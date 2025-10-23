中共四中全會發布公報　涉台工作：推進兩岸和平發展與祖國統一

▲中共四中全會今天閉幕，全會公報正式審議通過「十五五」規劃建議。（圖／路透社）

記者任以芳／北京報導

中共第二十屆中央委員會第四次全體會議（簡稱二十屆四中全會）於10月20日至23日在北京舉行，23日發表全會公報，正式審議通過《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》，宣布「十五五」規劃建議正式通過。會議同時公布中央軍委及中央委員會共11名重要人事調整，顯示新一輪中共中央高層人事布局進入關鍵階段，對港澳與兩岸議題，公報延續一貫表述，「促進香港、澳門長期繁榮穩定，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業。」

官媒《新華社》等報導稱，全會由中央政治局主持，中共中央總書記習近平發表重要講話，並代表政治局作工作報告，全面總結「十四五」以來的主要成果與挑戰。公報指出，「十四五」主要目標即將勝利完成，經濟持續回升向好，黨和國家事業取得重大成就，為邁向2035年基本實現社會主義現代化奠定堅實基礎。

全會審議並通過《建議》文件，明確「十五五」時期（2026—2030年）是「基本實現社會主義現代化的關鍵階段」，並確定六大發展原則：堅持黨的全面領導、人民至上、高品質發展、深化改革、有效市場與有為政府結合，以及統籌發展與安全。

文件提出主要目標包括——經濟高品質發展取得顯著成效、科技自立自強水平大幅提升、全面深化改革突破進一步擴大、社會文明程度明顯提高、人民生活品質持續改善，以及美麗中國建設取得重大進展。

習近平在全會講話中指出，「十五五」時期將是中國式現代化「全面發力、奠基定型」的關鍵階段，全黨要保持戰略定力、敢於鬥爭、勇於創新，集中力量辦好自己的事。他強調，必須以「自我革命引領社會革命」，以全面從嚴治黨確保規劃目標落地。

公報提及，必須以永遠在路上的韌性推進黨的自我革命，「治國必先治黨，黨興才能國強」，要堅決貫徹反腐敗鬥爭常態化與長效化，為「十五五」目標提供堅強政治保障。

經濟層面方面，全會明確要「鞏固壯大實體經濟根基」，加快建設現代化產業體系，推進製造強國、航天強國、網絡強國與交通強國建設；同時強調「新質生產力」發展，搶佔科技革命制高點，推動教育、科技與人才一體化發展。

在國際層面，全會提出「穩步擴大制度型開放」，高品質共建「一帶一路」，開創合作共贏新局面。內需方面，則要「建設強大國內市場」，以新供給創造新需求，推進全國統一大市場。

內外挑戰與發展重點，全會認為，未來五年國際環境「深刻複雜變化」，但中國經濟「基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大」，長期向好趨勢不變。面對中美競爭與全球供應鏈重組挑戰，中央強調要「加快形成新發展格局」，推動高品質發展與科技創新雙輪驅動。

在民生與社會發展上，全會提出「促進全體人民共同富裕邁出堅實步伐」，推進教育、醫療、養老、住房等重點改革，並加強災後重建及民生保障工作。環保方面則重申「綠水青山就是金山銀山」，以碳達峰、碳中和為引領推動綠色轉型。

強國建軍層面，全會提出，如期實現建軍一百年奮鬥目標，高質量推進國防和軍隊現代化。貫徹習近平強軍思想，貫徹新時代軍事戰略方針，堅持黨對人民軍隊絕對領導，貫徹軍委主席負責制，按照國防和軍隊現代化新“三步走”戰略，推進政治建軍、改革強軍、科技強軍、人才強軍、依法治軍，邊鬥爭、邊備戰、邊建設，加快機械化信息化智能化融合發展，提高捍衛國家主權、安全、發展利益戰略能力。要加快先進戰鬥力建設，推進軍事治理現代化，鞏固提高一體化國家戰略體系和能力。

對港澳台與兩岸議題上，公報延續一貫表述，要堅持和加強黨中央集中統一領導，推進社會主義民主法治建設，充分調動全社會投身中國式現代化建設的積極性主動性創造性。促進香港、澳門長期繁榮穩定，推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業，推動構建人類命運共同體。

全會最後號召，全黨全軍全國各族人民「更加緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍」，為「基本實現社會主義現代化」而共同奮鬥，開創中國式現代化建設新局面。

四中全會除了通過「十五五」規劃建議藍圖，本次也公布最新人事調整。該公報首先指出，全會決定，增補張升民為中共中央軍事委員會副主席。

全會並根據《黨章》規定，遞補11名中央委員會候補委員為正式中央委員，名單包括：於會文、馬漢成、王健、王曦、王永紅、王庭凱、王新偉、韋韜、鄧亦武、鄧修明、盧紅。

全會審議並通過了中共中央紀律檢查委員會關於唐仁健、金湘軍、李石松、楊發森、朱芝松嚴重違紀違法問題的審查報告，審議並通過了中共中央軍事委員會關於何衛東、苗華、何宏軍、王秀斌、林向陽、秦樹桐、袁華智、王春寧、張鳳中嚴重違紀違法問題的審查報告，確認中央政治局之前作出的給予何衛東、苗華、唐仁健、金湘軍、何宏軍、王秀斌、林向陽、秦樹桐、袁華智、王春寧、李石松、楊發森、朱芝松、張鳳中開除黨籍的處分。

隨著多名軍方高層落馬，軍委班子重組勢在必行。張升民的任命，不僅反映解放軍軍中紀律體系的重要性，也顯示習近平強調「黨指揮槍」原則的延續。此次軍委調整，也被視為穩定軍隊高層、確保政令暢通的必要舉措。

根據資料顯示，張升民現年67歲，曾任中共中央軍事委員會委員，中央軍事委員會委員，中央紀委副書記，中央軍委紀律檢查委員會書記、黨委書記。長期從事政治工作，並在軍中反腐整頓期間扮演關鍵角色。此次晉升，意味著他將進一步進入中共軍權核心，接替今年以來軍方人事整頓後留下的高層空缺。