鄭麗文兩岸論述受矚　趙春山：別忘了賴清德還當權

記者陳冠宇／綜合報導

鄭麗文當選國民黨主席，外界關注她可能對兩岸關係帶來何種效應。淡江大學榮譽教授趙春山近日在南京出席研討會時表示，鄭麗文的當選對國民黨來說是一個新的轉機，但未來2年的關鍵時期仍然是賴清德當政，大陸做民進黨的工作也很重要。

中評社報導，趙春山19日參加南京大學2025年兩岸關係學術研討會的分組討論上，就鄭麗文當選國民黨主席後的兩岸關係形勢發表評論與觀察。

趙春山首先表示，現在大家都把注意力都放在國民黨主席選舉上，但他提醒，在未來兩年多的時間內，仍然由民進黨賴清德執政，「我認為這是兩岸關係的關鍵時刻」。

趙春山提到，2028年台灣有選舉，美國也有選舉，而中共2027年底將召開二十一大，從現在到2028年的關鍵時刻，在台灣執政的仍然是賴清德，目前沒有任何人可能在這段時間內將他罷免。

趙春山分析，民進黨擁有龐大的行政權力，並且懂得運用他們的行政權力，而過去國民黨有權力時，卻不懂得如何使用。他建議，（大陸）不僅要做國民黨的工作，還要做好對民進黨的工作。

「至少未來這兩年多的關鍵時刻，我相信兩岸都希望和平，但你怎麼知道2028年美國不會惹是生非？」趙春山說，美國總統川普是一個不可預測的人，而不可預測就是他創造的談判籌碼，隨時讓對手不知道自己在想什麼，讓對手疲於奔命。

趙春山認為，有接觸才會有互動，在未來兩年多裡，如果兩岸完全不來往，而國民黨又沒有執政，鄭麗文將會忙於國民黨內部整合，尤其對於很多國民黨的「老人」而言，他們會質疑，「怎麼回事？為什麼會有民進黨出身、過去喊過『台獨』、參加過野百合的人居然做我們的黨主席了？」

因而趙春山指出，當初支持鄭麗文的一些人，當選後應保持冷靜和低調，以利內部整合，否則是「幫倒忙」、落人口實。

趙春山提及，鄭麗文當選對國民黨來說是一個新的轉機，做不好就成為危機，做得好就成為契機，因而鄭麗文「任重道遠」、應該「穩中求進」。他提醒大陸，不要忘記，未來兩年關鍵時刻執政的還是民進黨，而且既然有人喊「大陸介選」，那麼美國人是怎麼想的？