚爆非洲豬瘟！市府昨晚下令全面撲殺　盧秀燕說話了

坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

非洲豬瘟入侵台灣！　全國豬隻禁宰禁運5天

樂舞行動劇暨文化講座11/1登埔里　結合樂舞、戲劇及演講

竹市北門市場開幕一週人氣旺　市府提醒民眾留意交管資訊

香山綜合休閒運動館營運滿月　落實竹市一區一運動中心目標

Global Mall屏東20週年慶再加碼　滿3千送5百00超值回饋

非洲豬瘟本土爆！台南市議員憂滷肉飯遭殃　黃偉哲：高溫烹調無食安疑慮

質詢火藥味！台南藍營實驗秀2.0　光電板泡水庫水封存3個月驗真相

全運會選手之夜人氣爆棚！雲林「金、銀、銅」全入袋　霹靂舞項目首登場登場嗨翻賽場

「典範卓越、風華再現」　2025台南工會領袖暨會務人員出爐

中市爆非洲豬瘟！　黃偉哲急召防疫會議啟動高規格整備力守台南畜牧

南投「用青春玩創意」10／25壓軸登場　邀青年藝起玩街區

加州迪士尼樂園空降台北信義區！必拍5大打卡區　再抽美國機票

樂舞行動劇暨文化講座11/1登埔里　結合樂舞、戲劇及演講

新科狀元首秀10分10籃板「過程跌撞」　弗拉格：這就是籃球

陸新型晶片研究成功＋1　模擬計算一分鐘搞定數位計算一天的工作量

因血栓差點「失去一切」　溫班亞瑪更享受比賽：知道自己仍需進步

桃園鐵皮倉庫大火！網拍夫妻貨車停門口疑受困　兒子焦急盼好消息

韓國藝人閃兵直接引退　綠委點名逃兵大隊：應撤回三金獎項與獎金

搭火車險遭性侵！　她遊巴黎遇噁男「飛撲掐脖」想硬上

竹市北門市場開幕一週人氣旺　市府提醒民眾留意交管資訊

桃園客運司機「不信投18元」他乖乖下車　同學幫嗆被暴揍！始末曝光

【眼神忍不住飄移QQ】在義大利聽男友分享心得...背後帥哥吸走注意力XD

地方熱門新聞

非洲豬瘟哪來？養豬場餵小吃店廚餘

19台室外機狂排熱氣　寶雅後巷住戶抗議

高雄魯肉飯名店宣布休6天　撐不住全台豬肉禁宰

與那國町小學來台畢旅　東大門夜市海嚐美食

消費熱潮點燃全城！台中購物節送百萬現金＋好宅一戶

東北季風來襲　心血管患者4時段最危險

馬太鞍溪「新堰塞湖」夜間9點溢流

桃園龜山區一帶停電　台電冒雨搶修中

校事會議檢舉成案浮濫嚇跑青師

耗資2.6億！高雄「東九道之驛」淪蚊子館

質詢火藥味！台南藍營實驗秀光電板泡水庫水封存3個月驗真相

不再只是元寶型　曾筱喬「玩水餃」造型百變

即／宜蘭擴大停班停課！再增頭城2里

南投縣議員要求補實中興消防分隊員額

更多熱門

相關新聞

全運會獨拿10金　女泳將韓安齊平紀錄

全運會獨拿10金　女泳將韓安齊平紀錄

巴黎奧運中華隊混血女泳將韓安齊，在114年全國運動會游泳項目大放異彩，22日的最後一天賽程，韓安齊又再度拿下女子200公尺仰式、男女混合4X100公尺混合式接力金牌，累積單屆勇奪「10面金牌」，追平賽史最佳紀錄。另外，高人氣的「台灣蝶王」王冠閎，在本屆也勇奪8金作收。

超過1年沒比賽　林郁婷全運會仍6連霸

超過1年沒比賽　林郁婷全運會仍6連霸

全運會女子拳擊 　黃筱雯寫金牌5連霸

全運會女子拳擊 　黃筱雯寫金牌5連霸

非洲豬瘟入侵警戒升　雲縣調整校園營養午餐

非洲豬瘟入侵警戒升　雲縣調整校園營養午餐

慈善基金會百萬病床捐若瑟醫院　守護孩子健康

慈善基金會百萬病床捐若瑟醫院　守護孩子健康

關鍵字：

雲林全運會霹靂舞跆拳道黃卓乘金牌幻藍小熊

讀者迴響

熱門新聞

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

桃客司機爆打學生　血流滿面倒地慘況曝

爆一夜情排球男神　AV女神凌晨道歉了

最辣菇農掀衣抽出內在美　粉絲暴動

慈父豪雨接送女兒上學　返程突病發車內身亡

日女台灣行全靠ChatGPT　一下機傻眼了

百萬YTR生完雙胞胎9天後「緊急住院」

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

小S全家包場大安區餐廳！

即／非洲豬瘟警戒！　台中衛生局曝「28豬隻流向3縣市」

黃仁勳沒回信　新壽讓北士科交涉過程曝

周杰倫爆要提告魔術師好友！

非洲豬瘟可怕在哪？「9大QA」一次看懂

新竹人妻約同事「明天打3砲」　綠帽夫怒告求償

非洲豬瘟警戒！他曝「1管道恐怖破口」無人管

更多

最夯影音

更多
《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得
陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達抵達機場

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面