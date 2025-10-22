　
飛安國際峰會登場　陳世凱提3重點：安全這條路越走越穩

▲▼「2025年飛航安全管理國際峰會」今天(22日)登場。（圖／記者李姿慧攝）

▲「2025年飛航安全管理國際峰會」今天(22日)登場。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

「2025年飛航安全管理國際峰會」今天(22日)登場，邀請國內外業者和專家對談和交流，交通部長陳世凱出席時表示，強化監理體系、掌握業者安全表現、提昇預警能力是未來飛安三大重點，期許航空業「安全這條路，越走越穩，越走越遠」。

今年飛航安全管理國際峰會以「從領導出發，以安全為常」為主題，延伸探討「全球安全觀點」、「以韌性應對全球飛安風險」及「以科技創新強化飛安管理」等議題。

交通部長陳世凱致詞時表示，台灣是海島國家，航空交通對台灣來說是命脈，飛安對交通部來說責無旁貸，台灣位處東北亞、東南亞樞紐位，每天有無數航班起降或經過台灣空域，台灣有能力也有責任為全球飛安付出一份心力，航空安全始終是交通部與民航局最重視的核心課題。

▲▼「2025年飛航安全管理國際峰會」今天(22日)登場，交通部長陳世凱出席。（圖／民航局提供）

▲交通部長陳世凱。（圖／民航局提供）

陳世凱指出，台灣航空市場展現強勁復甦力道，今年1月到9月航班數接近疫情前，旅運量4268萬人次已恢復疫情前9成6，今年全年總運量有望超越疫情前表現。在此快速成長的過程中，飛航安全挑戰更要積極面對，依循ICAO標準強化監理體系、掌握業者安全表現、導入AI與大數據提昇預警能力，是未來三大重要課題，期許航空業積極面對飛航安全的各種挑戰。

民航局長何淑萍表示，台灣從疫情低谷恢復到每周2685班航班，接近疫情前水準，營運創新和安全都是持續追求的目標，安全很昂貴，每個設備都是大量的沉默成本投資，但安全是無價的，不管人力或物力的投入，最重要的是安全文化的建立。

何淑萍說，飛航安全需要所有從業人員一起守護，是所有人要共同努力的，每個部門、每個人，都相當重要，缺一不可，而且環環相扣。而安全最重要的是文化的建立，除了努力建立自己的安全文化，也要透過專家交流分享，所以，我們要積極參與國際組織與國際活動，安全追求沒有止境，飛安峰會會一直辦下去。

▲▼「2025年飛航安全管理國際峰會」今天(22日)登場，民航局長何淑萍出席。（圖／民航局提供）

▲民航局長何淑萍。（圖／民航局提供）

今國際峰會中，何淑萍也與華航、長榮、星宇、台虎、立榮及華信等6家航空公司高階管理人座談，探討如何透過領導力推動企業安全文化並強化經營韌性。

峰會也匯聚來自國際航空運輸協會（IATA）、世界飛安基金會（FSF）、Airbus、Boeing、Beams，以及前長榮航空機長等國際專家，針對防止跑道偏離全球行動計畫（GAPPRE）、亂流風險、亞太區航空績效、預防跑道衝突、人工智慧與資料驅動的安全管理等前瞻議題，分享國際經驗與最佳實務。

10/21 全台詐欺最新數據

