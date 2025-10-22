　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印度與美國「傳將達成貿易協議」　外媒揭關稅降至15、16%

▲美國總統川普與印度總理莫迪。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普與印度總理莫迪。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

印度商業與金融媒體Mint報導，新德里與華府即將敲定延宕已久的雙邊貿易協議，使得印度關稅有望從目前的50%大幅調降至15至16%。

印度目前面臨的高額關稅，包括美國總統川普4月初宣布的25%對等關稅，以及購買俄羅斯油遭課徵的25%懲罰性關稅。

Mint則引述3名消息人士說法報導，在關稅談判桌上，能源與農業議題成為關鍵籌碼。目前印度石油進口比例之中，俄羅斯約占34%，美國僅占10%，新德里如今可能同意逐步減少俄羅斯石油進口量。

農業貿易方面，印度考慮把美國非基改玉米配額，從現在的每年50萬噸往上調升，應對國內禽畜飼料、乳製品原料及乙醇工業需求增長而擴大的需求。此外，也在推動允許非基改黃豆副產品豆粕（soymeal）進入市場，但乳製品關稅減免仍無最終定案。

在美印貿易談判之中，一個隱藏版的關鍵影響要素是中國日益強硬的態度。北京大幅減少美國玉米採購，從2022年52億美元驟降至2024年3.31億美元。隨著美國玉米整體出口額從2022年185.7億美元下滑至2024年137億美元，華府正在積極尋找新買家。

消息人士透露，印美貿易協議大致輪廓已經成形，但農業和能源等敏感領域仍需政治批准。印度的目標是在今年11月完成談判，可能於本月東協峰會期間，由川普與印度總理莫迪正式宣布。

 
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 6184 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台男星「因4字」閃兵！　陳柏霖老粉嘆：不會再看了
快訊／坤達認了！　以20萬至30萬代價「偽造高血壓」閃兵
快訊／坤達遭移送新北檢！
快訊／今起全國豬隻禁宰禁運5天！　疑非洲豬瘟195隻全撲殺
快訊／台中養豬場爆非洲豬瘟117隻死亡　7緊急措施防擴散
金價暴跌！刷12年來最大跌幅　3關鍵成決戰點
快訊／非洲豬瘟入侵台灣！　邊境嚴守7年破防
快訊／台灣大賽G4宣布延期！
賈靜雯心疼「修杰楷在孩子面前上銬」！　警方還原現場
LIVE／國內疑爆重大動物傳染病　農業部最新說明
快訊／北橫土石坍方畫面曝！　大型機具緊急進駐

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

挑釁日本女首相！金正恩「向東發射多枚導彈」　高市早苗嚴厲發聲

印度與美國「傳將達成貿易協議」　外媒揭關稅降至15、16%

英國派兵以色列　協助美方監控加薩局勢

奈及利亞油罐車翻覆！　民眾「圍觀撿油」爆炸釀35死

日本小情侶月台「激戰」1分鐘！　前後狂晃拉裙畫面曝光

曾遭知名總理毆打強暴！　美「淫魔富商」受害者遺作再揭秘

疫情來單日最大跌幅！　國際金價重挫逾5％

川習會將登場　前美駐中大使：台灣議題為紅線不能讓步

川普喊「司法部欠錢」索2.3億美元　若獲賠將全數捐出

快訊／北韓發射彈道飛彈！　APEC峰會前夕挑釁引關注

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

修杰楷、陳柏霖、ENERGY全認了　閃兵風暴炸到金鐘血流成河　王大陸害團滅？「藝人閃兵就該死」

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

裝高血壓閃兵！　修杰楷、書偉各50萬交保

涉閃兵50萬交保！陳柏霖微笑致謝：讓我面對取巧荒謬的選擇

挑釁日本女首相！金正恩「向東發射多枚導彈」　高市早苗嚴厲發聲

印度與美國「傳將達成貿易協議」　外媒揭關稅降至15、16%

英國派兵以色列　協助美方監控加薩局勢

奈及利亞油罐車翻覆！　民眾「圍觀撿油」爆炸釀35死

日本小情侶月台「激戰」1分鐘！　前後狂晃拉裙畫面曝光

曾遭知名總理毆打強暴！　美「淫魔富商」受害者遺作再揭秘

疫情來單日最大跌幅！　國際金價重挫逾5％

川習會將登場　前美駐中大使：台灣議題為紅線不能讓步

川普喊「司法部欠錢」索2.3億美元　若獲賠將全數捐出

快訊／北韓發射彈道飛彈！　APEC峰會前夕挑釁引關注

超大豪雨vs豪雨差在哪？　豪雨假、停班停課判斷一次看懂

交通部年底前修法「唾液快篩抓毒駕3程序」　拒測罰18萬吊照

F1聞人 Toto Wolff 戴的IWC登慈善拍賣　超強抗震力成焦點

坤達認「氣胸痊癒」怕當兵…找神秘人牽線閃兵集團：忘記是誰了

AI電力革命　BBU新盛力、順達漲停開趴

「金融卡丟草叢就錄取」警扮早餐店員埋伏　智逮64歲老車手

挑釁日本女首相！金正恩「向東發射多枚導彈」　高市早苗嚴厲發聲

直擊演藝圈「神祕人脈鏈」！蕭敬騰、王力宏交友圈超狂…聚餐全被拍

連特斯拉、iPhone都能幫你買！ChatGPT Atlas一句指令完成搜尋到結帳

新店溪、淡水河沿岸民眾注意！　翡翠水庫中午12時起調節性放水

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

國際熱門新聞

歐盟擬把乙醇列致癌物　乾洗手恐禁用

雙普會喊卡　川普：不想白費力氣

韓女「火焰槍殺蟑」」燒整棟樓　釀1死9傷

日小情侶月台「激戰」　前後狂晃拉裙畫面曝

美國海陸250周年　連長大玩《絕地戰兵2》哽

美股收漲218點創新高！科技股走低　台積電ADR跌逾1％

川普施壓烏放棄頓巴斯　軍隊撤出控制區

羅浮宮7分鐘劫案「時間軸」全還原！

強逼賣淫身體破爛　她站壁遭店長GPS監控

羅浮宮劫案損失慘重　法國檢察官：財損估逾31億元

川普：預期與習近平達成良好協議　但也可能取消會談

26歲女模詐騙業績未達標　遭活摘器官

巴黎博物館爆竊案！陸女闖博物館偷金塊遭逮

疫情來單日最大跌幅！　國際金價重挫逾5％

更多熱門

相關新聞

川習會面　前美駐中大使：台灣議題不能讓步

川習會面　前美駐中大使：台灣議題不能讓步

美中領袖會晤預計下週於APEC峰會期間登場，美國前駐中國大使勃恩斯（Nicholas Burns）對此公開表示，台灣議題是談判中的「紅線」，美國不該在任何形式下對北京讓步，甚至連暗示都不可有。

川普喊「司法部欠錢」索賠2.3億美元

川普喊「司法部欠錢」索賠2.3億美元

雙普會喊卡　川普：不想白費力氣

雙普會喊卡　川普：不想白費力氣

范斯率團訪以色列：對加薩停火協議非常有信心

范斯率團訪以色列：對加薩停火協議非常有信心

笑聲中的反叛　當美國街頭用荒謬抵抗威權

笑聲中的反叛　當美國街頭用荒謬抵抗威權

關鍵字：

貿易印度美國能源農業關稅

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

坤達涉閃兵「KID經典表情」被瘋傳！　結巴轉頭求救

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

小S全家包場大安區餐廳！

她搭船鞋子驚見精液　軍人坦承：我射的

快訊／坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

安心亞親揭和阿Ken真實關係

蔣萬安臉書清晨遭灌爆　上班族轟「淹水怎麼出門」

坤達清晨5:30返台　檢警準備拘提！

連千毅「小四」成生技董座情婦　掏空6億

即／土石砸進家裡　北市緊急疏散住戶

Energy全員都閃兵？　Toro親曝真相

日本人三餐吃白飯卻沒糖尿病　醫曝原因

北台國家警報連發　強風巨浪告警：請遠離

快訊／非洲豬瘟入侵台灣！台中首現疑似案例　邊境嚴守7年破防

更多

最夯影音

更多
醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面