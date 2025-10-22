印度與美國「傳將達成貿易協議」　外媒揭關稅降至15、16%

▲美國總統川普與印度總理莫迪。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

印度商業與金融媒體Mint報導，新德里與華府即將敲定延宕已久的雙邊貿易協議，使得印度關稅有望從目前的50%大幅調降至15至16%。

印度目前面臨的高額關稅，包括美國總統川普4月初宣布的25%對等關稅，以及購買俄羅斯油遭課徵的25%懲罰性關稅。

Mint則引述3名消息人士說法報導，在關稅談判桌上，能源與農業議題成為關鍵籌碼。目前印度石油進口比例之中，俄羅斯約占34%，美國僅占10%，新德里如今可能同意逐步減少俄羅斯石油進口量。

農業貿易方面，印度考慮把美國非基改玉米配額，從現在的每年50萬噸往上調升，應對國內禽畜飼料、乳製品原料及乙醇工業需求增長而擴大的需求。此外，也在推動允許非基改黃豆副產品豆粕（soymeal）進入市場，但乳製品關稅減免仍無最終定案。

在美印貿易談判之中，一個隱藏版的關鍵影響要素是中國日益強硬的態度。北京大幅減少美國玉米採購，從2022年52億美元驟降至2024年3.31億美元。隨著美國玉米整體出口額從2022年185.7億美元下滑至2024年137億美元，華府正在積極尋找新買家。

消息人士透露，印美貿易協議大致輪廓已經成形，但農業和能源等敏感領域仍需政治批准。印度的目標是在今年11月完成談判，可能於本月東協峰會期間，由川普與印度總理莫迪正式宣布。