豬肉將暫停交易5天「防堵豬瘟」！雲林肉品市場調派冷凍車因應

▲雲林縣肉品市場今午前進場2080頭豬隻。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

台中梧棲一處養豬場疑似爆發非洲豬瘟病例，引發全台養豬業者震驚，農業部除了進行緊急撲殺、清消外，同時宣布自今(22日)中午12時起，全國豬隻禁運、禁宰5天，並禁止使用廚餘養豬。對此，雲林縣肉品市場總經理黃加安表示，截至今午前已進場2080頭豬隻，僅針對上午進場豬隻進行屠宰、拍賣，並配合防檢署派駐的獸醫師檢驗，確保肉品安全。

黃加安指出，受到農業部祭出防堵非洲豬瘟疫情措施影響，承銷商購買豬肉意願下降，導致拍賣價格也下滑，因此暫停拍賣並召開協調會議，洽詢承銷商願意購買毛豬數量、並與豬農接洽，盼穩定供應。

此外，黃加安表示，今午前共進場2080頭毛豬，將僅針對上午進場的毛豬進行拍賣，拍定後立即宰殺，由於今天必須屠宰外運，因此啟動調度機制，協調冷凍運輸業者增派車輛。

另農業部公告，23日至27日全國肉品市場暫停交易，28日毛豬運入肉品市場後，29日才能恢復交易，目前豬肉每公斤均價落在85至90元間，還算平穩，屆時恢復交易後價格是否增減，還有待觀察。’

黃加安說，毛豬屠宰後、輸出肉品之前，會配合防檢署派駐的獸醫師進行檢驗，此外今起也針對廠區動線進行消毒，確保安全無虞。