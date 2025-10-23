　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡豐明看市場前景保守一點好　關稅問題難掌握、Q4比不上Q3

▲蔡豐明認為以目前市場情況，保守一點好。（圖／記者張佩芬攝）

▲蔡豐明認為以目前市場情況，保守一點好。（圖／記者張佩芬攝）

記者張佩芬／台北報導

陽明海運(2208)在近期召開旳法說會，對於貨櫃船運市場前景預估相較同業顯得保守，在市場引起討論，陽明董事長蔡豐明今(23)日表示，保守一點好，市場變化很快；陽明高階則指出，以目前規稅變化，誰都不敢說，且第四季業績表顯原本就比不上第三季，不過近期中美互爭額外港口費，對陽明倒是有利。

陽明因為沒有在大陸造船，租用的船陸造船也都轉到非美航線，另公司美國資金也不超過25%，不會被大陸徵收額外港口費，所屬聯盟受到的影響也很小，不像其他船公司需要大幅調動船隻，增加不少成本。

蔡豐明今日以全國船聯會理事長身分主持該會會員大會，他在致詞時指出，台灣四面環海，重要民生物資仰賴海運運送，然而國際海運市場瞬息萬變，當前受到地緣政治緊張、紅海危機、美國對等關稅協議談判、油價波動及通膨等多重因素影響，航商被迫調整航線，導致運輸成本與時間增加，但整體市場尚存在不確定性。

展望未來，隨全球貿易逐步回穩、新造船舶陸續交付、供應鏈重整，預期運能將逐步釋放，市場有望趨於穩定。然而，中東情勢及高利率環境仍為海運經營潛在風險，需持續關注全球經濟與政策變化。

國輪航商未來持續面對高度競爭的國際經營環境種種考驗，期待政府協助持續營造更友善經營環境，公會將持續秉持初衷竭力為同業維護權益。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 1504 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Energy宣布休團「慘虧上千萬」　小巨蛋照唱..退票研議中
《順風婦產科》宋慧喬前男友現身西門町！驚吐：韓國閃兵就引退
F4唯一有當兵！言承旭超硬軍種曝光
快訊／開錯路...郵務車當場滅頂！郵差急爬車頂呼救
7年前禁廚餘養豬被賴清德批評　張麗善成「先知」籲中央嚴格執行

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

綠委媒合多家企業　捐贈200件家具、家電送到花蓮災區

狼師性侵10多位女童還潛逃中國被逮回　監察院要查了

蔡豐明看市場前景保守一點好　關稅問題難掌握、Q4比不上Q3

美麗島民調／53.2%反對犧牲生命抗中　58.3%認為兩岸交流能維護安全

7年前禁廚餘養豬被賴清德批評　張麗善成「先知」籲中央嚴格執行

批中央防疫體系失靈　藍委轟：賴清德昔反禁廚餘養豬如今全民承擔

美麗島民調／黨主席反感度黃國昌54.2%、鄭麗文33.2%　皆大於好感度

韓國藝人閃兵直接引退　綠委點名逃兵大隊：應撤回三金獎項與獎金

藍側翼控非洲豬瘟破口「因賴清德開放廚餘養豬」　她揭完整時序打臉

雙城論壇繼續卡關？　林奕華認了：還在跟上海協調時間

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達認罪了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵

臺灣搶當「亞洲那斯達克」 亞洲創新籌資平臺正式啟航

台中驚爆非洲豬瘟！市府昨晚下令全面撲殺　盧秀燕說話了

坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

坤達閃兵在機場遭拘提　恐丟《玩很大》主持棒　Energy全團免役真相揭曉！Toro全說了

綠委媒合多家企業　捐贈200件家具、家電送到花蓮災區

狼師性侵10多位女童還潛逃中國被逮回　監察院要查了

蔡豐明看市場前景保守一點好　關稅問題難掌握、Q4比不上Q3

美麗島民調／53.2%反對犧牲生命抗中　58.3%認為兩岸交流能維護安全

7年前禁廚餘養豬被賴清德批評　張麗善成「先知」籲中央嚴格執行

批中央防疫體系失靈　藍委轟：賴清德昔反禁廚餘養豬如今全民承擔

美麗島民調／黨主席反感度黃國昌54.2%、鄭麗文33.2%　皆大於好感度

韓國藝人閃兵直接引退　綠委點名逃兵大隊：應撤回三金獎項與獎金

藍側翼控非洲豬瘟破口「因賴清德開放廚餘養豬」　她揭完整時序打臉

雙城論壇繼續卡關？　林奕華認了：還在跟上海協調時間

謝忻昔目睹非洲豬瘟防疫破口　本土爆案例她氣到失眠：抓去關！

無號誌路口出事了！高雄轎車「吞機車」　女騎士右腳慘卡車底

病豬檢體「超商宅配」送驗遭質疑　農業部：包裝符合規範即可

綠委媒合多家企業　捐贈200件家具、家電送到花蓮災區

Energy宣佈休團8個月「慘虧上千萬」　小巨蛋照唱...被問退票：研議中

潰壩31天超人退場！花蓮縣府徵92名「天災臨時工」...時薪190元

LE SSERAFIM新歌出現J-hope！驚喜聯動預告公開　霸氣合唱：吃光光

藏在台東海邊的療癒懶人院！看海遠離城市喧囂、慵懶狗狗陪曬太陽

4豬隻賣到彰化「流向6縣市」販售！　王惠美公布8項防疫措施

濕地賞鳥新亮點！2025觀鳥馬拉松引爆鳥類熱潮

【不到半年被養成豬】萌貓剛到家立刻收獲阿嬤心XD

政治熱門新聞

張麗善禁廚餘餵豬被冷回！賴清德當年一句話　打臉今天的農業部

新北前議員張瑞山辭世　享壽71歲

鄭麗文稱「共機圍台是在保護台灣」　徐國勇：全台人民都不會接受

板南線今早抵忠孝復興前突「碰」巨響　600乘客受影響換車搭

韓國藝人閃兵直接引退　綠委點名逃兵大隊：應撤回三金獎項與獎金

BMI值45未來也要當兵？　顧立雄：指的是替代役

NCC委員提名羅慧雯：中天問題在於製造假新聞

北市府、新壽分手費多少？　她試算：47.25億

議員酸「咕嚕咕嚕」不放假　蔣萬安回應

7年前禁廚餘養豬被賴清德批評　張麗善籲中央嚴格執行

陸軍斗煥坪上校旅長外遇屬實　六軍團：記過兩次以正綱紀

BMI值45內都要當兵！基層傻眼：戰車船艦怎麼擠？

「反對回到2017年改前」　黃國昌：民眾黨下週表態

台中驚傳非洲豬瘟現蹤　議員籲北市府稽查、抽驗各大通路

更多熱門

相關新聞

促補關稅差距政府要讓企業敢拚、不怕輸

促補關稅差距政府要讓企業敢拚、不怕輸

立法院經濟委員會22日質詢，立委陳亭妃直指460億元「韌性特別預算」在產業現場面臨「看得到、吃不到」困境，更點出當前企業最大障礙不是技術，而是「關稅劣勢」。

印美傳將達成貿易協議　關稅15、16%

印美傳將達成貿易協議　關稅15、16%

以行動守護家的每個角落　讓幸福成為台中的日常習慣

以行動守護家的每個角落　讓幸福成為台中的日常習慣

美考慮對尼加拉瓜課徵「最高100%關稅」　就等川普拍板

美考慮對尼加拉瓜課徵「最高100%關稅」　就等川普拍板

川普：若關稅遭推翻　美陷多年困境

川普：若關稅遭推翻　美陷多年困境

關鍵字：

蔡豐明保守一點好關稅難掌握Q4比不上Q3

讀者迴響

熱門新聞

遭嗆「這輩子就這樣算了」暴揍學生　施暴司機遭開除

桃客司機爆打學生　血流滿面倒地慘況曝

爆一夜情排球男神　AV女神凌晨道歉了

慈父豪雨接送女兒上學　返程突病發車內身亡

最辣菇農掀衣抽出內在美　粉絲暴動

百萬YTR生完雙胞胎9天後「緊急住院」

日女台灣行全靠ChatGPT　一下機傻眼了

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

小S全家包場大安區餐廳！

即／非洲豬瘟警戒！　台中衛生局曝「28豬隻流向3縣市」

黃仁勳沒回信　新壽讓北士科交涉過程曝

周杰倫爆要提告魔術師好友！

非洲豬瘟可怕在哪？「9大QA」一次看懂

新竹人妻約同事「明天打3砲」　綠帽夫怒告求償

即／彰化1豬隻10天前「已販售完畢」　流向6縣市

更多

最夯影音

更多
《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得

《延禧攻略》女星被說最大付出「生兒子」　鄧莎「懷孕放棄工作」老公：有失必有得
陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

曾莞婷樂當「妖艷賤貨」意外最隨和XD　花花難搞..不看日出：漂亮是睡出來的

坤達上銬拘提

坤達上銬拘提

坤達抵達機場

坤達抵達機場

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

這些香菜零食太狂了！

這些香菜零食太狂了！

「文里補習班」開課啦！開箱六款熱門的香菜零食，鑑定一下哪款最讓人印象深刻~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面