政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭麗文當選黨主席抱怨賴清德只送一盆花　王世堅：心意最重要嘛！

▲▼民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者許靖騏攝）

▲民進黨立委王世堅受訪。（圖／記者許靖騏攝）

記者杜冠霖／台北報導

前立委鄭麗文當選國民黨主席隔日，收到中國國家主席習近平賀電；總統、民進黨主席賴清德則是送上「高票當選」花籃，遭鄭麗文批評，「沒有格局，是台灣的悲哀」。對此，綠委王世堅今（22日）受訪時表示，哪有說收禮的人在嫌人家送的禮不夠？心意最重要嘛，一張卡片也是心意啊，更何況是一盆花，希望鄭麗文主席好好把握這時候去做該做的事，這些小枝小節不要談啦！這樣很不好。

對於鄭麗文抱怨賴清德只送一盆花，王世堅回應，賴清德總統國事如麻啦，國內有這麼多政黨，不一定說每個政黨賴總統都會顧到那麼仔細，心意到了就好，有送花就代表一切了，代表對在野黨的祝福，希望鄭麗文主席好好把握這時候去做該做的事，這些小枝小節不要談啦！

王世堅表示，哪有說收禮的人在嫌人家送的禮不夠？怎麼可以這樣子？心意最重要嘛，一張卡片也是心意啊，更何況是一盆花，這已經是很具體的了，賴清德總統身為執政黨主席，已經展現最大的誠意跟善意，那盆花就代表了一切。

王世堅直言，希望國民黨新任鄭麗文主席能夠雍容大度，不要在這個小枝小節上面爭論計較，這個很不好，這樣很不好。

媒體也追問，會不會擔心在野黨要談聯合政府的政策，然後要下架民進黨？王世堅表示，他們當然可以有口號，但不是說嘴巴怎麼講就會怎麼樣實現，人民都有眼睛在看，執政黨雖然最近滿意度不高，但還是堅持在做對的事，當然也會有做錯的，執政黨都在檢討改進中，也不去回應這一些，大家狠話講來講去，不必要嘛，他們說說，大家聽聽就好。

10/21 全台詐欺最新數據

491 2 6184 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台中「整片鷹架」蓋下來！　倒塌瞬間曝
堤頂大道嚴重車禍！多元計程車180度打轉　30歲女拋飛慘死
普發現金新措施！　央行推「數位金流平台」11月幫領錢
小煜泛淚把獎獻給大兒子！　認「2歲兒是特殊兒」
閃兵案連環爆「竟是因王大陸耍笨」　她曝始末：台灣寶藏
快訊／2縣市山區明天仍達停班課標準　最新雨量預測曝
睽違24年！央行鬆口紙鈔改版　2年半後發行
痛罵一頓「詐騙集團」會被報復！　恐怖手法曝

