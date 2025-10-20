十五五規劃涉兩岸政策立場？　陸專家：主方向推進統一、和平交流

▲ 大陸國家發展改革委（發改委）宏觀經濟研究院國土開發與地區經濟研究所研究員賈若祥針對「十五五」規劃與發展重點進行分享交流 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／北京報導

中共第二十屆中央委員會第四次全體會議今天10月20日至23日在北京舉行，會議圍繞制定《國民經濟和社會發展第十五個五年規劃》展開討論與決策。「十五五」規劃對兩岸關係的發展方向，大陸賈若祥今（20日）回應指出，「推進祖國統一、促進兩岸繁榮和平與融合交流是今後發展方向。」符合兩岸人民共同利益期盼與期望。

中共二十屆四中全會今天登場，中國「中華全國新聞工作者協會」（中國記協）今20日舉行系列新聞茶座，邀請中國國家發展改革委（發改委）宏觀經濟研究院國土開發與地區經濟研究所研究員賈若祥針對「十五五」規劃與發展重點進行分享交流。

從「十二五」以來，大陸各個中長期發展規劃均設有專章闡述兩岸政策，內容逐步由宏觀原則轉向具體舉措，包括「堅持一個中國原則、依據九二共識推動兩岸關係和平發展」，並明確提出「深化兩岸融合發展、加強人文交流、反對與遏制台獨」等方針。

未來「十五五」規劃如何延續、落實這一方向？賈若祥首先表示，「目前我也不瞭解『十五五』規劃的一些相關的內容。」

他進一步說，以照個人的理解，「推進祖國統一，促進兩岸的繁榮和平、交融交流是今後的發展方向，也是符合兩岸人民利益的一些重大的舉措。」

賈若祥強調，圍繞上述方面兩岸之間相向而行，共同的為促進中華民族的偉大復興做出了更多的一些貢獻，是未來的方向，也是兩岸人民共同的期盼和期許。

綜合而言，「十五五」規劃既要應對國際變局帶來的挑戰，也將在推進民族復興與兩岸融合上展現更明確布局，為中國的長期穩定與全球經濟貢獻「確定性力量」。