風神+東北季風共伴！石門水庫4天挹注6500萬噸　排砂道開啟放水

▲石門水庫上游這幾天受到風神颱風及東北季風共伴效應影響，集水區降下可觀雨勢，水庫水位已逼近滿水位。（圖／北水分署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

受到風神颱風及東北季風共伴效應影響下，石門水庫自10/18日起即開始降雨，集水區雨勢十分明顯，截至今（22）日下午2時止，累計已降下約220毫米雨量，預估將為石門水庫帶來6500萬噸量。北區分署表示，為確保水庫安全，昨晚8時許開啟排砂隧道以每秒380立方公尺放水，後續將視降雨狀況調整操作方式。

▲石門水庫上游這幾天受到風神颱風及東北季風共伴效應影響，集水區降下可觀雨勢，分署開啟排砂隧道放水。（圖／北水分署提供）

北區分署指出，石門水庫原本對於水資源維持高水位操作，因集水區降雨量可觀，為確保水庫安全，自昨晚8時即開啓排砂隧道放水。截至今天下午2時為止，石門水庫水位為243.68公尺，蓄水量約為1.94億公噸，蓄水率為94.5%，接近滿水位。

因水庫入流量仍達每秒356立方公尺，現採永久河道放水路、發電鋼管及排砂隧道操作調節放水每秒380立方公尺，水位穩定安全控制中。後續將視降雨狀況調整操作方式，但預估降雨量不會再大幅提升，故操作溢洪放水機率甚低。

▲北區分署開啟排砂隧道放水，以調整水庫水位。（圖／北水分署提供）

北水分署強調，目前轄區各類用水持續穩定供應，分署將以蓄滿水庫為目標操作，尤其今年桃園地區二期作正進入抽穗期，此波降雨正好挹注農作大量用水需求，對農民而言實屬好消息。分署仍呼籲民眾注意安全，提醒避免進入河道，以確保生命財產安全。