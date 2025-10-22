　
社會 社會焦點 保障人權

查扣詐團的麥拉倫、特斯拉+黃金條塊　桃園分署11/4拍賣

記者沈繼昌／桃園報導

法務部執行署桃園分署受桃園地檢署囑咐，將之前查獲以范姓主嫌為首的詐騙集團案件，查扣其所有麥拉倫超跑、特斯拉電動車與黃金條塊等不法所得，桃園分署特別製作拍賣影片亮相，預計在11月4日舉辦「黃金超跑聯合拍賣會」公開拍賣，籲請對超跑感興趣買家踴躍到場競標，為實現社會公平正義盡份心力。

▲桃園地檢署偵辦詐騙集團查扣麥拉倫超跑與特斯拉轎車，特別矚目執行署桃園分署協助拍賣，以澈底剝奪被告不法所得。（圖／桃園分署提供）

▲桃園地檢署偵辦詐騙集團查扣麥拉倫超跑與特斯拉轎車，由執行署桃園分署協助拍賣。（圖／桃園分署提供）

桃園地檢署今年偵辦詐騙集團案件，查出以范姓被告為首之詐團，名下竟有價格不斐之麥拉倫超跑、特斯拉電動車等名車，另還有黃金條塊5塊，每塊重量為10錢，為徹底剝奪被告不法犯罪所得，特別囑託桃園分署協助拍價，桃園分署特別製作影片介紹麥拉倫超跑與特斯拉電動車特性，讓希望擁有超跑投資者搶先目睹。

桃園分署指出，本次拍賣之McLaren麥拉倫汽車，為3994CC、2018年6月出廠，銀灰色外觀加上強大驅動力及輕量化車身為其主要特色；此外，Tesla特斯拉汽車，擁有346匹馬力、2022年4月出廠，亮藍色車身外觀搭配優異的操控性能，可謂內外兼具。

▲桃園地檢署偵辦詐騙集團查扣5塊黃金條塊將公開拍賣，每塊重達10錢。（圖／桃園分署提供）

▲桃園地檢署偵辦詐騙集團查扣5塊黃金條塊將公開拍賣，每塊重達10錢。（圖／桃園分署提供）

桃園分署表示，麥拉倫、特斯拉拍賣時間訂於11月4日上午10時在「桃園市桃園區富國路100號公開拍賣，登記應買之時間為9時10分至9時55分，其他詳細拍賣資訊，可詳閱桃園分署官方網站公布的動產拍賣公告及相關訊息。此外，桃園地檢署主任檢察官馬鴻驊也會出席拍賣會現場，向到場民眾進行「打詐」宣導，以提高民眾「防詐、反詐」意識，杜絕詐騙與形塑反詐崇廉的誠信社會。

此外，本次拍賣的黃金條塊共計5塊，每塊重量為10錢，因黃金最近價格飆漲，更具有保值、易於變現等優點，在國際局勢詭譎多變氛圍下，黃金成為投資人避險的最佳選擇，欲逢低買進投資者務必把握此之良機。黃金拍賣時間地點，訂於11月4日當天上午11時，在桃園分署（桃園市桃園區復興路186號13樓拍賣室）現場公開拍賣，登記應買時間為上午9時30分至10時50分，其他詳細拍賣資訊，請民眾務必詳閱桃園分署官方網站公布的動產拍賣公告及相關訊息。

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

