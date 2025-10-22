賴清德介紹2026四縣市候選人　坦言邀「無黨籍」的他費盡千辛萬苦

▲賴清德正式提名陳瑩為台東縣長候選人，林國漳為宜蘭縣長候選人，王美惠為嘉義市長候選人，何欣純為台中市長候選人。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（22日）召開中執會，會中討論「2026年台中市長、宜蘭縣長、台東縣長及嘉義市長提名候選人名單」提案，最終通過分別徵召何欣純、林國漳、陳瑩、王美惠，隨後召開提名記者會，黨主席賴清德一一介紹4位候選人，特別是律師林國漳，賴清德透露，林國漳律師是無黨籍，這幾十年來做許多公益，甚至創立車禍受難者關懷協會等等，提供幫助給需要的人，他對文化的重視不遺餘力，更是宜蘭縣政府廉政會委員，「這次邀請他選縣長，確實費盡千辛萬苦」。

賴清德說，台東縣有壯麗自然景觀、物產更是豐富，值得更好的發展、更好的縣長，這非陳瑩莫屬，她出身台東，五屆立委問政中，可以清楚感受到陳瑩不僅關心原住民權益、部落生活，爭取的台東建設更是不計其數，陳瑩心中有很好的藍圖，要把專業奉獻給台東縣民。

賴清德也提到，宜蘭是台灣民主聖地，從蔣渭水、郭雨新、林義雄等等一脈相傳，對台灣民主貢獻巨大，比較可惜，近年宜蘭縣長因案停職讓縣政停擺，未來中央會在宜蘭會有許多重大建設，下一位縣長一定要清廉勤政愛鄉土且專業，才有辦法傳承宜蘭光榮，帶動進一步發展。

賴清德透露，民進黨經多方尋才，特別找到林國漳律師，他是無黨籍、台北大學法律系、研究所畢業，當年他受到游錫堃號召，毅然決然離開台北回到故鄉，當時他婉拒游錫堃邀請進入縣政府服務，選擇在故鄉服務鄉親，沒有要到縣府當官，林國漳這幾十年來做許多公益，甚至創立車禍受難者關懷協會等等，提供幫助給需要的人，他對文化的重視也不遺餘力，更是宜蘭縣政府廉政會委員。這次邀請他選縣長，確實費盡千辛萬苦，一次又一次請他承擔，林國漳看到台灣當前處境，才終於說服他共同承擔。

賴清德表示，嘉義市非常重要，市民對立委王美惠非常熟悉，她從基層做起，從議員助理、3屆議員、2屆立委，不管什麼職務，常常在嘉義看到她騎在一台小綿羊上，有任何事情，嘉義市官員還沒到她就到了，當什麼都像里長，跟民眾緊緊結合在一起，她把嘉義市民當成家人，中執會徵召她參選嘉義市長，希望鄉親能全力支持她。

賴清德指出，2004年陳水扁前總統宣布台中三大建設，要讓台中變直轄市、建立科學園區、國際機場，可以看到台中市的進步，但還有很大空間發展，地理位置串連南北，台中市發展可以期待，特別徵召立委何欣純競選台中市長，自己擔任行政院長時，何欣純是立院黨團幹事長，除了有理想、問政專業，協調能力也非常好，深入每個議題核心，這正是台中市長需要的條件。

賴清德表示，台積電已經在台中動土，會在半導體產業佔領一席之地，未來中央也會繼續支持，除了科技產業發展前景可期，工機具產業也是發展重點，但現在遇到一些挑戰，這些都需要稱職台中市長接棒，交通建設更不用說，期待台中父老鄉親支持何欣純接任市長，讓她多年訓練跟經驗可以付諸實現、回報多年來栽培她的台中鄉親。