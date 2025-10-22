　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

收假當天變造診斷證明請假　陸軍二一砲指部士兵下場曝

▲在陸軍21砲指部服役的陳姓男子，去年3月休假收假時透過LINE向班長謊稱發燒感冒，還以修圖軟體修改診斷證明日期取信班長，事後被查出有異，陳亦坦承為假，於同日晚間返回部隊。（資料照／翻攝自Googlemap）

▲陳男去年3月休假收假時透過LINE向班長謊稱發燒感冒，還以修圖軟體修改診斷證明日期取信班長。（資料照／翻攝自Googlemap）

記者沈繼昌／桃園報導

在陸軍二一砲指部服役的桃園市陳姓士兵，去年3月間連休3天假，卻於收假當天以通訊軟體LINE向吳姓班長謊稱發燒感冒，還以修圖軟體修改某診所取得之診斷證明日期以取信班長，以免除衛哨兵職役，事後被查出有異，陳亦坦承為假，於同日晚間返回部隊；桃園地院審理時，陳男坦承犯行不諱，法官審結依意圖免除職役偽為疾病未遂罪，判處有期徒刑6月，還可上訴。陳姓士兵已於去年4月下旬退役。

檢警調查，25歲的陳姓男子為義務姓士兵，去年初在陸軍二一砲指部服役為期4個月役期義務性士兵，去年3月8日12時許起至10日晚間8時30分休假3天，因不欲返回營區，意圖免除衛哨兵職役，於10日晚間6時30分許，以LINE通訊軟體向營區留守之吳姓班長謊稱有發燒、流鼻水等症狀，還委請不詳身分之人以手機內修圖軟體，修改同年1月21日前往某診所就醫取得之診斷證明書，將「應診日期」及「開具証明日期」，由「1月21日」偽造為「3月10日」後，傳送於陳之手機內，再由陳姓士兵將變造之診斷證明截圖照片傳送給吳姓班長，欲以此詐稱感冒欲免為職役，足以損害部隊管理士兵請假管理及診所對診斷證明書內容之正確性。

後來，連上長官檢視診斷證明書內容察覺有異，遂向陳姓士兵提供之診斷證明書照片質疑為假造，陳姓士兵才坦承上情，並依連上長官要求於同日晚間10時30分許返回部隊而未遂，事後部隊長官仍依規定報請桃園憲兵隊偵辦；桃園地檢署複訊後依意圖免除職役而詐為疾病未遂罪嫌提起公訴，並建請法院從重量刑。

桃園地院審理時，陳男坦承犯行，法官審酌被告行為時係現役軍人，未能遵守軍紀，意圖免除職役，持變造診斷證明書之電磁紀錄向部隊請假，影響國軍戰力之整備，惟念被告於行為當日即坦承犯行並返回部隊，且於偵查、院方準備及審判程序均坦承犯行，態度尚佳。審結依意圖免除職役偽為疾病未遂罪，判處有期徒刑6月，還可上訴。

 【更多新聞】

持菜刀猛砍友人頭胸「大量出血」　狠男辯「沒殺人意圖」下場曝

桃園警「AI巡防系統」推出車手提領熱點示警　精準預警打詐

竹聯幫MV「玩槍吸毒」樣樣來　桃警強勢查辦壓制黑幫氣焰

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 6184 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
排球王子爆偷吃！　小三竟是AV女神河北彩伽
快訊／彰化縣長緊急下令：熟廚餘全送焚化爐
男星閃兵偽造高血壓！痛苦過程曝光　醫嘆：恐回不來
快訊／坤達道歉：不好意思讓很多人失望
坤達閃兵！吳宗憲鬆口《玩很大》隊長暫代人選
快訊／坤達50萬交保！
役男體位標準擬更改！　內政部：BMI加嚴、高血壓強制住院
快訊／緊急撲殺195隻豬　清空畫面曝光
敲碗成功！　江蕙演唱會「確定加場」
豪雨狂炸！汐止康寧街邊坡「坍塌範圍擴大」　住戶緊急撤離

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

撿到大禮包！新北女拒繳54萬欠費　中百萬樂透先衝士林分署

棍棒狂K狠戳！旗山碗粿名店爆虐貓...慘遭蛋洗　3小貓現況曝

消毒畫面曝！台中梧棲爆非洲豬瘟　防疫人員養豬場、街道噴藥劑

快訊／坤達涉閃兵50萬交保！雙手合十道歉：不好意思讓很多人失望

「想吃免費牢飯」搶警棍　酒醉男下場曝光

快訊／坤達承認花錢閃兵！　50萬交保

快訊／台中爆非洲豬瘟「緊急撲殺195隻」　養豬場清空畫面曝光

快訊／台東死亡車禍！76歲女過馬路被撞飛30m　送醫傷重不治

「全台最難掛號的醫師」竟可加LINE問診？骨科名醫呂紹睿澄清了

醉不應該瞬間曝！三峽貨車打滑「掃堂腿」甩1圈　11輛汽機車遭殃

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

修杰楷、陳柏霖、ENERGY全認了　閃兵風暴炸到金鐘血流成河　王大陸害團滅？「藝人閃兵就該死」

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

裝高血壓閃兵！　修杰楷、書偉各50萬交保

涉閃兵50萬交保！陳柏霖微笑致謝：讓我面對取巧荒謬的選擇

撿到大禮包！新北女拒繳54萬欠費　中百萬樂透先衝士林分署

棍棒狂K狠戳！旗山碗粿名店爆虐貓...慘遭蛋洗　3小貓現況曝

消毒畫面曝！台中梧棲爆非洲豬瘟　防疫人員養豬場、街道噴藥劑

快訊／坤達涉閃兵50萬交保！雙手合十道歉：不好意思讓很多人失望

「想吃免費牢飯」搶警棍　酒醉男下場曝光

快訊／坤達承認花錢閃兵！　50萬交保

快訊／台中爆非洲豬瘟「緊急撲殺195隻」　養豬場清空畫面曝光

快訊／台東死亡車禍！76歲女過馬路被撞飛30m　送醫傷重不治

「全台最難掛號的醫師」竟可加LINE問診？骨科名醫呂紹睿澄清了

醉不應該瞬間曝！三峽貨車打滑「掃堂腿」甩1圈　11輛汽機車遭殃

性侵17歲少女「惡狼竟判無罪」　義法官：受害者不是處女

日排球王子高橋藍爆「偷吃AV女神河北彩伽」！　背著爆乳網紅女友開房間

撿到大禮包！新北女拒繳54萬欠費　中百萬樂透先衝士林分署

城揚每坪200萬卡位美術館精華地　自曝「10年內不蓋住宅」

平溪線路基流失100公尺「鐵軌懸空」　台鐵：邊坡還在滑動

騙好友赴柬埔寨簽約！韓男「勾結詐騙集團」淪豬仔　一審重判10年

「明道條款」催眾偶像入伍　陸軍儀隊魔鬼操練甩閃兵

韓國偶像「再紅也不敢閃兵」！嚴重到人生全毀　她揭真實2案例超慘代價

藝人偽造病歷閃兵　劉世芳認「有特定不肖醫師」：地檢署偵辦中

日本爆今季首例「高病原性」禽流感！　北海道撲殺46萬隻雞

【黃子佼認了！】親口證實「與孟耿如離婚」　當庭求輕判：要給扶養費

社會熱門新聞

坤達涉閃兵「KID經典表情」被瘋傳！　結巴轉頭求救

快訊／坤達認罪了！「偽造高血壓」閃兵

她搭船鞋子驚見精液　軍人坦承：我射的

快訊／坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

早和經紀人討論閃兵！坤達沒自首慘被拘提上銬

連千毅「小四」成生技董座情婦　掏空6億

坤達清晨5:30返台　檢警準備拘提！

Energy全員都閃兵？　Toro親曝真相

藝人閃兵小隊全上銬「涉性侵龔益霆不用」　律師解釋了

即／土石砸進家裡　北市緊急疏散住戶

賈靜雯曝「修杰楷在孩子面前上銬」　警方澄清了

坤達認「氣胸痊癒」怕當兵　找神秘人牽線閃兵

閃兵連環爆「再鎖定92人」　顧立雄：大部分都假冒高血壓

女縮胃腦病變癱床　醫：她住院還吃麥當勞

更多熱門

相關新聞

空服員工會號召1026穿白衣路跑哀悼　訴求請假無罪

空服員工會號召1026穿白衣路跑哀悼　訴求請假無罪

長榮空服員抱病執勤、返台就醫後病逝，雖長榮航空公開致歉並提出精進方案，不過桃園市空服員職業工會今(21日)表示，將號召大家穿著白衣並貼上「空服員請假無罪」標語，參與10月26日長榮航空馬拉松活動，工會將遞交陳情書和白色玫瑰給董總，以溫柔方式表達哀悼與訴求，不會影響賽事和跑者。

長榮空服員病逝　民航局下令落實健康異常通報、檢討請假機制

長榮空服員病逝　民航局下令落實健康異常通報、檢討請假機制

去柬埔寨換穿一雙「鞋」　他被判關8年

去柬埔寨換穿一雙「鞋」　他被判關8年

空服員請假會被扣分　長榮喊「不是懲處」：屬獎勵機制

空服員請假會被扣分　長榮喊「不是懲處」：屬獎勵機制

快訊／空服員猝逝　長榮航總經理率高階主管鞠躬道歉

快訊／空服員猝逝　長榮航總經理率高階主管鞠躬道歉

關鍵字：

二一砲指部義務姓士兵偽造診斷證明請假桃園地院

讀者迴響

熱門新聞

快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

快訊／今起全國豬隻禁宰禁運5天！疑非洲豬瘟養豬場195隻全撲殺

坤達涉閃兵「KID經典表情」被瘋傳！　結巴轉頭求救

快訊／坤達認罪了！「偽造高血壓」閃兵

小S全家包場大安區餐廳！

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

她搭船鞋子驚見精液　軍人坦承：我射的

快訊／非洲豬瘟入侵台灣！台中首現疑似案例　邊境嚴守7年破防

快訊／坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

安心亞親揭和阿Ken真實關係

早和經紀人討論閃兵！坤達沒自首慘被拘提上銬

蔣萬安臉書清晨遭灌爆　上班族轟「淹水怎麼出門」

連千毅「小四」成生技董座情婦　掏空6億

坤達清晨5:30返台　檢警準備拘提！

Energy全員都閃兵？　Toro親曝真相

更多

最夯影音

更多
醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面