保護令沒用！　丈夫羞辱「拿錢不給碰」：洞黃金做的嗎



▲丈夫長期施暴、言語羞辱。（圖／取自免費圖庫xframe）



記者陳香菱／綜合報導

一對夫妻因婚姻失和，妻子小美（化名）指控丈夫阿翔（化名）長期施暴、言語羞辱，甚至曾說出「給錢不給幹」等語，讓她不堪其擾，訴請離婚。阿翔雖否認部分指控並表達不願離婚，但法官審理後認為雙方婚姻已無維持之可能，最終判准離婚，並將未成年子女的親權判給小美。

判決書指出，小美在法庭上主張，她與阿翔於2018年結婚，育有一名未成年子女。她指控阿翔控制慾極強，稍有不順從便怒罵，甚至不發生性關係就以言語羞辱。小美更指出，阿翔曾於2019年因家暴獲法院核發保護令，但仍不改其暴力行為。

小美列舉多項事件，包括阿翔多次持衣架鞭打她，造成身體受傷。此外，阿翔也頻繁以言語恐嚇、辱罵，例如曾傳訊息稱「妳有種去找律師我沒在怕的！幹你娘，要死一起死」、「要像這樣我也可以、不要逼到我裡外不是人、誰都別想好過」、「我不會放過妳、妳不要讓我失去理智、不然走著瞧」等。

小美更進一步控訴，阿翔經常以性需求威脅，倘若不願配合，便會讓她及子女無法入睡，或不給付家用。她提出多則訊息紀錄，顯示阿翔曾傳送「X的，X你娘什麼都要跟我拿錢又不能碰，怎麼不去死一死」、「我去花錢X人也不用一萬啦、X的、洞黃金做的嗎」、「給錢不給X」、「X你娘的拿錢不給X」等極具羞辱性的內容。

判決書也提到，阿翔曾在子女面前打電話給小美，要求發生關係並以金錢誘惑，稱「都不給我X了是不是、你過來我給你錢啊、做一次3000要不要」。小美表示，阿翔的行為讓她身心俱疲，婚姻難以繼續維持。

阿翔對小美的部分指控予以承認，例如曾持衣架鞭打小美，但他辯稱是因小美先抓傷他。他也承認曾傳送恐嚇及辱罵訊息，但解釋是因「很生氣」或「小美一直在逼他」。對於性需求相關的羞辱言論，阿翔則稱是因「她自己跟我講的話也沒有很好聽」。他雖不願離婚，但強調雙方已於2024年8月分居至今。

法官審理後認為，小美提出的證據，包括保護令、驗傷診斷書、LINE對話紀錄等，均可證明阿翔曾對小美施以家庭暴力及言語辱罵。這些行為已嚴重侵害小美的人格尊嚴與人身安全，逾越夫妻通常所能忍受之程度。

法官指出，即使在雙方分居期間，阿翔仍持續對小美進行言語威脅與羞辱，顯示其並未思索如何解決婚姻危機。法官認為，兩人之間缺乏良性互動與溝通，已無維持夫妻名分之必要，判准小美離婚。