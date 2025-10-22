糾纏金曲歌后曹雅雯禁入百米內　星國女狂粉跟騷辯不知100公尺多長

▲金曲歌后曹雅雯長期遭同1名新加坡女狂粉糾纏。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃哲民／台北報導

新加坡籍劉姓女狂粉長期騷擾金曲歌后曹雅雯，今年（2025年）初來台在新北市板橋車站攔住曹女拉扯，被依恐嚇等罪判刑6月定讞，但報到執行前，劉女今年8月涉違反保護令不准她接近曹女100公尺內的禁令，在台北市西門町當街糾纏做髮型的曹女，劉女到案一度被聲押但獲交保，出庭辯稱「不知道100公尺是多長」，台北地院依《跟蹤騷擾防制法》，判劉女拘役50天、得易科罰金，可上訴。

年約30歲的劉女從2023年11月起，頻繁寄送電子郵件，或從臉書、IG傳訊息騷擾曹雅雯，曹的經紀人也遭殃，期間劉女不滿被曹雅雯封鎖，PO文揚言「不解封你爸媽的安全就別怪我」、「他毀掉我 休想我罷休」、「反正他已經沒有把我當成粉絲了」，更詛咒「願曹雅雯被車撞死」等語。

今年2月11日，劉女專程來台，得知曹雅雯同月14日上午7點多要搭高鐵去台南，劉女當天趕赴板橋車站堵人，攔住曹女拉扯行李箱、弄壞手機吊飾，要曹女解除在社群軟體對她的封鎖，警方獲報到場制止，將劉女送辦。

劉女期間不出庭，被通緝到案並限制出境、出海，供稱喜歡曹雅雯表演才華，也知自己被媒體稱為瘋狂粉絲，她只想跟曹女保持聯繫互動，無意傷人。曹女拒和解，提告一併追究劉女先前對她眾多言語騷擾、恐嚇行為，並指新加坡薪資水平是台灣的2倍，若准易科罰金將無嚇阻效果，請求重判劉女不得易科罰金之刑。

新北地院認定劉女犯行造成曹雅雯心理壓力、不宜寬貸，但考量劉女在台灣無前科、出庭認罪有悔意，今年6月依恐嚇危害安全、強制等罪合併判刑6月、得易科罰金，執行完畢須驅逐出境，並核發保護令禁止劉女2年內接近曹女100公尺內。

恐嚇案因沒上訴而定讞，不料劉女報到執行前，今年8月26日從社群媒體得知曹雅雯當天下午2點多，要到西門町1家髮廊做造型，劉女趕去堵人，又涉拉扯曹女身體與手機、行李，聲稱想談和解、要阻止曹女報警與離開，警員當場逮捕劉女，依《跟騷法》送辦。

台北地檢署訊後諭令繳不出5萬元保證金的劉女，限制住居於西門町1家旅館，距離曹雅雯常去的髮廊僅約300公尺，劉女今年9月1日到新北地檢署報到執行恐嚇案判決，雖易科罰金了事，但當場被移民署專勤隊帶走問話，隨即戒護到北檢。

檢方複訊後，以有反覆實施同一犯罪之虞聲押劉女，法官改裁定交保8萬元，本來喊窮的劉女，自己領錢繳清保證金，再被移民署帶走，在跟騷案判決確定前，暫不執行恐嚇案的驅逐出境。

檢方起訴劉女涉犯《跟騷法》違反保護令、《刑法》強制等罪嫌，北院開庭時，劉女竟辯稱「不知道100公尺是多長」，還以英文聲稱「I did not have intention.（我沒有犯罪意圖）」，見筆錄記載「不認罪」，才意識到可能不利，趕緊表示認罪。

法官審理後，從重依法定3年以下徒刑的《跟騷法》違反保護令罪論處，因劉女已自白，據此判她拘役50天、得易科罰金5萬元，可上訴。