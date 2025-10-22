民進黨提名王美惠參選嘉義市長　賴清德親披競選背帶

▲▼民進黨正式提名立委王美惠參選嘉義市長 。（圖／立委王美惠服務處提供）

記者翁伊森／嘉義報導

民進黨22日中執會後召開縣市長提名記者會，宣布台東、宜蘭、嘉義、台中四縣市的提名人選。民進黨主席賴清德親自為嘉義市長參選人王美惠繫上競選背帶，並帶領全場高喊口號，為團隊打氣，展現民進黨團結拚戰的氣勢。

今民進黨正式提名立法委員王美惠，參選2026年嘉義市長。王美惠表示，「感謝主席、感謝民進黨的信任，也感謝一路支持、陪伴我的嘉義鄉親。能代表民進黨出戰嘉義市長，是一份光榮，更是一份責任，我將以實際行動回報黨的託付與鄉親的期待。」

王美惠回顧自己的從政歷程，22年前懷抱理想、帶著熱情從助理做起，只簡單的想希望能替鄉親做些事情；後來參選市議員，四屆市議員任期中，她一步一腳印，腳踏實地服務地方，後三屆更以全市最高票當選；六年前，她再度投入立法委員選戰，連任兩屆並打破嘉義市立委得票數的紀錄，她積極爭取中央資源、推動嘉義建設，贏得鄉親信任與肯定。

王美惠指出，22年的歷練讓她更有信心，能肩負嘉義市持續發展的責任。王美惠強調「真心做事不是口號，腳踏實地會是成功的關鍵。」政治不只是把眼前的事情做好，更要為城市的長遠發展打下基礎。

王美惠說，嘉義市小而美、多元豐富，是養育她成長的地方。希望未來「王美惠」三個字，能成為嘉義市和鄉親們的驕傲。最後，王美惠再次感謝所有支持與陪伴她的人，感謝大家給予這個機會，讓她能承擔、為嘉義努力。