川普提名人「爆納粹簡訊」　自稱有種族歧視傾向！出差意淫女同事

▲英格拉西亞（Paul Ingrassia）在簡訊中自稱「有納粹傾向」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普提名負責聯邦吹哨者保護事務的官員人選英格拉西亞（Paul Ingrassia），近日因被揭露過去傳送帶有種族歧視言論的簡訊，引發政治風暴。面對共和黨內部反對聲浪擴大，他於22日宣布退出提名。這起爭議不僅使白宮人事布局再掀波瀾，也凸顯川普政府用人審查的爭議。

根據《衛報》，美媒《Politico》在報導中揭露，現任國土安全部白宮聯絡官、現年30歲的英格拉西亞，在簡訊中居然稱自己「有點納粹傾向（a Nazi streak）」，並嘲諷應將美國民權領袖馬丁路德金紀念日（Martin Luther King Jr Day）「丟進地獄第七層」。這些內容曝光後，引發外界強烈批評。

英格拉西亞於21日晚間在社群平台Truth Social發文表示，自己將撤回原定於23日參加的參議院國土安全與政府事務委員會（HSGAC）聽證會，放棄出任特別顧問辦公室（Office of Special Counsel）主任。他坦言，當前在共和黨內「未能獲得足夠票數支持」，因此選擇主動退場。

消息曝光後，共和黨多名重量級議員紛紛表態反對。參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）直言，「他不會過關，應該撤回提名」。威斯康辛州參議員強生（Ron Johnson）也批評此案「根本不該走到這一步」。

美媒《華盛頓郵報》指出，截至21日下午，已有至少5名共和黨參議員公開反對提名，若進入投票程序，英格拉西亞恐在僅以一席微弱多數掌控的委員會內失利。

英格拉西亞的律師帕爾奇克（Edward Paltzik）則質疑簡訊真實性，聲稱可能是人工智慧（AI）生成，並強調相關內容屬於「自嘲與諷刺幽默」，堅稱當事人與納粹毫無關聯。然而，這並未平息外界對其品格與專業的質疑。

此外，《Politico》本月稍早也曾披露，英格拉西亞先前還因涉嫌在出差前取消女同事的飯店訂房、並向女同事提議住同一個房間而遭國土安全部調查，儘管該名女性後來撤回投訴，他仍否認所有指控。

據悉，川普於6月正式提名英格拉西亞出任特別顧問辦公室主任，該機構負責保障聯邦員工免受報復及其他違法人事行為。不過，英格拉西亞僅於去年才取得紐約州律師資格，經驗明顯不足。歷任此職的主管多為具有數十年公職經驗的無黨派法律專業人士，使這項提名原本就備受爭議。