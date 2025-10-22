民進黨提4人選戰2026　林國漳尚未入黨、何欣純讚選對會好眼光

▲民進黨22日正式提名陳瑩（左二）為台東縣長候選人，林國漳（右一）為宜蘭縣長候選人，王美惠（左一）為嘉義市長候選人，何欣純（右二）為台中市長候選人。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨中執會今（22日）通過2026年台中市長、宜蘭縣長、台東縣長及嘉義市長候選人提名名單，正式徵召何欣純、林國漳、陳瑩、王美惠4人參選。唯一無黨籍政治素人林國漳表示，站在這裡腦袋也一片空白，雖然自己不是民進黨員，也從來沒有加入過任何政黨，但他認同民進黨本土理念，所以接受提名，未來也會加入民進黨，跟這些黨內前輩一起為台灣打拼。

陳瑩表示，過去縣長選舉，台東一直是不被看好的地方，但是隨著她這次的參選，為民進黨、為希望台東更好的人，帶來一道曙光，她會努力、也有信心，讓這道曙光成為旭日東昇，為民進黨在台東開疆闢土，拿下台東、翻轉台東。

何欣純指出，要代表四位「同梯ㄟ」提名人，表達最真誠的感謝，「謝謝主席、選對會、跟中執會所有執委先進們，我覺得你們這次眼光真的很好，我說真的，謝謝你們！」同時，也要感謝最強職棒會長、好大哥蔡其昌副院長，在未來能夠繼續擔任「總機」的角色、運籌帷幄，為台灣、為台中邁向冠軍之路，大家一起加油、努力。

王美惠表示，自己有服務鄉親的熱情，認真打拼20多年，議員選舉連續三屆都是最高票，這是鄉親的託付，感謝鄉親的肯定跟栽培，今天被提名參加嘉義市長選戰，自己一定會勇敢承擔，她一向騎著一台摩托車去服務，許多鄉親都鼓勵她承擔，「真心做事不是口號，相信腳踏實地會是成功的關鍵」，自己一定會做最好的嘉義市桶箍，讓嘉義市更好，爭取更多福利跟建設。

唯一無黨籍政治素人林國漳則表示，站在這裡腦袋也一片空白，他是土生土長宜蘭人，這次參選當然家裡非常反對，太太更是極力反對，好不容易說服她。他表示，自己跟在地有非常非常深的連結，不是憑空而降的候選人，過去曾在宜蘭縣府各局處擔任過二、三十個以上的委員，包含環保、文化、民政、建設、廉政、勞工、衛生各類委員都擔任過，對政府組織運作、可能的缺失，都有相當程度的理解。

林國漳也提到，雖然自己不是民進黨員，也從來沒有加入過任何政黨，但他認同民進黨的本土理念，所以接受提名，未來也會加入民進黨，跟這些黨內前輩一起為台灣、宜蘭前途一起努力。

