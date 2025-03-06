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連3天雷雨！　北水分署估：為石門水庫增加3千萬噸蓄水量

▲鋒面南下連續大雷雨，石門水庫上游累計雨量98.2毫米，石門水庫大壩水位升至241.11公尺。（圖／北水分署提供）

▲鋒面南下連續大雷雨，石門水庫上游累計雨量98.2毫米，石門水庫大壩水位升至241.11公尺。（圖／北水分署提供）

記者沈繼昌／桃園報導

近日鋒面南下為北台灣帶來明顯降雨，北水分署今（6）日指出，自3月3日起至今天上午10時止，這波鋒面為石門水庫與寶二系統水庫上游帶來雨量，其中石門水庫累計雨量達98.2毫米，預估可為水庫增加3370萬公噸蓄水量，寶山與寶二水庫累計雨量為146.2毫米，預估為二水庫增加約1,410萬公噸水量，但仍呼籲大家應節約用水。

北水分署表示，石門水庫今天上午10時水位為241.11公尺，較3月3日上午7時水位240.07公尺已回升104公分；有效蓄水量則為17,285萬公噸、蓄水率為84.2%，相較於3月3日已增加790萬公噸及3.8%。

▲鋒面南下連續大雷雨，新竹寶山+寶水庫蓄水率已回升至84.6%。（圖／北水分署提供）

▲鋒面南下連續大雷雨，新竹寶山+寶二水庫蓄水率已回升至84.6%。（圖／北水分署提供）

此外，新竹寶山+寶二水庫系統今天上午10時蓄水量約3,285萬公噸，較3月3日已增加269萬公噸，蓄水率則已回升至84.6%，較3月3日增加6.9%，有機會讓二水庫蓄水率回升至90%以上。

北水分署強調，根據中央氣象署資料分析顯示，近期仍可能有降雨，北水分署將持續透過加強引水，讓水庫穩定供水時間延長。

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