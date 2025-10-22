　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德介紹2026四縣市候選人　坦言邀「無黨籍」的他費盡千辛萬苦

▲▼民進黨於中執會後召開台東、宜蘭、嘉義、台中縣市長提名記者會，由主席賴清德正式提名陳瑩為台東縣長候選人，林國漳為宜蘭縣長候選人，王美惠為嘉義市長候選人，何欣純為台中市長候選人。（圖／記者湯興漢攝）

▲賴清德正式提名陳瑩為台東縣長候選人，林國漳為宜蘭縣長候選人，王美惠為嘉義市長候選人，何欣純為台中市長候選人。（圖／記者湯興漢攝）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（22日）召開中執會，會中討論「2026年台中市長、宜蘭縣長、台東縣長及嘉義市長提名候選人名單」提案，最終通過分別徵召何欣純、林國漳、陳瑩、王美惠，隨後召開提名記者會，黨主席賴清德一一介紹4位候選人，特別是律師林國漳，賴清德透露，林國漳律師是無黨籍，這幾十年來做許多公益，甚至創立車禍受難者關懷協會等等，提供幫助給需要的人，他對文化的重視不遺餘力，更是宜蘭縣政府廉政會委員，「這次邀請他選縣長，確實費盡千辛萬苦」。

賴清德說，台東縣有壯麗自然景觀、物產更是豐富，值得更好的發展、更好的縣長，這非陳瑩莫屬，她出身台東，五屆立委問政中，可以清楚感受到陳瑩不僅關心原住民權益、部落生活，爭取的台東建設更是不計其數，陳瑩心中有很好的藍圖，要把專業奉獻給台東縣民。

賴清德也提到，宜蘭是台灣民主聖地，從蔣渭水、郭雨新、林義雄等等一脈相傳，對台灣民主貢獻巨大，比較可惜，近年宜蘭縣長因案停職讓縣政停擺，未來中央會在宜蘭會有許多重大建設，下一位縣長一定要清廉勤政愛鄉土且專業，才有辦法傳承宜蘭光榮，帶動進一步發展。

賴清德透露，民進黨經多方尋才，特別找到林國漳律師，他是無黨籍、台北大學法律系、研究所畢業，當年他受到游錫堃號召，毅然決然離開台北回到故鄉，當時他婉拒游錫堃邀請進入縣政府服務，選擇在故鄉服務鄉親，沒有要到縣府當官，林國漳這幾十年來做許多公益，甚至創立車禍受難者關懷協會等等，提供幫助給需要的人，他對文化的重視也不遺餘力，更是宜蘭縣政府廉政會委員。這次邀請他選縣長，確實費盡千辛萬苦，一次又一次請他承擔，林國漳看到台灣當前處境，才終於說服他共同承擔。

賴清德表示，嘉義市非常重要，市民對立委王美惠非常熟悉，她從基層做起，從議員助理、3屆議員、2屆立委，不管什麼職務，常常在嘉義看到她騎在一台小綿羊上，有任何事情，嘉義市官員還沒到她就到了，當什麼都像里長，跟民眾緊緊結合在一起，她把嘉義市民當成家人，中執會徵召她參選嘉義市長，希望鄉親能全力支持她。

賴清德指出，2004年陳水扁前總統宣布台中三大建設，要讓台中變直轄市、建立科學園區、國際機場，可以看到台中市的進步，但還有很大空間發展，地理位置串連南北，台中市發展可以期待，特別徵召立委何欣純競選台中市長，自己擔任行政院長時，何欣純是立院黨團幹事長，除了有理想、問政專業，協調能力也非常好，深入每個議題核心，這正是台中市長需要的條件。

賴清德表示，台積電已經在台中動土，會在半導體產業佔領一席之地，未來中央也會繼續支持，除了科技產業發展前景可期，工機具產業也是發展重點，但現在遇到一些挑戰，這些都需要稱職台中市長接棒，交通建設更不用說，期待台中父老鄉親支持何欣純接任市長，讓她多年訓練跟經驗可以付諸實現、回報多年來栽培她的台中鄉親。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 6184 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台中「整片鷹架」蓋下來！　倒塌瞬間曝
堤頂大道嚴重車禍！多元計程車180度打轉　30歲女拋飛慘死
普發現金新措施！　央行推「數位金流平台」11月幫領錢
小煜泛淚把獎獻給大兒子！　認「2歲兒是特殊兒」
閃兵案連環爆「竟是因王大陸耍笨」　她曝始末：台灣寶藏
快訊／2縣市山區明天仍達停班課標準　最新雨量預測曝
睽違24年！央行鬆口紙鈔改版　2年半後發行
痛罵一頓「詐騙集團」會被報復！　恐怖手法曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

Cheap批：國民黨最大的未爆彈就是趙少康　感覺像綠營的側翼

新北急稽查107家養豬場！　市府成立應變小組：全面禁餵廚餘

賴清德介紹2026四縣市候選人　坦言邀「無黨籍」的他費盡千辛萬苦

新壽沒戲了？北市府24日拿出「秘密基地」　議員證實：輝達已看過

遭批刪防疫宣傳預算釀豬瘟破口　國民黨團：造謠一張嘴闢謠跑斷腿

「活豬現在卡在路上、拍賣場」待協助　藍委：禁用廚餘養豬防豬瘟

國人別恐慌！非洲豬瘟現蹤　卓榮泰提加強措施：徹底執行不得放鬆

季麟連接副主席後恢復黃復興黨部？　國民黨：年輕化已獲肯定

執意參選彰化縣長遭正國會除名　邱建富喊話民進黨：真民意才會贏

台北雨彈狂炸仍正常上班　王世堅曝蔣萬安考量：有一點政治判斷

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

修杰楷、陳柏霖、ENERGY全認了　閃兵風暴炸到金鐘血流成河　王大陸害團滅？「藝人閃兵就該死」

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

裝高血壓閃兵！　修杰楷、書偉各50萬交保

涉閃兵50萬交保！陳柏霖微笑致謝：讓我面對取巧荒謬的選擇

Cheap批：國民黨最大的未爆彈就是趙少康　感覺像綠營的側翼

新北急稽查107家養豬場！　市府成立應變小組：全面禁餵廚餘

賴清德介紹2026四縣市候選人　坦言邀「無黨籍」的他費盡千辛萬苦

新壽沒戲了？北市府24日拿出「秘密基地」　議員證實：輝達已看過

遭批刪防疫宣傳預算釀豬瘟破口　國民黨團：造謠一張嘴闢謠跑斷腿

「活豬現在卡在路上、拍賣場」待協助　藍委：禁用廚餘養豬防豬瘟

國人別恐慌！非洲豬瘟現蹤　卓榮泰提加強措施：徹底執行不得放鬆

季麟連接副主席後恢復黃復興黨部？　國民黨：年輕化已獲肯定

執意參選彰化縣長遭正國會除名　邱建富喊話民進黨：真民意才會贏

台北雨彈狂炸仍正常上班　王世堅曝蔣萬安考量：有一點政治判斷

台東部落食尚X四葉國際攜手合作　激盪部落料理新能量

低壓明遠離仍留水氣「宜花雨變大」　光復連假北東濕涼

陸銀樓連夜降價！　專家分析：黃金1年「漲幅超50%」非常不正常

從酪梨果園走向職涯舞台　偏鄉就業專車開進大內帶青年看見新可能

泓德能源與美商合作布局亞太電力交易市場　首站澳洲、2026年進軍日本

《化外之醫》拍一半…巧遇大甲媽繞境　連炳發、楊一展鑽轎底奪金

今年3度稽查都過關！養豬場仍染豬瘟　中市府：全力追查流向

風神+東北季風共伴！石門水庫4天挹注6500萬噸　排砂道開啟放水

「挖土機超人」今家祭　總統頒褒揚令「謝謝他為台灣所做的一切」

鄭麗文兩岸論述受矚　趙春山：別忘了賴清德還當權

【新堰塞湖畫面曝】位於馬太鞍溪下游800公尺！ 施工人員、住戶撤離

政治熱門新聞

陸軍斗煥坪上校旅長外遇屬實　六軍團：記過兩次以正綱紀

快訊／鄭麗文首波人事出爐！　李乾龍回鍋接副主席兼秘書長

旅宿禁令再擴大！礦泉水也管制　綠委反對一刀切：成本轉嫁消費者

曝閃兵早知情　劉世芳：接到地方政府通知後沒正確回覆才會被移送

賴清德：非洲豬瘟非人畜共通傳染病　農業部次長已進駐台中

板南線今早抵忠孝復興前突「碰」巨響　600乘客受影響換車搭

即／北北基桃停班課？謝國樑：20：00宣布

112年役男免役率達16%　劉世芳指「不可能」：未來體檢要看健保紀錄

2028盧秀燕難定於一尊？鄭麗文回應

曝這些役男體位標準擬更改　內政部：BMI加嚴、高血壓強制住院檢查

快訊／新北：基北北桃共識　明上班上課

凌濤隔8年升格2寶爸！　「謝謝太太18年來的陪伴與支持」

馬太鞍溪新堰塞湖晚間溢流淹過便道　水道疏濬有成未釀災情

曝台中非洲豬瘟爆發到採檢「空白10日」　卓冠廷：市府在搞什麼？

更多熱門

相關新聞

睽違24年！央行鬆口紙鈔改版　2年半後發行

睽違24年！央行鬆口紙鈔改版　2年半後發行

總統賴清德敲碗「12強冠軍隊印上紙鈔」有望成行！央行今（22）日揭露，新台幣紙鈔24年，將啟動新台幣鈔券改版程序，最快2年半後正式發行。

遭正國會除名　邱建富喊話：真民意才會贏

遭正國會除名　邱建富喊話：真民意才會贏

台北雨彈狂炸仍正常上班　王世堅曝蔣萬安考量：有一點政治判斷

台北雨彈狂炸仍正常上班　王世堅曝蔣萬安考量：有一點政治判斷

鄭麗文當選黨主席抱怨賴清德只送一盆花　王世堅：心意最重要嘛！

鄭麗文當選黨主席抱怨賴清德只送一盆花　王世堅：心意最重要嘛！

民進黨通過2026四縣市長提名　賴清德：好的地方政治才有成功國家政治

民進黨通過2026四縣市長提名　賴清德：好的地方政治才有成功國家政治

關鍵字：

民進黨賴清德候選人宜蘭縣台中市台東縣嘉義市林國漳何欣純陳瑩王美惠

讀者迴響

熱門新聞

快訊／今起全國豬隻禁宰禁運5天！疑非洲豬瘟養豬場195隻全撲殺

日排球王子高橋藍爆偷吃AV女神河北彩伽！

快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

快訊／坤達認罪了！「偽造高血壓」閃兵

小S全家包場大安區餐廳！

坤達涉閃兵「KID經典表情」被瘋傳！　結巴轉頭求救

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

坤達閃兵恐影響工作！吳宗憲鬆口《玩很大》未來動向　

早和經紀人討論閃兵！坤達沒自首慘被拘提上銬

她搭船鞋子驚見精液　軍人坦承：我射的

快訊／非洲豬瘟入侵台灣！台中首現疑似案例　邊境嚴守7年破防

安心亞親揭和阿Ken真實關係

表面溫和實則非常固執三大星座！

快訊／坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

蔣萬安臉書清晨遭灌爆　上班族轟「淹水怎麼出門」

更多

最夯影音

更多
三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面