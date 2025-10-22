　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

鄭麗文兩岸論述受矚　趙春山：別忘了賴清德還當權

▲▼淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山。（圖／記者屠惠剛攝）

▲淡江大學榮譽教授趙春山。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者陳冠宇／綜合報導

鄭麗文當選國民黨主席，外界關注她可能對兩岸關係帶來何種效應。淡江大學榮譽教授趙春山近日在南京出席研討會時表示，鄭麗文的當選對國民黨來說是一個新的轉機，但未來2年的關鍵時期仍然是賴清德當政，大陸做民進黨的工作也很重要。

中評社報導，趙春山19日參加南京大學2025年兩岸關係學術研討會的分組討論上，就鄭麗文當選國民黨主席後的兩岸關係形勢發表評論與觀察。

趙春山首先表示，現在大家都把注意力都放在國民黨主席選舉上，但他提醒，在未來兩年多的時間內，仍然由民進黨賴清德執政，「我認為這是兩岸關係的關鍵時刻」。

趙春山提到，2028年台灣有選舉，美國也有選舉，而中共2027年底將召開二十一大，從現在到2028年的關鍵時刻，在台灣執政的仍然是賴清德，目前沒有任何人可能在這段時間內將他罷免。

趙春山分析，民進黨擁有龐大的行政權力，並且懂得運用他們的行政權力，而過去國民黨有權力時，卻不懂得如何使用。他建議，（大陸）不僅要做國民黨的工作，還要做好對民進黨的工作。

「至少未來這兩年多的關鍵時刻，我相信兩岸都希望和平，但你怎麼知道2028年美國不會惹是生非？」趙春山說，美國總統川普是一個不可預測的人，而不可預測就是他創造的談判籌碼，隨時讓對手不知道自己在想什麼，讓對手疲於奔命。

趙春山認為，有接觸才會有互動，在未來兩年多裡，如果兩岸完全不來往，而國民黨又沒有執政，鄭麗文將會忙於國民黨內部整合，尤其對於很多國民黨的「老人」而言，他們會質疑，「怎麼回事？為什麼會有民進黨出身、過去喊過『台獨』、參加過野百合的人居然做我們的黨主席了？」

因而趙春山指出，當初支持鄭麗文的一些人，當選後應保持冷靜和低調，以利內部整合，否則是「幫倒忙」、落人口實。

趙春山提及，鄭麗文當選對國民黨來說是一個新的轉機，做不好就成為危機，做得好就成為契機，因而鄭麗文「任重道遠」、應該「穩中求進」。他提醒大陸，不要忘記，未來兩年關鍵時刻執政的還是民進黨，而且既然有人喊「大陸介選」，那麼美國人是怎麼想的？

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/21 全台詐欺最新數據

更多新聞
491 2 6184 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付
快訊／生技美魔女竊密爆案外案　調查局組長被帶走
日本發生規模5.1地震！　最大震度4
網紅婉晴證實媽逝世後首露面！　嘆太信人遭出賣
快訊／7縣市豪大雨特報！　4地紅色警戒
大雨狂炸！5座墓碑崩落天坑　棺材出土畫面曝
快訊／新壽同意放手T17、T18　蔣萬安18:00出面回應
快訊／乾杯宣布停售豬五花　八方雲集擬推雞肉鍋貼、水餃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

河南農民剛救活「夏旱玉米」　連日大雨又「泡湯了」

陸銀樓連夜降價！　專家分析：黃金1年「漲幅超50%」非常不正常

鄭麗文兩岸論述受矚　趙春山：別忘了賴清德還當權

北京清華經管顧委會年會　97歲朱鎔基託人問候

陸9月青年失業率降至17.7%　官員：部分群體仍面臨一定壓力

海口沙灘出現2公里長「硬幣」帶　不要撿！陸專家警示：銀幣水母有毒

與波音比拼亞洲市場　天津空巴啟用第二條A320總裝線

陸商務部長見空中巴士CEO　盼加強對陸合作

羅浮宮劫案才過幾天　陸二手平台竟出現「正品」拍賣

陸「十五五」規劃怎推動對台工作？　國台辦：持續秉持兩岸一家親

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

修杰楷、陳柏霖、ENERGY全認了　閃兵風暴炸到金鐘血流成河　王大陸害團滅？「藝人閃兵就該死」

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

裝高血壓閃兵！　修杰楷、書偉各50萬交保

陳漢典放閃Lulu：她是我起床的動力　曝老婆笑點沒人懂「她看得懂就好了」

河南農民剛救活「夏旱玉米」　連日大雨又「泡湯了」

陸銀樓連夜降價！　專家分析：黃金1年「漲幅超50%」非常不正常

鄭麗文兩岸論述受矚　趙春山：別忘了賴清德還當權

北京清華經管顧委會年會　97歲朱鎔基託人問候

陸9月青年失業率降至17.7%　官員：部分群體仍面臨一定壓力

海口沙灘出現2公里長「硬幣」帶　不要撿！陸專家警示：銀幣水母有毒

與波音比拼亞洲市場　天津空巴啟用第二條A320總裝線

陸商務部長見空中巴士CEO　盼加強對陸合作

羅浮宮劫案才過幾天　陸二手平台竟出現「正品」拍賣

陸「十五五」規劃怎推動對台工作？　國台辦：持續秉持兩岸一家親

張麗善禁廚餘餵豬被冷回！賴清賴當年一句話　打臉今天的農業部

失智症治療不只藥物　耕莘推「整合模式」玩遊戲兼健腦

【廣編】南京東路老透天蛻變！都更典範「富品．南京」22層地標登場

屏東檢警攜手強化蒐證力　迎接國民法官法擴大適用新挑戰

數千隻「粉紅膠狀生物」沖上海灘！　美專家一看驚呼：很罕見

relame 15上市日公開！限量秒殺《冰與火之歌》聯名機要搶要快

江坤宇還原三呎線判決當下　對方感覺已放棄：他跳得很遠

爽用到明年！LINE「5款免費貼圖」啾波麻糬、胖古人

快訊／文化大學明天持續遠距教學　行政人員居家上班

快訊／別再繳錢！4職業工會黑名單出爐　勞保局暫拒給付

胡宇威.陳庭妮合體錄節目　互打對方廚藝「滿分」

大陸熱門新聞

退役4年後　陸35歲桌球奧運冠軍丁寧出任校長！

金價創5年來最大跌幅！買家1hr虧超21萬元

國台辦進駐FB！　帳號內容「全寫繁體中文」

館長宣布台光復節赴北京　國台辦：歡迎來走走看看

羅浮宮劫案才過幾天　陸二手平台竟出現「正品」拍賣

24歲陸籍女子巴黎博物館「摸金」 盜走6公斤金塊飛上海前被捕

陸年輕拳手與太太澳洲遇襲腦震盪 自曝：對不起老婆，回國想離婚

27歲男棄月薪34k白領…轉行賣麻糬爆紅

陸女夜半上廁所　馬桶管道竄出蛇

會有極冷寒冬？ 陸專家推估今年或現「弱反聖嬰現象」：偏冷機率高

「免費吃火鍋」誘騙投資　600人上當損失1.8億

海口沙灘出現2公里長「硬幣」帶 不要撿！陸專家警示：銀幣水母有毒

陸酒店海景房標榜「可清晰看軍港」 踩國安紅線遭查

罕見！習給鄭麗文賀電寫入「推進國家統一」　陸媒分析隱藏這涵義

更多熱門

相關新聞

Cheap批：國民黨最大的未爆彈就是趙少康　感覺像綠營的側翼

Cheap批：國民黨最大的未爆彈就是趙少康　感覺像綠營的側翼

前立委鄭麗文當選國民黨主席，而力挺郝龍斌的前中廣董事長趙少康多次評論，遭外界議論。對此，百萬網紅Cheap表示，這幾天看趙少康的發文，覺得趙少康這個人感覺是綠營的側翼，抹紅的招式感覺是跟民進黨學的，趙少康應該好好管管嘴巴，而不是怪鄭麗文搞出什麼花樣，國民黨2026、2028順順選就會贏，現在最擔心的就是黨內自爆，目前黨內最大的未爆彈就是趙少康，國民黨需要好好仔細檢討深思。

賴清德介紹2026四縣市候選人　坦言邀「無黨籍」的他費盡千辛萬苦

賴清德介紹2026四縣市候選人　坦言邀「無黨籍」的他費盡千辛萬苦

睽違24年！央行鬆口紙鈔改版　2年半後發行

睽違24年！央行鬆口紙鈔改版　2年半後發行

季麟連接副主席後恢復黃復興黨部？　國民黨這樣說

季麟連接副主席後恢復黃復興黨部？　國民黨這樣說

11月交棒鄭麗文！　朱立倫月底率211名黨務主管及黨工總辭

11月交棒鄭麗文！　朱立倫月底率211名黨務主管及黨工總辭

關鍵字：

兩岸關係鄭麗文賴清德趙春山

讀者迴響

熱門新聞

日排球王子高橋藍爆偷吃AV女神河北彩伽！

快訊／今起全國豬隻禁宰禁運5天！疑非洲豬瘟養豬場195隻全撲殺

快訊／北北桃入列　4縣市今雨量達停班課標準

快訊／坤達認罪了！「偽造高血壓」閃兵

小S全家包場大安區餐廳！

坤達涉閃兵「KID經典表情」被瘋傳！　結巴轉頭求救

坤達閃兵恐影響工作！吳宗憲鬆口《玩很大》未來動向　

1大咖男星曾服役「涼山特勤隊」　全場跪了

早和經紀人討論閃兵！坤達沒自首慘被拘提上銬

她搭船鞋子驚見精液　軍人坦承：我射的

快訊／非洲豬瘟入侵台灣！台中首現疑似案例　邊境嚴守7年破防

表面溫和實則非常固執三大星座！

快訊／新壽T17、T18確定合意解約　最快16：30正式向外說明

安心亞親揭和阿Ken真實關係

快訊／坤達「上銬包手」抵分局　涉造假病例閃兵拘提

更多

最夯影音

更多
三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面