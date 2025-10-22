　
大陸 大陸焦點 特派現場

川普稱大陸無意犯台　國台辦：只能由中國人決定

▲▼美國總統川普（Donald Trump）。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者陳冠宇／綜合報導

美國總統川普近日受訪時表示大陸無意犯台，並聲稱在「台灣問題」上與大陸「相處得很好」。大陸國台辦回應稱，解決台灣問題是中國人自己的事，只能由中國人來決定。

川普接受媒體採訪時，被問到是否擔心中國大陸對台發動進攻。川普表示，「我認為我們和中國的關係不錯。中國不想這樣做。」他拒絕直接回答會否防衛台灣，並稱美國到目前為止是世界上最強軍力，沒有人能破壞，「完全不認為」北京會這麼做。「我認為，在關於台灣和其他問題上，我們會相處得很好。」

對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮於今（22）日例行記者會上表示，台灣是中國的台灣，解決台灣問題是中國人自己的事，只能由中國人來決定。她批評，民進黨當局勾連外部勢力持續謀「獨」挑釁，是台海和平穩定的最大威脅。

朱鳳蓮還說，「我們願意為和平統一創造廣闊空間，以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，同時絕不為任何形式的『台獨』分裂活動留下任何空間。」

▲▼ 大陸國台辦發言人朱鳳蓮（2025.10.22） 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮 。（圖／記者任以芳攝）

另一方面，副總統蕭美琴接受加拿大廣播公司（CBC）專訪時表示，台灣已承諾在美國進行投資，包括台積電及其他生態系夥伴，與美國多家科技大廠密切合作，共同推動產業升級與供應鏈安全。

朱鳳蓮批評，「民進黨當局無底線媚美跪美，對美國的巧取豪奪一再妥協退讓，先是台積電，然後是整個產業鏈，終將是割肉飼虎、欲壑難填。廣大台灣民眾和產業界對此看得越來越清楚，越來越痛徹心骨。」

輝達執行長黃仁勳在台積電亞利桑那州廠與台積電副總裁王英郎慶祝首片在美國本土生產的輝達晶片成功下線，標誌著AI晶片正式在美量產。對此，朱鳳蓮表示，台積電在美國施壓、民進黨當局「獻祭」下逐步淪為「美積電」。

朱鳳蓮批評，「台灣核心優勢產業被民進黨當局主動出賣，只會讓台灣更加任由美方宰割，進一步損害台灣企業、民眾的切身利益。」

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

