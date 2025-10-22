台南前議長郭信良重劃區貪污案二審改判無罪　大逆轉理由曝光

▲台灣高等法院台南分院審理郭信良等人貪污案，合議庭撤銷一審原判，改判無罪。（圖／記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

台南市議會前議長郭信良、里長高進見，遭控在佃西重劃案中，向重劃會長廖堅志索賄1300萬元，一審依貪污治罪條例重判郭信良13年、高進見9年，檢察官與被告不服提起上訴，台南高分院22日上午宣判，認定郭信良並無施壓實權，難以構成藉勢藉端勒索，認定關鍵證據不足而撤銷原判，3人都改判無罪，但高進見教唆偽證部分仍維持6月刑期。

判決資料指出，本案起於台南市安南區佃西重劃案。檢方指控，郭信良、高進見在2021年6月間兩度於蔡連博舊宅，與重劃會長廖堅志會談，以「若不支付利潤1300萬元，可能影響都發局、地政局土地登記進度」作為壓力，要求廖支付利得。廖在6月與9月分別交付500萬元與800萬元後，土地提前於2022年5月完成登記，檢方認定是典型「不違背職務收賄」案件。

一審法院採信廖堅志供述，認為郭、高2人利用議長及政壇影響力施壓圖利，因此重判郭、高2人有期徒刑13年、9年，並宣告沒收650萬元犯罪所得。但二審法官審酌全案卷證，認為關鍵指控欠缺其他補強證據，其中廖堅志所稱「地價重審、訴訟緩登」涉及恐嚇部分，沒有錄音或證人可以佐證，且當時工程驗收已完成、95%地主領取權狀，郭信良並無施壓實權，難認構成藉勢藉端勒索。

二審法官指出廖堅志之證述內容，廖堅志是因被告郭信良、高進見以抵費地買賣糾紛為由，要求廖堅志補償高進見1300萬元，雖廖堅志表面同意，然其心有不甘，始「起心動念」、「順便請託」被告郭信良協助處理「樁位錯誤（截角）及土地登記」的事情。又廖堅志於2021年6月8日在蔡姓男子舊厝之第二次會面，達成1300萬元之協議後，始提出請託郭信良協助處理「樁位錯誤（截角）及土地登記」之事，但郭信良於第二次會面時並不在場。故廖堅志之所以同意給付1300萬元，並非為使被告郭信良處理佃西重劃案「樁位錯誤（截角）及土地登記」之事，僅是針對其與被告高進見間之抵費地買賣糾紛，亦即兩者間不具有原因、目的之對應關係，本件並無積極證據可以證明，郭信良確有分得或取得廖堅志所交付高進見1300萬元中之全部或部分款項。

另廖堅志明白表示：「我如果真的要請託，我個人有很多人脈、很多人選，不會去考慮請郭信良幫忙」等語；廖堅志主觀認為「我是『順便』請託郭信良處理截角樁位錯誤的事情」，而就佃西段等地號土地因「樁位錯誤（截角）及土地登記」部分，對於廖堅志而言，其利害關係或可能涉及之利益甚微，可知兩者間並不具有相當對價關係。

法官認定，廖堅志因為郭信良及高進見以抵費地買賣糾紛為由，經達成1300萬元之協議後，心有不甘，始「起心動念」、「順便請託」被告郭信良協助處理「樁位錯誤（截角） 及土地登記」，故該1300萬元僅是針對其與被告高進見間之抵費地買賣糾紛；又被告廖堅志同意給付1300萬元，與佃西重劃案「樁位錯誤（截角）及土地登記」間，兩者亦不具有相當對價關係。從而廖堅志主觀上並無行賄之犯意，客觀上該1300萬元與處理「樁位錯誤（截角）及土地登記」，兩者間並無對價關係存在，自與貪污治罪條例第11條第4項、第2項之構成要件不相符合。

法官指出，雙方間存在土地買賣利益分配爭議，亦涉及私人協議與投資關係，無法排除其屬民事利益糾紛，未達「對職務行為行賄」之故意與對價關係，難以認定為貪污治罪條例第5條第1項第3款之不違背職務收受賄賂等罪之犯行。然而，高進見另涉教唆證人作偽證，一審6月徒刑部分，二審認為證據充分而維持原判。其餘貪污犯罪部分均撤銷改判無罪。

此案因牽涉前台南市議長、土地開發與地方政商網絡引發高度關注。全案尚可上訴最高法院，實質結果是否定讞仍待後續司法確認。