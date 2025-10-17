　
社會 社會焦點 保障人權

「小英男孩」鄭亦麟當高官收黑錢　被捕囂張嗆聲被聲請延押2個月

▲▼「小英男孩」鄭亦麟涉綠能收賄。（圖／記者劉昌松攝）

▲鄭亦麟涉利用職權施壓台電並收取業者賄賂，已被羈押將近2個月。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

被稱為「小英男孩」的鄭亦麟涉嫌利用在經濟部綠推中心任職機會，幫東煒建設公司向台電喬供電，藉此收賄上百萬元，檢調8月發動搜索行動時，鄭亦麟還囂張嗆聲：「你知道我背後是誰嗎？」台北地檢署當時將鄭亦麟與東煒創辦人父子共3人聲押禁見獲准，如今押期將屆，為釐清貪瀆案情及可能的贓款流向，檢察官已聲請延押，台北地院近日將開庭審理。

鄭亦麟曾任行政院能源及減碳辦公室主任，2018年到經濟部與科技部合作設立的「綠能科技產業推動中心」擔任副執行長，主要業務是負責推動台灣風電綠能業務，2011、2022年間，準備在台北市內湖區建設安康數據中心需要電力，找上鄭亦麟協助，取得台電提供饋線容量支援。

檢調懷疑，鄭亦麟涉嫌幫東煒施壓台電成功後，以兄弟與朋友當人頭，取得東煒支付上百萬元的顧問費，涉及貪污收賄、財產來源不明、洗錢等罪，因此在8月25日發動22路大搜索，當時鄭亦麟見到調查官登門，竟將iPhone丟出窗外，還嗆調查官：「你知道我背後是誰嗎？」後來專案小組在大樓旁尋獲手機，並帶回還原以利偵辦。

10/15 全台詐欺最新數據

不必裝傻　檢直中紅心成應曉薇加保500萬關鍵

不必裝傻　檢直中紅心成應曉薇加保500萬關鍵

台北市議員應曉薇日前質詢時，刻意提起自身涉犯京華城案情節並借題發揮，今（16日）被台北地院傳喚出庭調查，檢方主張她違反交保附加禁令，她反覆強調用語造成小誤會、絕無騷擾證人意圖，辯護律師也表示會告誡、督促不再犯，但合議庭認定應曉薇出現勾串證人之虞的新事證，命她今下午5點前辦妥加保500萬元手續，否則重行羈押禁見。

在野瘋傳「藥水洗光電板」　7大公會闢謠：只用清水從未用化學清潔劑

在野瘋傳「藥水洗光電板」　7大公會闢謠：只用清水從未用化學清潔劑

「小英男孩」涉弊　卓榮泰：限期行政調查查清、檢討「綠推中心」

「小英男孩」涉弊　卓榮泰：限期行政調查查清、檢討「綠推中心」

顏寬恒二審遭重判　確定限制出境出海8月

顏寬恒二審遭重判　確定限制出境出海8月

吹風機也中！台電曝「9家電」別插延長線

吹風機也中！台電曝「9家電」別插延長線

關鍵字：

鄭亦麟小英男孩綠能貪污台電東煒洗錢

讀者迴響

