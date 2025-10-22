收假當天變造診斷證明請假　陸軍二一砲指部士兵下場曝

▲陳男去年3月休假收假時透過LINE向班長謊稱發燒感冒，還以修圖軟體修改診斷證明日期取信班長。（資料照／翻攝自Googlemap）

記者沈繼昌／桃園報導

在陸軍二一砲指部服役的桃園市陳姓士兵，去年3月間連休3天假，卻於收假當天以通訊軟體LINE向吳姓班長謊稱發燒感冒，還以修圖軟體修改某診所取得之診斷證明日期以取信班長，以免除衛哨兵職役，事後被查出有異，陳亦坦承為假，於同日晚間返回部隊；桃園地院審理時，陳男坦承犯行不諱，法官審結依意圖免除職役偽為疾病未遂罪，判處有期徒刑6月，還可上訴。陳姓士兵已於去年4月下旬退役。

檢警調查，25歲的陳姓男子為義務姓士兵，去年初在陸軍二一砲指部服役為期4個月役期義務性士兵，去年3月8日12時許起至10日晚間8時30分休假3天，因不欲返回營區，意圖免除衛哨兵職役，於10日晚間6時30分許，以LINE通訊軟體向營區留守之吳姓班長謊稱有發燒、流鼻水等症狀，還委請不詳身分之人以手機內修圖軟體，修改同年1月21日前往某診所就醫取得之診斷證明書，將「應診日期」及「開具証明日期」，由「1月21日」偽造為「3月10日」後，傳送於陳之手機內，再由陳姓士兵將變造之診斷證明截圖照片傳送給吳姓班長，欲以此詐稱感冒欲免為職役，足以損害部隊管理士兵請假管理及診所對診斷證明書內容之正確性。

後來，連上長官檢視診斷證明書內容察覺有異，遂向陳姓士兵提供之診斷證明書照片質疑為假造，陳姓士兵才坦承上情，並依連上長官要求於同日晚間10時30分許返回部隊而未遂，事後部隊長官仍依規定報請桃園憲兵隊偵辦；桃園地檢署複訊後依意圖免除職役而詐為疾病未遂罪嫌提起公訴，並建請法院從重量刑。

桃園地院審理時，陳男坦承犯行，法官審酌被告行為時係現役軍人，未能遵守軍紀，意圖免除職役，持變造診斷證明書之電磁紀錄向部隊請假，影響國軍戰力之整備，惟念被告於行為當日即坦承犯行並返回部隊，且於偵查、院方準備及審判程序均坦承犯行，態度尚佳。審結依意圖免除職役偽為疾病未遂罪，判處有期徒刑6月，還可上訴。