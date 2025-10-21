美考慮對尼加拉瓜課徵「最高100%關稅」　就等川普拍板

▲美國政府表示考慮對尼加拉瓜課徵100%關稅。（圖／達志影像／newscom）

記者吳美依／綜合報導

美國貿易代表署（USTR）20日宣布，考慮對中美洲的尼加拉瓜課徵最高100%的關稅，因為一項調查認定該國勞工及人權政策「不合理且阻礙美國商業活動」，但最終決定權仍掌握在總統川普手中。

《路透社》報導，USTR公布了拜登政府末期發起的「301條款」不公平貿易調查結果，並且提議對尼加拉瓜全部或部分商品徵收最高100%關稅。

此外，USTR也提議立刻或在12個月內分階段暫停尼加拉瓜根據《中美洲-多明尼加共和國自由貿易協定》（CAFTA-DR）享有的全部或部分優惠待遇。

2006年簽署CAFTA-DR協定以來，尼加拉瓜出口至美國的消費品、製造業產品及逾半農產品均享有「零關稅」優惠。若川普選擇最嚴厲懲罰，總關稅將超越100%，因為取消自由貿易優惠將使其回歸原有「最惠國」稅率。

「301條款」不公平貿易調查結果指出，尼加拉瓜政府「日益普遍濫用勞工權利、人權和基本自由，系統性摧毀法治保護機制」，包括容許童工、強迫勞動、人口販賣、任意逮捕工會成員並剝奪其公民身分等。對此，USTR提出一系列回應措施，將在11月19日之前接受業界和公眾意見。

貿易數據顯示，2024年美國從尼加拉瓜進口價值46億美元商品，美國貿易逆差達19億美元。

