羅浮宮世紀大劫！8件珠寶遭竊損失逾31億　「求償無門」原因曝

▲ 羅浮宮文物失竊後持續閉館至21日。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

法國羅浮宮19日發生世紀搶案，8件價值連城的珠寶遭竊，其中包括拿破崙三世皇后尤吉尼（Empress Eugenie）的鑽石胸針、項鍊及王冠等無價文物。法國政府證實，由於這些文物未投保私人保險，國家將無法獲得任何賠償。

英媒《金融時報》報導，竊賊利用貨梯進入羅浮宮一樓展廳，破壞展示櫃後成功偷走8件珠寶。巴黎檢察官貝庫歐（Laure Beccuau）透露，館方評估損失高達8800萬歐元（約新台幣31億3200萬元），但強調其歷史價值遠超越經濟損失，若竊賊將寶石拆下或熔化，不可能換得如此高的金額。

▲ 唯一尋回的尤吉尼皇后祖母綠寶石后冠受損。（圖／路透）

根據《巴黎人報》，法國文化部發言人說明，當國立博物館的藏品放置在正常保存地點時，由國家自行承擔保險責任。這項政策考量到高昂的保險費用，以及國家博物館極低的理賠率。保險經紀公司Marsh藝術品主管霍雷爾（Charlie Horrell）也稱，對於羅浮宮這樣的博物館而言，幾乎不可能為所有館藏投保。

保險業專家指出，羅浮宮的收藏品從達文西的《蒙娜麗莎》到《塔尼斯獅身人面像》，幾乎無法進行準確估價。倫敦專業保險市場的藝術品保險總額約40億美元，而羅浮宮的館藏價值就足以壓垮整個市場。

▲ 尤吉尼皇后另一頂珍珠鑽石后冠仍下落不明。（圖／路透）

這起竊案並非個案，事實上法國博物館近期頻傳失竊。巴黎自然史博物館本月稍早遭竊6公斤黃金礦石，一名中國女子被控涉案，在巴塞隆納落網時身上持有1公斤金塊；英國威爾斯國立博物館、荷蘭德倫茨博物館也相繼發生黃金文物竊案。

分析師認為，近幾月來金銀價格飆升，今年金條更飆漲逾50%，可能刺激了這波博物館竊案。由於寶石在黑市出售前通常會重新切割，熔化後的金屬價值有時甚至超過原始寶石的價值。保險業者預期，未來博物館間的文物借展協議將更加嚴格，對法國收藏機構的安全措施要求也會提高。