1個月停靠2次！「海洋富士號」再訪花蓮港　250旅客單日走5行程

▲海洋富士號今年10月8日駛入花蓮港。（圖／曹夢麟拍攝，花蓮分公司提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

國際郵輪海洋富士號 (MITSUI OCEAN FUJI)於10月8日首航花蓮港後，於10月23日二度靠泊花蓮港，本次預計帶來約250名旅客(主要為日本籍)，充分顯現花蓮在國際的觀光實力及迷人的魅力。

海洋富士號為巴哈馬籍，是日本三井海洋郵輪 (MITSUI OCEAN CRUISES) 旗下的一艘頂級郵輪，船長198.2公尺，船寬25.6公尺，郵輪總噸位32,477噸，吃水-6.4公尺，可容納458位賓客，船員人數360人，船員旅客比近1:0.8，意味能提供更個人化及高水準服務。

花蓮港務分公司積極推動郵輪行銷，持續提供郵輪優惠方案，114年優惠包含免收碇泊費、旅客服務費及港區清潔維護費。

▲海洋富士號為巴哈馬籍頂級郵輪，船員旅客比近1:0.8，能提供更個人化及高水準服務。

港務公司積極參與國際郵輪論壇，並於11月邀請荷美郵輪、公主郵輪等國際大型郵輪集團至花蓮踩線，冀望增加花蓮國際郵輪到港數。花蓮港今年預計有20艘次郵輪靠泊，4,687旅客人次到訪，明年也將有20艘次郵輪靠泊，預計13,000人次到訪。

花蓮港務分公司持續強化碼頭及通關站等港埠設施，攜手港區各公務機關(CIQS)，提供完善出入境通關服務，並與觀光署、花蓮縣政府及業者共同行銷花蓮郵輪觀光，花蓮港竭誠歡迎國際郵輪到訪。

10/23海洋富士號花蓮旅遊行程：

1.阿美小米文化店

2.慶修院

3.港天宮

4.阿勒飛斯表演

5.松園別館

6.返回港口