海口沙灘出現2公里長「硬幣」帶　不要撿！陸專家警示：銀幣水母有毒

▲海南海口沙灘上出現大量有毒的「銀幣水母」。（圖／翻攝極目新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

海南海口西海岸近日出現綿延兩公里的「銀色硬幣帶」鋪滿沙灘，吸引不少遊客圍觀拍照，並分享至社群媒體上。經專家確認，這些「硬幣狀生物」其實是具有毒性的銀幣水母。當地環保單位已連日展開清理，但受天氣與地形影響進度有限。專家提醒，銀幣水母即使死亡仍具毒性，赤腳或徒手接觸都可能造成皮膚過敏與燒灼感，呼籲民眾切勿觸摸。

《極目新聞》報導，10月21日，海南海口多名遊客發現，西海岸沙灘上出現大量形似「硬幣」的海洋生物，這些生物緊密鑲嵌在沙灘上，遠遠望去，宛如無數枚銀色硬幣密密麻麻鋪灑在海岸線上。

一名遊客透露，他是21日在沙灘上直擊，「太多了，兩三公里長，二十多年第一次見，有人說有毒。」

海口畓榃濕地研究所所長盧剛指出，這些確為銀幣水母，屬自然現象但此次密度較為罕見，由於其與沙粒貼合緊密，清潔人員只能用耙具小心收集，目前已清理多數區段，但仍有新一批水母被海浪沖上岸，預計天氣好轉後將可在一日內完成清理。

據了解，銀幣水母帶毒性，不論存活或死亡皆不可觸碰，環保專家馬軍進一步說明指，銀幣水母為群體性生物，由數百個水螅蟲構成整體，無自主移動能力，隨洋流漂移，「一旦受刺激便釋放毒素，死亡後毒性仍殘留。若赤腳踩踏或皮膚直接接觸，可能導致紅腫、刺痛甚至過敏反應，建議遊客遠離分布區域，待專業人員清理或由海浪自然帶走。」