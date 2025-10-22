　
國際

川普提名人「爆納粹簡訊」　自稱有種族歧視傾向！出差意淫女同事

▲英格拉西亞（Paul Ingrassia）在簡訊中自稱「有納粹傾向」。（圖／達志影像／美聯社）

▲英格拉西亞（Paul Ingrassia）在簡訊中自稱「有納粹傾向」。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普提名負責聯邦吹哨者保護事務的官員人選英格拉西亞（Paul Ingrassia），近日因被揭露過去傳送帶有種族歧視言論的簡訊，引發政治風暴。面對共和黨內部反對聲浪擴大，他於22日宣布退出提名。這起爭議不僅使白宮人事布局再掀波瀾，也凸顯川普政府用人審查的爭議。

根據《衛報》，美媒《Politico》在報導中揭露，現任國土安全部白宮聯絡官、現年30歲的英格拉西亞，在簡訊中居然稱自己「有點納粹傾向（a Nazi streak）」，並嘲諷應將美國民權領袖馬丁路德金紀念日（Martin Luther King Jr Day）「丟進地獄第七層」。這些內容曝光後，引發外界強烈批評。

英格拉西亞於21日晚間在社群平台Truth Social發文表示，自己將撤回原定於23日參加的參議院國土安全與政府事務委員會（HSGAC）聽證會，放棄出任特別顧問辦公室（Office of Special Counsel）主任。他坦言，當前在共和黨內「未能獲得足夠票數支持」，因此選擇主動退場。

消息曝光後，共和黨多名重量級議員紛紛表態反對。參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）直言，「他不會過關，應該撤回提名」。威斯康辛州參議員強生（Ron Johnson）也批評此案「根本不該走到這一步」。

美媒《華盛頓郵報》指出，截至21日下午，已有至少5名共和黨參議員公開反對提名，若進入投票程序，英格拉西亞恐在僅以一席微弱多數掌控的委員會內失利。

英格拉西亞的律師帕爾奇克（Edward Paltzik）則質疑簡訊真實性，聲稱可能是人工智慧（AI）生成，並強調相關內容屬於「自嘲與諷刺幽默」，堅稱當事人與納粹毫無關聯。然而，這並未平息外界對其品格與專業的質疑。

此外，《Politico》本月稍早也曾披露，英格拉西亞先前還因涉嫌在出差前取消女同事的飯店訂房、並向女同事提議住同一個房間而遭國土安全部調查，儘管該名女性後來撤回投訴，他仍否認所有指控。

據悉，川普於6月正式提名英格拉西亞出任特別顧問辦公室主任，該機構負責保障聯邦員工免受報復及其他違法人事行為。不過，英格拉西亞僅於去年才取得紐約州律師資格，經驗明顯不足。歷任此職的主管多為具有數十年公職經驗的無黨派法律專業人士，使這項提名原本就備受爭議。

10/21 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

沙鹿兇殺案女大生最後青春身影曝光　血染櫻花隧道留斷髮　預謀犯案駱姓少年黑歷史起底

修杰楷、陳柏霖、ENERGY全認了　閃兵風暴炸到金鐘血流成河　王大陸害團滅？「藝人閃兵就該死」

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

裝高血壓閃兵！　修杰楷、書偉各50萬交保

涉閃兵50萬交保！陳柏霖微笑致謝：讓我面對取巧荒謬的選擇

女老師「人行道散步被絆倒」　獲賠2億多元

女老師「人行道散步被絆倒」　獲賠2億多元

美國加州一名女老師走在路上時，腳被人行道上凸起的樹根絆倒，導致她臉部朝下直接撞到地面，嚴重的撞擊導致手腕、手肘和鼻骨骨折，嘴唇還因為斷裂牙齒留下傷口，在與市政府長達多年的訴訟後，如今獲得750萬美元（約台幣2億多元）賠償金。

川習會把台灣當談判籌碼？　林佳龍這樣說

川習會把台灣當談判籌碼？　林佳龍這樣說

曾遭總理毆打強暴　「淫魔富商」受害者再揭秘

曾遭總理毆打強暴　「淫魔富商」受害者再揭秘

川習會面　前美駐中大使：台灣議題不能讓步

川習會面　前美駐中大使：台灣議題不能讓步

川普喊「司法部欠錢」索賠2.3億美元

川普喊「司法部欠錢」索賠2.3億美元

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求

醫生斷言活不過20歲　「超跑媽媽」愛子小比25歲走了　媽媽心碎告別文曝光：此生有你，夫復何求
修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

修杰楷.陳柏霖.Energy坤達.書偉涉閃兵！　棒棒堂小杰也涉案..阿緯3天前才幫他背書

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

三寶騎士違規還怒槓駕駛　尾隨理論下秒原地倒車！

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

藝人閃兵案第三波！Energy團員張書偉遭上銬拘提畫面曝

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

金宇彬「穿禮服走機場」震驚羅PD　李光洙吐槽：瘋狂想出風頭XD

