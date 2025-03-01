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媽祖水上遶境遊石門水庫祈福3／2登場　200張搭船券免費送

▲媽祖水上遶境遊湖

▲媽祖水上遶境遊石門水庫，已正式登錄為桃園市民俗活動。（資料照／北水分署提供）

記者楊淑媛／桃園報導

石門水庫年度盛事「媽祖遊湖遶境祈福活動」，於3/2日舉行。北水分署配合活動，舉辦水資源保育宣導指出，當天活動於上午7時在石門水庫阿姆坪碼頭舉行祭祀儀式，主辦單位於阿姆坪碼頭發放水上遶境活動200張免費搭船券，以及至3月底止的搭船百元折價券，歡迎民眾共襄盛舉，感受結合信仰與自然景觀的獨特文化體驗。

▲媽祖水上遶境遊湖

▲媽祖水上遶境遊石門水庫。（資料照／北水分署提供）

北水分署指出，此項活動不僅延續當地歷史悠久的迎媽祖傳統，也提供民眾親身體驗台灣少見的水上遶境儀式，預計將有約40艘船舶組成壯觀船隊與媽祖同行，祈求風調雨順、國泰民安。

▲媽祖水上遶境遊湖

媽祖信仰在台灣深植人心，石門水庫所在地阿姆坪地區，早在水庫興建前每年農曆2月3日即有迎媽祖遶境的風俗，現遶境活動與當地復興宮開漳聖王聖誕慶典共同舉行。石門水庫於民國53年完工後，乘船遊湖成為熱門旅遊活動，遊艇業者遂將陸上遶境轉化為水上祈福，發展出獨特的在地水文化。

今(114)年桃園市政府將「大溪百吉復興宮開漳聖王慶典暨石門水庫媽祖水上遶境」正式登錄為桃園市民俗活動，並指定「復興宮管理委員會」及「桃園市渡船遊艇商業同業公會」為保存者，使其成為桃園市第三個公告的直轄市民俗活動。

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