　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

糾纏金曲歌后曹雅雯禁入百米內　星國女狂粉跟騷辯不知100公尺多長

▲▼金曲歌后曹雅雯領銜Legacy都市女聲記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲金曲歌后曹雅雯長期遭同1名新加坡女狂粉糾纏。（圖／記者湯興漢攝）

記者黃哲民／台北報導

新加坡籍劉姓女狂粉長期騷擾金曲歌后曹雅雯，今年（2025年）初來台在新北市板橋車站攔住曹女拉扯，被依恐嚇等罪判刑6月定讞，但報到執行前，劉女今年8月涉違反保護令不准她接近曹女100公尺內的禁令，在台北市西門町當街糾纏做髮型的曹女，劉女到案一度被聲押但獲交保，出庭辯稱「不知道100公尺是多長」，台北地院依《跟蹤騷擾防制法》，判劉女拘役50天、得易科罰金，可上訴。

年約30歲的劉女從2023年11月起，頻繁寄送電子郵件，或從臉書、IG傳訊息騷擾曹雅雯，曹的經紀人也遭殃，期間劉女不滿被曹雅雯封鎖，PO文揚言「不解封你爸媽的安全就別怪我」、「他毀掉我 休想我罷休」、「反正他已經沒有把我當成粉絲了」，更詛咒「願曹雅雯被車撞死」等語。

今年2月11日，劉女專程來台，得知曹雅雯同月14日上午7點多要搭高鐵去台南，劉女當天趕赴板橋車站堵人，攔住曹女拉扯行李箱、弄壞手機吊飾，要曹女解除在社群軟體對她的封鎖，警方獲報到場制止，將劉女送辦。

劉女期間不出庭，被通緝到案並限制出境、出海，供稱喜歡曹雅雯表演才華，也知自己被媒體稱為瘋狂粉絲，她只想跟曹女保持聯繫互動，無意傷人。曹女拒和解，提告一併追究劉女先前對她眾多言語騷擾、恐嚇行為，並指新加坡薪資水平是台灣的2倍，若准易科罰金將無嚇阻效果，請求重判劉女不得易科罰金之刑。

新北地院認定劉女犯行造成曹雅雯心理壓力、不宜寬貸，但考量劉女在台灣無前科、出庭認罪有悔意，今年6月依恐嚇危害安全、強制等罪合併判刑6月、得易科罰金，執行完畢須驅逐出境，並核發保護令禁止劉女2年內接近曹女100公尺內。

恐嚇案因沒上訴而定讞，不料劉女報到執行前，今年8月26日從社群媒體得知曹雅雯當天下午2點多，要到西門町1家髮廊做造型，劉女趕去堵人，又涉拉扯曹女身體與手機、行李，聲稱想談和解、要阻止曹女報警與離開，警員當場逮捕劉女，依《跟騷法》送辦。

台北地檢署訊後諭令繳不出5萬元保證金的劉女，限制住居於西門町1家旅館，距離曹雅雯常去的髮廊僅約300公尺，劉女今年9月1日到新北地檢署報到執行恐嚇案判決，雖易科罰金了事，但當場被移民署專勤隊帶走問話，隨即戒護到北檢。

檢方複訊後，以有反覆實施同一犯罪之虞聲押劉女，法官改裁定交保8萬元，本來喊窮的劉女，自己領錢繳清保證金，再被移民署帶走，在跟騷案判決確定前，暫不執行恐嚇案的驅逐出境。

檢方起訴劉女涉犯《跟騷法》違反保護令、《刑法》強制等罪嫌，北院開庭時，劉女竟辯稱「不知道100公尺是多長」，還以英文聲稱「I did not have intention.（我沒有犯罪意圖）」，見筆錄記載「不認罪」，才意識到可能不利，趕緊表示認罪。

法官審理後，從重依法定3年以下徒刑的《跟騷法》違反保護令罪論處，因劉女已自白，據此判她拘役50天、得易科罰金5萬元，可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 6184 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
阿虎閃兵「工作全無」狀況淒慘！　經紀人心疼發聲
第3次世界大戰爆發躲哪裡？　「這8國」被點名最安全
網紅婉晴認了　偷錢傷害媽媽
快訊／兄弟、桃猿緊急開會　台灣大賽後續賽程全面順延
快訊／北市陽明山國小明日停班課
快訊／違建電梯害員工慘死　印刷大廠董座30萬交保

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／違建電梯害員工摔13米慘死　印刷大廠董座涉2罪30萬交保

糾纏金曲歌后曹雅雯禁入百米內　星國女狂粉跟騷辯不知100公尺多長

新北妻開放老公性愛直播激戰他女　卻被一句情話氣到提告

快訊／三重母開水煮泡麵…滾水燙傷1歲兒　2度燒燙傷送醫

宜蘭員山車禍！轎車失控猛撞對向路邊2車翻覆　駕駛輕傷

偷狗勒頸吊樹頭活活打死棄屍公園　冷血男再偷貓拖虐下場出爐

獨／家屬控縮胃減重害腦病變！音檔曝光　名醫：她貸款也堅持要開

快訊／小英男孩鄭亦麟涉喬電收賄又滅證　今延長羈押禁見2個月

台南前議長郭信良重劃區貪污案二審改判無罪　大逆轉理由曝光

快訊／生技美魔女竊密爆案外案　北機站搜索調查局...組長遭帶走

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

修杰楷、陳柏霖、ENERGY全認了　閃兵風暴炸到金鐘血流成河　王大陸害團滅？「藝人閃兵就該死」

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

裝高血壓閃兵！　修杰楷、書偉各50萬交保

法前總統沙柯吉正式入獄！　隔離區單人牢房「不到3坪」

快訊／違建電梯害員工摔13米慘死　印刷大廠董座涉2罪30萬交保

糾纏金曲歌后曹雅雯禁入百米內　星國女狂粉跟騷辯不知100公尺多長

新北妻開放老公性愛直播激戰他女　卻被一句情話氣到提告

快訊／三重母開水煮泡麵…滾水燙傷1歲兒　2度燒燙傷送醫

宜蘭員山車禍！轎車失控猛撞對向路邊2車翻覆　駕駛輕傷

偷狗勒頸吊樹頭活活打死棄屍公園　冷血男再偷貓拖虐下場出爐

獨／家屬控縮胃減重害腦病變！音檔曝光　名醫：她貸款也堅持要開

快訊／小英男孩鄭亦麟涉喬電收賄又滅證　今延長羈押禁見2個月

台南前議長郭信良重劃區貪污案二審改判無罪　大逆轉理由曝光

快訊／生技美魔女竊密爆案外案　北機站搜索調查局...組長遭帶走

《幻獸帕魯》發行部聲明「拒用AI」　恐混淆玩家陷劣質作氾濫

快訊／北市陽明山國小23日停班停課　文大、華岡、格致改遠距教學

出席光復80週年詩歌朗誦會　蔣萬安台語朗讀「南國哀歌」

直接飛進故事！《妖怪森林》飛行劇院版搶先看　懸空進入20米球幕

阿虎閃兵「工作全無」狀況淒慘！　經紀人心疼發聲：不是犯殺人放火的錯

貿協在展區內設美食攤位　提供觀展者與參展商最便利選擇

日25歲女出面控父性侵4年「靈魂脫落」　鬼父被判8年

台南仁義銀髮槌球隊拚出精神　樂活盃凝聚社區長輩運動力

萬聖節倒數！康是美推出《玩具總動員》抽抽樂、誠品南西10/25買千送百

網紅婉晴露面道歉　認偷錢傷害媽媽：我沒有好好善待她

【傳喚5男星到案】修杰楷、陳柏霖遭拘提！閃兵案展開第3波行動

社會熱門新聞

快訊／坤達認罪了！「偽造高血壓」閃兵

坤達涉閃兵「KID經典表情」被瘋傳！　結巴轉頭求救

早和經紀人討論閃兵！坤達沒自首慘被拘提上銬

她搭船鞋子驚見精液　軍人坦承：我射的

快訊／坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

賈靜雯曝「修杰楷在孩子面前上銬」　警方澄清了

連千毅「小四」成生技董座情婦　掏空6億

Energy全員都閃兵？　Toro親曝真相

盜公債10.2億　台銀前襄理通緝25年不起訴

藝人閃兵小隊全上銬「涉性侵龔益霆不用」　律師解釋了

坤達清晨5:30返台　檢警準備拘提！

坤達認「氣胸痊癒」怕當兵　找神秘人牽線閃兵

即／土石砸進家裡　北市緊急疏散住戶

妻子怒問出軌幾次　桃園二寶爸認：她租屋處…激戰7、8次了

更多熱門

相關新聞

即／應曉薇復出涉恐嚇證人　明天加開羈押庭

即／應曉薇復出涉恐嚇證人　明天加開羈押庭

台北市議員應曉薇涉犯京華城案被羈押禁見1年多，今年（2025年）9月初才交保3000萬元，日前卻在議會質詢中刻意提及自身案情、借題發揮，台北地檢署認為已違反交保附加不得騷擾、恐嚇證人的禁令，建請台北地院合議庭重新審視羈押必要性，合議庭已通知應曉薇明天（16日）上午11點出庭調查。

館長不滿總統、行政院長出來洗風向　嗆：賴清德改當網軍好了

館長不滿總統、行政院長出來洗風向　嗆：賴清德改當網軍好了

讓女友被包養　男友留證據討錢下場GG

讓女友被包養　男友留證據討錢下場GG

丈夫長期家暴羞辱：洞黃金做的嗎

丈夫長期家暴羞辱：洞黃金做的嗎

已經聲請保護令！幼童遭父持槍射腿

已經聲請保護令！幼童遭父持槍射腿

關鍵字：

狂粉跟蹤騷擾恐嚇曹雅雯保護令

讀者迴響

熱門新聞

日排球王子高橋藍爆偷吃AV女神河北彩伽！

快訊／今起全國豬隻禁宰禁運5天！疑非洲豬瘟養豬場195隻全撲殺

快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

快訊／坤達認罪了！「偽造高血壓」閃兵

小S全家包場大安區餐廳！

坤達閃兵恐影響工作！吳宗憲鬆口《玩很大》未來動向　

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

坤達涉閃兵「KID經典表情」被瘋傳！　結巴轉頭求救

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

早和經紀人討論閃兵！坤達沒自首慘被拘提上銬

表面溫和實則非常固執三大星座！

她搭船鞋子驚見精液　軍人坦承：我射的

快訊／非洲豬瘟入侵台灣！台中首現疑似案例　邊境嚴守7年破防

快訊／新壽T17、T18確定合意解約　最快16：30正式向外說明

小煜把金鐘獻大兒子！認「4歲兒是特殊兒」曝已在做早療

更多

最夯影音

更多
三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面