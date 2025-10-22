　
生活

風神+東北季風共伴！石門水庫4天挹注6500萬噸　排砂道開啟放水

▲石門水庫上游這幾天受到風神颱風及東北季風共犯效應影響，集水區降下可觀雨勢，水庫水位已逼近滿水位。（圖／北水分署提供）

▲石門水庫上游這幾天受到風神颱風及東北季風共伴效應影響，集水區降下可觀雨勢，水庫水位已逼近滿水位。（圖／北水分署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

受到風神颱風及東北季風共伴效應影響下，石門水庫自10/18日起即開始降雨，集水區雨勢十分明顯，截至今（22）日下午2時止，累計已降下約220毫米雨量，預估將為石門水庫帶來6500萬噸量。北區分署表示，為確保水庫安全，昨晚8時許開啟排砂隧道以每秒380立方公尺放水，後續將視降雨狀況調整操作方式。

▲石門水庫上游這幾天受到風神颱風及東北季風共犯效應影響，集水區降下可觀雨勢，分署開啟排砂隧道放水。（圖／北水分署提供）

▲石門水庫上游這幾天受到風神颱風及東北季風共伴效應影響，集水區降下可觀雨勢，分署開啟排砂隧道放水。（圖／北水分署提供）

北區分署指出，石門水庫原本對於水資源維持高水位操作，因集水區降雨量可觀，為確保水庫安全，自昨晚8時即開啓排砂隧道放水。截至今天下午2時為止，石門水庫水位為243.68公尺，蓄水量約為1.94億公噸，蓄水率為94.5%，接近滿水位。

因水庫入流量仍達每秒356立方公尺，現採永久河道放水路、發電鋼管及排砂隧道操作調節放水每秒380立方公尺，水位穩定安全控制中。後續將視降雨狀況調整操作方式，但預估降雨量不會再大幅提升，故操作溢洪放水機率甚低。

▲北區分署開啟排砂隧道放水，以調整水庫水位。（圖／北水分署提供）

▲北區分署開啟排砂隧道放水，以調整水庫水位。（圖／北水分署提供）

北水分署強調，目前轄區各類用水持續穩定供應，分署將以蓄滿水庫為目標操作，尤其今年桃園地區二期作正進入抽穗期，此波降雨正好挹注農作大量用水需求，對農民而言實屬好消息。分署仍呼籲民眾注意安全，提醒避免進入河道，以確保生命財產安全。

豪大雨進帳！石門水庫逼近滿庫　

豪大雨進帳！石門水庫逼近滿庫　

中央氣象署12日發布桃園市14縣市豪大雨特報，桃園地區昨晚出現狂風暴雨，市民形容有如「颱風來襲」！北水分署13日表示，石門水庫集水區因滂沱雨勢，帶來充沛雨量，入流量持續上升，石門水庫水位今日逼近245公尺滿水位，供應桃竹農灌及產業、民生用水樂觀。

石門水庫開啟排砂隧道放水集水區降雨6500萬公噸

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

