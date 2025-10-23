豪雨狂炸大巨蛋又漏水　藍議員批北市府罰遠雄百萬還給80分高分

▲大巨蛋又漏水。（圖／台北市議員曾獻瑩提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨台北市議員曾獻瑩今（23日）在體育局工作報告中，針對大巨蛋漏水與營運績效評估不透明問題提出質詢。曾獻瑩指出，大巨蛋在近期豪雨期間仍傳出場館內部漏水，去年市府已對遠雄開罰190萬元，今年至今又開罰30萬元，顯示遠雄管理維護明顯不佳。然而，體育局卻仍給予遠雄高達80.25分的營運績效，評分依據卻全面保密，讓監督成為空談。

曾獻瑩表示，體育局曾於去年公開營運績效委員會的會議紀錄與委員名單，學者意見清楚記載、可供外界檢視，這樣的作法值得肯定。但今年9月召開的績效評估委員會，體育局卻以「涉及營業機密」為由拒絕公開，包含會議紀錄、評分內容及學者名單都「全面蓋牌」。曾獻瑩質問：「去年可以公開，今年為什麼不行？這是誰決定的？為什麼議員要監督卻看不到資料？」

針對體育局長游竹萍以「評估涉及廠商商業資料」為由拒絕公開，遭曾獻瑩當場反駁，指出評分項目中多為公共管理性質，如契約履行情形、滿意度調查、基地維護與漏水改善等，與營業秘密毫無關聯。曾獻瑩建議，「若真有財務資料或金管會規範不能揭露，市府可以馬賽克處理，但不該以『營業機密』為理由，將整份會議紀錄封存。」

曾獻瑩強調，營運績效評估是市府監督遠雄的唯一機制，也是議會檢視公私協力案執行成效的重要依據。如果連會議紀錄、評分依據、學者意見都不公開，等於讓市府與民意代表都「被蒙上眼睛」，形同失去監督權。曾獻瑩要求體育局應立即檢討作法，公開會議紀錄內容，僅對確屬企業機密部分進行遮蔽，讓外界了解市府究竟如何監督與要求改善。

最後，曾獻瑩指出，「大巨蛋的漏水、管理瑕疵都不是秘密，市府若連這樣的基本監督都避談、避審，市民如何相信績效評估的80分不是黑箱分數？大巨蛋是台北市的門面與全國矚目的體育地標，千萬不能讓從全國遠道而來的球迷觀感極差，也損及台北形象。」