政治 政治焦點 國會直播 專題報導

徐國勇曝執政黨、賴清德民調已回溫　被點名選台北市長回應了

▲▼民進黨於中執會後召開台東、宜蘭、嘉義、台中縣市長提名記者會，由主席賴清德正式提名陳瑩為台東縣長候選人，林國漳為宜蘭縣長候選人，王美惠為嘉義市長候選人，何欣純為台中市長候選人。（圖／記者湯興漢攝）

▲民進黨秘書長徐國勇。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

自大罷免後，執政黨民調低迷，國民黨新任主席鄭麗文更放話要「光復高雄、台南」。對此，民進黨秘書長徐國勇今（22日）受訪時表示，8月以來執政黨民調已經回溫，兩個禮拜前總統滿意度回升4.5%、不滿意度降低3.5%；上個禮拜又再次上升1.5%，民進黨有信心，2026只有一個字，贏。至於被點名選台北市長，徐坦言，民進黨在台北市長選戰不缺候選人，現在是要找一個最適當、能勝選的候選人，「暫時不必提到我」。

對於執政黨近期民調低迷，徐國勇表示，自己從八月上任秘書長以後，民調已經回溫，目前政黨民調也領先國民黨，這絕對沒有問題，民進黨內部都有民調中心、一直在做民調，目前還領先國民黨相當程度，絕對沒有落後這回事。

徐國勇也坦言，當然726後民進黨支持者有點信心渙散，但現在全部都回來了，不客氣地講，兩個禮拜前總統滿意度上升4.5%、不滿意度降低3.5%；上個禮拜又再次上升1.5%，民進黨有信心，2026只有一個字，贏。

對於鄭麗文放話要「收拾民進黨」，徐國勇表示，鄭麗文當選國民黨主席，也許會有不一樣的選戰方式，他也要清楚地說明，民進黨會因應各種情勢，從以前到現在，民進黨選戰就是不斷創新、跟人民站在一起，這才是選戰要做的方式，對於鄭麗文要採取什麼策略一點都不擔心，民進黨有自己的節奏、跟人民站在一起，就一個字，贏。

至於台北市長人選部分，徐國勇表示，選對會正在徵詢跟討論，自己是召集人，民進黨在台北市長選戰不缺候選人，現在是要找一個最適當、能勝選的候選人，就是要贏，「感謝大家點名我，但我是選對會召集人，選對會討論的時候，就會讓大家慢慢了解到人選有哪些，暫時不必提到我」。

10/21 全台詐欺最新數據

491 2 6184 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付
快訊／生技美魔女竊密爆案外案　調查局組長被帶走
日本發生規模5.1地震！　最大震度4
網紅婉晴證實媽逝世後首露面！　嘆太信人遭出賣
快訊／7縣市豪大雨特報！　4地紅色警戒
大雨狂炸！5座墓碑崩落天坑　棺材出土畫面曝
快訊／新壽同意放手T17、T18　蔣萬安18:00出面回應
快訊／乾杯宣布停售豬五花　八方雲集擬推雞肉鍋貼、水餃
台中「奪命電梯」曝光！　違規增設先罰6萬

民進黨徐國勇選舉民調台北市長2026大選國民黨鄭麗文

