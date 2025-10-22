徐國勇曝執政黨、賴清德民調已回溫　被點名選台北市長回應了

▲民進黨秘書長徐國勇。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

自大罷免後，執政黨民調低迷，國民黨新任主席鄭麗文更放話要「光復高雄、台南」。對此，民進黨秘書長徐國勇今（22日）受訪時表示，8月以來執政黨民調已經回溫，兩個禮拜前總統滿意度回升4.5%、不滿意度降低3.5%；上個禮拜又再次上升1.5%，民進黨有信心，2026只有一個字，贏。至於被點名選台北市長，徐坦言，民進黨在台北市長選戰不缺候選人，現在是要找一個最適當、能勝選的候選人，「暫時不必提到我」。

對於執政黨近期民調低迷，徐國勇表示，自己從八月上任秘書長以後，民調已經回溫，目前政黨民調也領先國民黨，這絕對沒有問題，民進黨內部都有民調中心、一直在做民調，目前還領先國民黨相當程度，絕對沒有落後這回事。

徐國勇也坦言，當然726後民進黨支持者有點信心渙散，但現在全部都回來了，不客氣地講，兩個禮拜前總統滿意度上升4.5%、不滿意度降低3.5%；上個禮拜又再次上升1.5%，民進黨有信心，2026只有一個字，贏。

對於鄭麗文放話要「收拾民進黨」，徐國勇表示，鄭麗文當選國民黨主席，也許會有不一樣的選戰方式，他也要清楚地說明，民進黨會因應各種情勢，從以前到現在，民進黨選戰就是不斷創新、跟人民站在一起，這才是選戰要做的方式，對於鄭麗文要採取什麼策略一點都不擔心，民進黨有自己的節奏、跟人民站在一起，就一個字，贏。

至於台北市長人選部分，徐國勇表示，選對會正在徵詢跟討論，自己是召集人，民進黨在台北市長選戰不缺候選人，現在是要找一個最適當、能勝選的候選人，就是要贏，「感謝大家點名我，但我是選對會召集人，選對會討論的時候，就會讓大家慢慢了解到人選有哪些，暫時不必提到我」。