全台唯一！石門水庫媽祖水上遶境暨開漳聖王慶典登場

▲石門水庫媽祖水上遶境暨開漳聖王慶典熱鬧舉行。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政2日出席於大溪區阿姆坪遊艇碼頭，舉辦的「石門水庫媽祖遊湖繞境祈福暨愛護水資源宣導活動」表示，百吉復興宮開漳聖王遶境歷史悠久，石門水庫建設前即有陸上遶境活動，隨著水庫蓄水，信眾改以船舶繞行水庫，融合開漳聖王、媽祖與土地公的信仰，成為臺灣唯一水上遶境。

市府也致力保存與推廣此項傳統，將「大溪百吉復興宮開漳聖王慶典暨石門水庫媽祖水上遶境」指定為市定民俗，期許讓水上遶境成為桃園宗教文化的亮點之一，將此項傳統發揚光大。

今（114）年百吉復興宮開漳聖王慶典水上媽祖遶境，共有43尊神像、40艘船參與，張市長於活動中親自頒發市定無形文化資產證書予「復興宮管理委員會」及「桃園市渡船遊艇商業同業公會」，認定其為保存者，並與百吉復興宮主委大邱焯勳點燃起馬炮，恭送復興宮開漳聖王、媽祖、福德正神及來自各友宮的神尊登船遶境，也祝福前來參與的信眾將滿滿福氣帶回家。

副市長蘇俊賓今日也來到現場登上薑母島恭候各神尊上島祭祀祈福，並隨同開漳聖王及媽祖返回阿姆坪圓滿完成今日的水上遶境。蘇副市長表示，百吉復興宮水上媽祖遶境活動是繼「大溪普濟堂關聖帝君慶典」及「竹圍福海宮飛輦轎、過金火」後桃園市第三個市定民俗。

這項傳統不只是桃園的寶藏，更是臺灣的寶藏。今年的遶境活動吸引40艘遊艇及漁船參與，規模一年比一年盛大，尤其今日很高興能看見許多青少年及兒童參與，顯見在地居民、宮廟管委會及協力單位努力向下傳承，讓這份文化寶藏能繼續深入我們的下一代。

經濟部水利署北區水資源分署長江明郎則提到，石門水庫今年蓄水率達81％，較去年50％大幅提升，適合舉辦遶境活動，而作為水庫的管理單位，會全力支持並期盼這項傳統文化能延續百年，持續為地方祈福，帶來風調雨順、國泰民安。

大溪區公所說明，百吉復興宮與桃園市渡船遊艇商業同業公會每年舉辦全臺唯一的水上媽祖遶境，獲市府正式公告登錄為本市民俗。今年文化局與大溪木藝生態博物館合作，透過講座介紹大溪復興宮的歷史發展，並舉辦神童太子藝陣體驗、官將臉譜彩繪等文化活動，讓民眾深入感受傳統民俗的魅力，持續推廣這項珍貴的文化資產。

包括市議員李柏坊、經濟部水利署北區水資源分署長江明郎、市府民政局副局長藍品畯、文化局專門委員魏淑真、大溪區長徐景揚、大溪百吉復興宮主委邱焯勳、桃園市渡船遊艇商業同業公會理事長張德傑等均一同出席。