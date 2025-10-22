鄭麗文稱「共機圍台是在保護台灣」　徐國勇：全台人民都不會接受

▲民進黨祕書長徐國勇。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

鄭麗文當選國民黨新任主席，而她過去曾說「台灣是中國的一部分」、「共機圍台是在保護台灣」等言論也被翻出。對此，民進黨祕書長徐國勇今（22日）受訪時表示，這些言論讓人難以苟同，相信全台人民都不能接受這樣的說法，擾台怎麼會是行使管轄權？

對於鄭麗文說法，徐國勇表示，對於這些說法極端失望，台灣是主權獨立國家、名稱叫中華民國，並非中國的一部分，對於國民黨主席說台灣是中國一部分，甚至曾說中國軍機繞台是行使管轄權。等等言論讓人難以苟同，相信全台人民都不能接受這樣的說法，擾台怎麼會是行使管轄權？

徐國勇強調，對於鄭麗文這些言論極為不贊成，且會傷害國家主權，這部分台灣人民不會接受，立場非常清楚，也藉此機會，從國際法觀念告訴民眾，國家要素：人民、主權、領土與他國交往能力，連中國的教科書都這麼寫，所謂血緣、宗教、文化、語言都不是國家要素。

徐國勇說明，不是講中文就是中國人，印度人講英文也不會變英國人；台灣也有很多回教徒，會變成外國人嗎？也不會，語言、宗教、文化、語言都不是國家要素，台灣、中華民國不管先來後到，不管是原住民還是移民過來的，就像我的祖先來自清朝或明朝，但我還是台灣、中華民國人，這是國際法最基本常識。