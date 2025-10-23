蔡豐明看市場前景保守一點好　關稅問題難掌握、Q4比不上Q3

▲蔡豐明認為以目前市場情況，保守一點好。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2208)在近期召開旳法說會，對於貨櫃船運市場前景預估相較同業顯得保守，在市場引起討論，陽明董事長蔡豐明今(23)日表示，保守一點好，市場變化很快；陽明高階則指出，以目前規稅變化，誰都不敢說，且第四季業績表顯原本就比不上第三季，不過近期中美互爭額外港口費，對陽明倒是有利。

陽明因為沒有在大陸造船，租用的船陸造船也都轉到非美航線，另公司美國資金也不超過25%，不會被大陸徵收額外港口費，所屬聯盟受到的影響也很小，不像其他船公司需要大幅調動船隻，增加不少成本。

蔡豐明今日以全國船聯會理事長身分主持該會會員大會，他在致詞時指出，台灣四面環海，重要民生物資仰賴海運運送，然而國際海運市場瞬息萬變，當前受到地緣政治緊張、紅海危機、美國對等關稅協議談判、油價波動及通膨等多重因素影響，航商被迫調整航線，導致運輸成本與時間增加，但整體市場尚存在不確定性。

展望未來，隨全球貿易逐步回穩、新造船舶陸續交付、供應鏈重整，預期運能將逐步釋放，市場有望趨於穩定。然而，中東情勢及高利率環境仍為海運經營潛在風險，需持續關注全球經濟與政策變化。

國輪航商未來持續面對高度競爭的國際經營環境種種考驗，期待政府協助持續營造更友善經營環境，公會將持續秉持初衷竭力為同業維護權益。