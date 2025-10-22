　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台中市非洲豬瘟採樣延宕甩鍋獸醫？　綠轟不道德：市府做了什麼

▲▼民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜今日下午召開「全力防堵非洲豬瘟 中央地方落實分工」記者會。（圖／記者陳煥丞攝）

▲民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜今日下午召開「全力防堵非洲豬瘟 中央地方落實分工」記者會。（圖／記者陳煥丞攝，下同）

記者詹詠淇／台北報導

台中市梧棲養豬場傳出非洲豬瘟案例，引起社會關注，農業部今（22日）上午宣布即起全國豬隻禁運禁宰5天，以圍堵疫病流竄，立法院民進黨團下午召開記者會還原時序，指10月10日該案場就傳出有豬隻死亡，中市府14日前往訪視卻未採樣，20日已累計死亡117頭豬隻，民進黨團書記長陳培瑜呼籲台中市長盧秀燕出面說明，台中在這段時間到底做了什麼？請中市府要有肩膀承擔，扛起該負的責任，她也批評，台中在面對外界質疑，如果只把責任推給獸醫師，非常不負責也不道德。

民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜下午召開「全力防堵非洲豬瘟 中央地方落實分工」記者會。陳培瑜表示，今早行政院、農業部已跨部會召開會議，到目前為止會議也都持續進行中。最重要的是，中央已經緊急成立前進應變所，直接指派農業部次長杜文珍親自指揮，即時向國人報告，同時在第一線面對跟收集所有現場的困境，「這個是中央最積極而且最快速的因應」。

陳培瑜進一步指出，中央也進行產銷調節、穩定市場價格，並將全國豬隻禁運、禁宰5天，也啟動全國養豬場防疫調查，以及肉品市場全面清消，在防疫破口出現的當下，希望大家一起努力，不要造謠噴口水。

至於台中市政府在這過程出了什麼問題？陳培瑜說，這次非洲豬瘟案場是台中，10月10日養豬場豬隻出現死亡，10月14日中市府前往訪視，但並未採樣，她要拜託中市府說清楚，為什麼沒有採樣？是認為死亡豬隻還不足以需要採樣，還是認為他們的病徵不需要採樣？有沒有可能是市府相關人員的疏失？請中市府出來說清楚。到了10月20日累計死亡117頭豬隻後，中市府才採樣送檢中央，而該案場也才300頭豬，已經50%的死亡量了。10月21日，中央收到檢體並檢驗陽性，10月22日中央成立前進應變所進駐台中。

陳培瑜強調，中央在收到檢體後，不到12小時就完成檢驗，並立刻成立前進應變所，「中央沒有任何推拖」，收到消息第一時間就積極協助地方政府，但請中市府、市長不要忘記，「你們必須要負的責任，不是中央到地方去幫助，你們就沒事」，所以今天主題才叫「中央地方落實分工」，到底什麼事該中央做，什麼事要地方積極主動處理，請中市府要有肩膀承擔，扛起你該負的責任。

針對台中農業局長表示，當時獸醫跟中市府的人員到現場，認為沒有典型豬瘟症狀，才沒有採檢。陳培瑜表示，她不知道中市府把責任推到獸醫身上的做法對嗎？10月10日至22日這13天，中市府到底做了什麼？請盧秀燕出來回答，如果只把責任推給獸醫師，非常不負責，也沒有道德、政治道德。

陳培瑜指出，如果中市府決定擺爛、甩鍋、丟包給中央，不只台中市民，相信全國人民都在看，這件事不只影響到出口，很多地方小吃可能明天就沒東西賣了，這些都影響到相關產值、人民的生活，「請問中市府不用負責嗎？」最簡單的負責方式就是告訴大家，10月10日至22日這13天，台中市政府做了什麼？

▲▼民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜今日下午召開「全力防堵非洲豬瘟 中央地方落實分工」記者會。（圖／記者陳煥丞攝）

鍾佳濱指出，台灣已經沒有200頭以下的養豬場了，500頭左右或以下都是小型養豬場，而國人目前所使用的豬肉，只有約5%來自這種小型養豬場，台灣大部分都是3000至5000頭規模的養豬場，這種規模的養豬場1天只要有1頭以上的斃死豬，都是很可怕、很大的事情；而一個約300頭豬的養豬場已經有117頭病死豬了，中市府動保處才決定採樣請中央化驗，這樣的數字呈現，不一定要到養豬專業者，有點常識都能理解過程哪裡不尋常。

鍾佳濱也說，廚餘養豬並非一朝一夕，早在2019年就研議過如何防堵非洲豬瘟入侵，且目前國內使用廚餘飼養的豬隻不到供應量5%，且經農業部要求，這些廚餘必須經過「高溫集中蒸煮」，才能分發使用，進行了這麼久也沒發生問題，到底目前案例跟該養豬場使用廚餘餵養是否有關聯，仍要透過疫調來了解。

至於在完成疫調前，中央分工該如何落實？鍾佳濱說，全面禁運、禁宰，傳統市場就沒有豬肉可賣，攤販也會只剩一半，形同5天無法做生意，而輔導傳統市場攤販因應衝擊就是屬於地方政府的權責。此外，針對營養午餐的需求，中央已調度、釋出冷凍肉品，地方的職責就是確保肉品能優先供應給校園營養午餐，並進行營養午餐廚餘去化處理。

鍾佳濱也強調，非洲豬瘟最主要的途徑仍然是境外攜帶豬肉製品，再流入廚餘系統後未有充分處理才會導致非洲豬瘟傳染；因此強化邊境檢疫、擴大郵包篩檢，全面防堵境外攜帶肉製品，應疫調完善後再來究責，現階段應全力共同防堵，再次呼籲國人勿恐慌，非洲豬瘟不傳人。

▲▼民進黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜今日下午召開「全力防堵非洲豬瘟 中央地方落實分工」記者會。（圖／記者陳煥丞攝）

10/21 全台詐欺最新數據

非洲豬瘟疫情爆發　嘉義縣府啟動2千萬防疫計畫

台中市22日爆發首例非洲豬瘟（ASF）疑似案例，嘉義縣政府迅速召開非洲豬瘟災害應變中心會議，並立即啟動全面防疫措施。嘉義縣「超前部署」，已建構完善的防疫體系，並投入逾2,000萬元設立防疫物資儲備中心，確保能在疫情爆發時迅速調配資源。目前，防疫物資儲備中心已全面運作，將與中央政府及養豬業者緊密合作，全力防範疫情蔓延，保障豬隻健康與民生安全。

即／非洲豬瘟爆發　中檢分案調查

忙著打鼓？　綠委轟非洲豬瘟台中推拖拉釀大禍

食藥署：用「病、斃死豬肉」最重可罰2億

非洲豬瘟入侵警戒升　雲縣調整校園營養午餐

非洲豬瘟台中盧秀燕鍾佳濱陳培瑜

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

